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Широков и Саврасенко забили за ПМЭФ, а Погребняк - за Санкт-Петербург
04 июня 10:45
автор: Николай Яременко

Широков и Саврасенко забили за ПМЭФ, а Погребняк - за Санкт-Петербург

Звезды футбола и баскетбола приняли участие в спортивно-зрелищной программе Петербургского международного экономического форума.
Товарищеские матчи по футболу и баскетболу, а также турнир по сквошу прошли вечером 3 июня, став отличной возможностью подзарядиться энергией для дальнейшей работы на форуме.
Игроки легендарного «Зенита», выигравшего в 2008 году Кубок УЕФА и Суперкубок, Роман Широков и Павел Погребняк усилили команды ПМЭФ и Администрации Санкт-Петербурга в матче, прошедшем на стадионе «Олимпиец» в Павловске.
Широков сделал дубль, голы также забили Погребняк и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. В матче приняли участие заместитель Министра экономического развития Илья Торосов, председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, глава Росрыболовства Илья Шестаков другие участники ПМЭФ.
Призер Чемпионата Европы по баскетболу Алексей Саврасенко сыграл за команду «Государство» в матче Skolkovo Roscongress Cup. «Государство» выиграло у «Бизнеса» 65:51.
На площадку вышли глава Рослесхоза Иван Советников, президент «Альфа Банка» Олег Сысуев, заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Аслан Шогенов, член совета директоров «Металлоинвеста» Валерий Казикаев, заместитель генерального директора «Газпромнефти», олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков и другие участники ПМЭФ.

«Советский спорт» - является информационным партнером ПМЭФ. Спортивно-зрелищная программа Форума в этом году включает мероприятия по 12 видам спорта. Оператором программы является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
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