«Сухина - токсичен, а новое руководство «Локомотива» зачищает поляну, думая, что пришло на века»

«ГДЕ ВЫПЛЫВЕТ СУХИНА?»

- «Локомотив» уволил начальника команды, известного в прошлом арбитра Станислава Сухину. Как вам такая новость?

- Новое руководство зачищает поляну, избавляется от людей, которые пришли еще при старом руководстве. Видимо, на Сухину они не надеются. Он стал токсичен, много было вокруг него скандалов. А это направление работы любит тишину.

- Вы имеете в виду работу с судьями?

- Заметьте – не я это сказал.

- То есть, Сухина стал токсичен…

- Безусловно, но качество своей работы он показал. Теперь вопрос, где он вынырнет.

- Думаете, такой специалист будет востребован на рынке?

- Почему нет? «Локомотив» судили очень хорошо. Возможно, он не будет занимать официальную должность, а станет советником.

«КАЛОШИНУ ПРАВИЛЬНО ДАЛИ ПОД ЗАД»

- Уволили еще и медицинский штаб во главе с Никитой Карлицким, который в «Локомотиве» с 2013 года. Прямо какое-то «дело врачей».

- Новое руководство зачищает под себя пространство, думая, что они пришли на века. Но вряд ли это надолго – какие они «специалисты», мы все хорошо видели по их работе в воронежском «Факеле».