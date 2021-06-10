Андрей Червиченко: Удручает, что посредники звонят нашим судьям, а не немецким или австрийским

«ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ»

- «10 лет без права переписки» УЕФА «впаял» Сергею Лапочкину – он отстранен от судейства на этот срок.

- Думаю, дыма без огня не бывает. За этим делом вполне может что-то такое быть. Уж очень много Лапочкин, сейчас подберу слово, принимал ангажированных решений в нашем чемпионате. Поэтому то, что его убрали – нам только на пользу.

- Кому – нам?

- Российскому футболу. Мы же все за российский футбол.

- Как сообщили некоторые источники, там была такая ситуация: рижская полиция вела расследование против какого-то местного решалы. А у него в телефоне нашли номер Лапочкина. То ли он звонил по нему, то ли просто был забит в телефон. Причем этот номер Лапочкин указал на официальном сайте УЕФА.

- Это говорит о том, что они настолько чувствуют себя безнаказанными, что даже не собираются себе телефоны с левыми симками заводить.

С другой стороны мы не знаем, был ли это звонок с предложением или какая-то провокация. Такие вещи по телефону точно никто не обговаривает.

- Это безусловно. Могут пригласить в кафе в Старой Риге, чтобы обсудить предложения по улучшению российского футбола.

- Тогда за что Лапочкина наказывать?