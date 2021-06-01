ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2021 16:15 Италия 0 США 0 П1 37.0 Х 27.0 П2 1.01
ЧМ-2021 16:15 Словакия 0 Чехия 0 П1 3.40 Х 4.50 П2 1.86
ЧМ-2021 20:15 Германия 0 Латвия 0 П1 2.50 Х 2.75 П2 3.50
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Беларусь 0 П1 1.27 Х 6.50 П2 9.00
Де Брюйне избежит операции, Черчесов протестирует игроков на Польше, Крал договорился с «Вест Хэмом»
01 июня 13:22
автор: Артем Зибрак
автор фото: BBC

Де Брюйне избежит операции, Черчесов протестирует игроков на Польше, Крал договорился с «Вест Хэмом»

Главные события за сутки с участием команд и футболистов, принимающих участие в чемпионате Европы-2020.

ТУРЦИЯ НЕ ЗАБИЛА ГВИНЕИ, РОССИЯ СЫГРАЕТ С ПОЛЬШЕЙ

Накануне состоялся контрольный матч с участием сборной Турции. Подопечные Шенола Гюнеша не смогли одолеть команду Гвинеи (0:0), располагающуюся на 72-м месте в рейтинге ФИФА. Во вторник состоятся следующие товарищеские игры:

- Хорватия – Армения;

- Словакия – Болгария;

- Северная Македония – Словения (все – 19:00 мск);

- Польша – Россия (21:45 мск).

Матч с Польшей будет первым из двух запланированных в качестве подготовки сборной России к чемпионату Европы. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов рассказал о том, что в игре с поляками хочет «протестировать наигранное на тренировках», чтобы понять, в правильном ли направлении движется его команда, и характер игроков, который «проверяется на фоне так называемой усталости».

ДЕ БРЮЙНЕ НЕ НУЖНА ОПЕРАЦИЯ, ЛУКАКУ – ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕРИИ А

И еще о соперниках сборной России. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитник Кевин де Брюйне сумел избежать операции. По его словам, лидер сборной чувствует себя хорошо, но ему еще требуется пройти множество дополнительных тестов, чтобы определить его состояние. В ближайшую неделю испанский специалист рассчитывает получить более полную картину о здоровье подопечного.

А партнер де Брюйне по сборной нападающий Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом чемпионата Италии в прошедшем сезоне. Если эта связка будет в строю, команде Черчесова придется не просто. Также лучшими на своих позициях были признаны вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Николо Барелла (оба – сборная Италии) и нападающий Криштиану Роналду (Португалия).

ЭРИК ГАРСИЯ ПЕРЕШЕЛ В «БАРСЕЛОНУ», КРАЛ ДОГОВОРИЛСЯ В «ВЕСТ ХЭМОМ»

Издание The Source сообщает о том, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал достиг договоренности с «Вест Хэмом». Теперь очередь – за клубами. Если и они придут к компромиссу, Крал проведет чемпионат Европы в качестве одноклубника партнеров по сборной Томаша Соучека и Владимира Цоуфала.

В стане красно-белых подчеркнули, что Алекс является системообразующим игроком, и чтобы его заполучить, нужно сделать очень выгодное предложение. По данным transfermarkt, два года назад москвичи заплатили за него пражской «Славии» 12 млн евро.

Уже сменил клубную прописку защитник сборной Испании Эрик Гарсия, вернувшийся в «Барселону», которую покинул в 2017 году. Контракт подписан на пять лет, сумма отступных составит 400 млн.

ШЕВЧЕНКО О СОПЕРНИКАХ УКРАИНЫ ПО ГРУППЕ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о соперниках по группе. По его словам, Австрия и Северная Македония – «команды неплохого уровня», а голландцев он назвал фаворитами турнира, которым еще и повезло иметь «поддержку своих болельщиков», ведь все три матча в группе они проведут в Амстердаме. Даже без Вирджила ван Дейка «они очень сильны».

Очная встреча команд состоится в первом туре 13 июня.

В ПРОДАЖУ ПОСТУПАЮТ БИЛЕТЫ НА МАТЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Во вторник, 1 июня, в продажу поступили оставшиеся билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Севилье. Такое оказалось возможным из-за переноса матчей из Бильбао и Дублина, возврата части билетов, увеличения разрешенного количества болельщиков на трибунах и выпуска билетов на места с ограниченным обзором.

В первый день билеты будут доступны тем, чьи были аннулированы на матчи в Бильбао и Дублине (старт продаж в 15:00 по мск). На следующий день (2 июня) они будут доступны широкой аудитории, а с 4 июня болельщики, чьи билеты были аннулированы в ходе жеребьевки в мае, получат возможность приобрести билеты на матчи в других городах.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Adata XPG анонсировали выход плат ОЗУ пятого поколения с тактовой частотой до 7400 МГцToyota анонсировала специальную версию PriusСамый дорогой автомобиль в мире от Rolls-Royce. Gif-обзор от Inc-newsЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоСовесть потеряли! 30 самых откровенных микробикини звёзд
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Канада против Финляндии, Россия против Белоруссии
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Видео всех голов ЧМХ 30.05.2021: Швеция и Латвия сохранили шансы на плей-офф
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в десятый соревновательный день: Белоруссия - Швейцария, Италия - Канада, Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.
Капризову предлагают контракт с «Миннесотой» до 33 лет. Но надо ли соглашаться?
«Миннесота Уайлд» намерена сохранить у себя нападающего Кирилла Капризова на ближайшие восемь лет. Агент хоккеиста не советует этого делать.
«Лучше не будет» от Тухеля, приговор Гвардиоле от Капелло и совет «Сити» от Ловрена. Реакция на триумф «Челси» в ЛЧ
Победа «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов всколыхнула весь футбольный мир.
Абрамович насолил «Газпрому». Теперь «Зенит» в третьей корзине ЛЧ и не получит «группу жизни», как раньше
Победа «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Ман Сити» создала проблемы лучшему клубу России из Санкт-Петербурга.
«Не думаю, что Шалунова нужно реанимировать». Бадюков — о победе России над швейцарцами на ЧМ-2021
Итоги матча россиян против Швейцарии (4:1) «Плеймейкеру» прокомментировал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика