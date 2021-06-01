Де Брюйне избежит операции, Черчесов протестирует игроков на Польше, Крал договорился с «Вест Хэмом»

Накануне состоялся контрольный матч с участием сборной Турции. Подопечные Шенола Гюнеша не смогли одолеть команду Гвинеи (0:0), располагающуюся на 72-м месте в рейтинге ФИФА. Во вторник состоятся следующие товарищеские игры:

Матч с Польшей будет первым из двух запланированных в качестве подготовки сборной России к чемпионату Европы. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов рассказал о том, что в игре с поляками хочет «протестировать наигранное на тренировках», чтобы понять, в правильном ли направлении движется его команда, и характер игроков, который «проверяется на фоне так называемой усталости».

ДЕ БРЮЙНЕ НЕ НУЖНА ОПЕРАЦИЯ, ЛУКАКУ – ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕРИИ А

И еще о соперниках сборной России. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитник Кевин де Брюйне сумел избежать операции. По его словам, лидер сборной чувствует себя хорошо, но ему еще требуется пройти множество дополнительных тестов, чтобы определить его состояние. В ближайшую неделю испанский специалист рассчитывает получить более полную картину о здоровье подопечного.

А партнер де Брюйне по сборной нападающий Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом чемпионата Италии в прошедшем сезоне. Если эта связка будет в строю, команде Черчесова придется не просто. Также лучшими на своих позициях были признаны вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Николо Барелла (оба – сборная Италии) и нападающий Криштиану Роналду (Португалия).

ЭРИК ГАРСИЯ ПЕРЕШЕЛ В «БАРСЕЛОНУ», КРАЛ ДОГОВОРИЛСЯ В «ВЕСТ ХЭМОМ»

Издание The Source сообщает о том, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал достиг договоренности с «Вест Хэмом». Теперь очередь – за клубами. Если и они придут к компромиссу, Крал проведет чемпионат Европы в качестве одноклубника партнеров по сборной Томаша Соучека и Владимира Цоуфала.

В стане красно-белых подчеркнули, что Алекс является системообразующим игроком, и чтобы его заполучить, нужно сделать очень выгодное предложение. По данным transfermarkt, два года назад москвичи заплатили за него пражской «Славии» 12 млн евро.

Уже сменил клубную прописку защитник сборной Испании Эрик Гарсия, вернувшийся в «Барселону», которую покинул в 2017 году. Контракт подписан на пять лет, сумма отступных составит 400 млн.

ШЕВЧЕНКО О СОПЕРНИКАХ УКРАИНЫ ПО ГРУППЕ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о соперниках по группе. По его словам, Австрия и Северная Македония – «команды неплохого уровня», а голландцев он назвал фаворитами турнира, которым еще и повезло иметь «поддержку своих болельщиков», ведь все три матча в группе они проведут в Амстердаме. Даже без Вирджила ван Дейка «они очень сильны».

Очная встреча команд состоится в первом туре 13 июня.

В ПРОДАЖУ ПОСТУПАЮТ БИЛЕТЫ НА МАТЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Во вторник, 1 июня, в продажу поступили оставшиеся билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Севилье. Такое оказалось возможным из-за переноса матчей из Бильбао и Дублина, возврата части билетов, увеличения разрешенного количества болельщиков на трибунах и выпуска билетов на места с ограниченным обзором.

В первый день билеты будут доступны тем, чьи были аннулированы на матчи в Бильбао и Дублине (старт продаж в 15:00 по мск). На следующий день (2 июня) они будут доступны широкой аудитории, а с 4 июня болельщики, чьи билеты были аннулированы в ходе жеребьевки в мае, получат возможность приобрести билеты на матчи в других городах.