Андрей Червиченко: Удручает, что посредники звонят нашим судьям, а не немецким или австрийским

«ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ»
- «10 лет без права переписки» УЕФА «впаял» Сергею Лапочкину – он отстранен от судейства на этот срок.
- Думаю, дыма без огня не бывает. За этим делом вполне может что-то такое быть. Уж очень много Лапочкин, сейчас подберу слово, принимал ангажированных решений в нашем чемпионате. Поэтому то, что его убрали – нам только на пользу.
- Кому – нам?
- Российскому футболу. Мы же все за российский футбол.
- Как сообщили некоторые источники, там была такая ситуация: рижская полиция вела расследование против какого-то местного решалы. А у него в телефоне нашли номер Лапочкина. То ли он звонил по нему, то ли просто был забит в телефон. Причем этот номер Лапочкин указал на официальном сайте УЕФА.
- Это говорит о том, что они настолько чувствуют себя безнаказанными, что даже не собираются себе телефоны с левыми симками заводить.
С другой стороны мы не знаем, был ли это звонок с предложением или какая-то провокация. Такие вещи по телефону точно никто не обговаривает.
- Это безусловно. Могут пригласить в кафе в Старой Риге, чтобы обсудить предложения по улучшению российского футбола.
- Тогда за что Лапочкина наказывать?
- Но УЕФА за малейшие подозрения может наказать. Помните, как в Киеве в начале 90-х испанским судьям вроде бы предлагали шубы для их жен по символической цене. «Динамо» тогда предметно наказали.
- Ну, видимо, в деле Лапочкина что-то было, просто на всеобщее обозрение выставили только этот факт с телефоном.
Однако сама ситуация, что именно наших судей рассматривают, как договороспособных в таких делах, уже неприятна. Думаю, посредникам не пришла бы в голову мысль звонить арбитрам из Австрии, Германии или Голландии. Это-то и удручает - имидж наших судей.
«РЕГЛАМЕНТ Я НЕ НАРУШАЛ»
Напомним, 21 апреля сообщалось, что Сергей Лапочкин на 90 дней отстранен УЕФА от любой футбольной деятельности. Отмечалось, что такое решение связано с его работой на матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» летом 2018 года.
По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Лапочкин не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА.
Кроме Лапочкина, УЕФА наложил санкции на клуб и его руководителя. «Вентспилс» на 7 лет отстранен от всех турниров под эгидой УЕФА, на 4 года дисквалифицирован спортивный директор клуба и пожизненно президент «Вентспилса» Адлан Шишханов.
«Я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — сказал Лапочкин в интервью Sport24.