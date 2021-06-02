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«Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки» сыграют в июле в Кубке Париматч Премьер
02 июня 19:04
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Краснодар"

«Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки» сыграют в июле в Кубке Париматч Премьер

Турнир будет показан на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и цифровых площадках холдинга.

Товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер пройдет с 10 по 18 июля в Москве. В нем примут участие клубы Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Призовой фонд соревнования составит 23 млн рублей. Турнир, который становится главным в межсезонье, будет проведен уже в четвертый раз. Титульным спонсором первенства в третий раз подряд выступит букмекерская компания Parimatch.

Матчи Кубка Париматч Премьер будут проходить на «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки». Согласно регламенту турнира, каждая из команд сыграет по три матча. Всего состоятся шесть встреч.

В матче открытия встретятся «Рубин» и «Сочи», которые по итогам прошедшего сезона РПЛ заняли четвертое и пятое места соответственно и пробились в еврокубки. Казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого и «Сочи» Владимира Федотова представят Россию в новом европейском турнире — Лиге конференций УЕФА.

Два других участника Кубка Париматч Премьер — «Спартак» и «Химки» начнут свой путь на турнире 11 июля. В прошлом сезоне за подмосковную команду выступали сразу несколько игроков, принадлежащих красно-белым. Кроме того, одним из ключевых футболистов «Химок» был экс-капитан чемпионского «Спартака» Денис Глушаков. Грядущий матч также интересен тем, что станет дебютным для нового главного тренера москвичей Руя Витории. Кубок Париматч Премьер будет для португальского специалиста первым серьезным испытанием перед началом сложнейшего сезона, в котором девятикратный чемпион России отпразднует свое 100-летие.

Кубок Париматч Премьер – один из важнейших этапов подготовки к старту нового сезона Тинькофф РПЛ и великолепная возможность для фанатов посмотреть на игру команд Премьер-Лиги в межсезонье. Турнир получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер, а также на цифровых площадках холдинга, таких как Matchtv.ru и Sportbox.ru. Кроме того, трансляции турнира будут доступны всем клиентам Parimatch на сайте компании и в мобильном приложении.

- Турнир становится постоянным, и мы наблюдаем рост его популярности среди российских болельщиков, - отметил Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия. -

Мы рады тому факту, что, несмотря на сложности и текущую ситуацию в мире, турнир будет проведен в Москве. Впервые все желающие смогут очно оценить готовность команд к новому сезону. Уверен, нас ждут яркая борьба и шикарные эмоции, за которые мы так любим футбол. Со своей стороны предложим болельщикам принять участие в специальных активностях и порадуем наших клиентов бонусами. Желаю всем командам побед! Футбол ярче с Parimatch!

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подчеркнула:

- Телеканал «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных футбольных матчей.

Кубок Париматч Премьер несомненно является одним из важных событий футбольного календаря России. Ждем увлекательной игры и ярких эмоций, каждая из которых попадет в объектив камер телеканала «Матч ТВ».

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