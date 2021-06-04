«Вест Хэм» никогда не даст за Крала 23 млн, заплатит меньше, чем «Спартак» купил его у «Славии»

- По сообщениям некоторых источников, «Вест Хэм» предложил полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу пятилетний контракт. Осталось только уладить формальности клубам. Причем называется сумма в 23 млн евро. Верите, что Крала можно за столько продать?

- Это, как Кавенаги продали, кажется, за 25 миллионов. В этом плане в «Спартаке» молодцы – умеют сделать хорошую мину при плохой игре. Чтобы показать, что не одни они в этом мире безумные, а есть еще дурные головы.

Но должен сказать, что «Спартаку», все же, удалось провернуть просто гениальную сделку с продажей Кокорина в «Фиорентину». Избавиться от такого неликвидного товара, да еще за хорошие деньги, что сказать – молодцы! Но с «Вест Хэмом» такое точно не пройдет.

- Кстати, про «Фиорентину». Там теперь Дженнаро Гаттузо будет Кокорина тренировать. Кокорин с такими жесткими тренерами еще не работал. Как думаете, Гаттузо реанимирует форварда?

- Никто его там реанимировать не будет, он не нужен «Фиорентине». Они сейчас там думают, куда бы его спихнуть в аренду, даже бесплатно. Лишь бы не платить немаленькую зарплату.

- Но вернемся к Кралу. Вы считаете, что 23 миллиона «Вест Хэм» на игрока не заплатит?

- В Англии цену деньгам знают. Скорее всего, его купят за сумму меньшую, чем «Спартак» заплатил за Крала «Славии» (не некоторым данным, 12 млн евро. – Прим. ред.). Но обставят в контракте все это красивыми фразами. И будут говорить про конечную цифру, которая когда-то может получиться, если Крал со временем затмит Месси.

- Transfermarkt оценивает Крала в 9 миллионов евро. Думаете, это реальная цена?

- Я не понимаю, что это за контора. По каким критериям они оценивают футболистов. Если ты оцениваешь, значит, считаешь себя специалистом. Ну, тогда, попробуй, продай игрока за эту цену. Если не сможешь продать – грош цена твоим оценкам.