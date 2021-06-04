Широков и Саврасенко забили за ПМЭФ, а Погребняк - за Санкт-Петербург

Товарищеские матчи по футболу и баскетболу, а также турнир по сквошу прошли вечером 3 июня, став отличной возможностью подзарядиться энергией для дальнейшей работы на форуме.

Игроки легендарного « Зенита » , выигравшего в 2008 году Кубок УЕФА и Суперкубок, Роман Широков и Павел Погребняк усилили команды ПМЭФ и Администрации Санкт-Петербурга в матче, прошедшем на стадионе « Олимпиец » в Павловске.

Широков сделал дубль, голы также забили Погребняк и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. В матче приняли участие заместитель Министра экономического развития Илья Торосов, председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, глава Росрыболовства Илья Шестаков другие участники ПМЭФ.

Призер Чемпионата Европы по баскетболу Алексей Саврасенко сыграл за команду « Государство » в матче Skolkovo Roscongress Cup. « Государство » выиграло у « Бизнеса » 65:51.