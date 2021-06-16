До плей-офф рукой подать! Миранчук принес России победу над Финляндией

Отметим также, что в отсутствие Федора Кудряшова, Илья Самошникова и Юрия Жиркова на левом фланге обороны вышел Далер Кузяев. Вероятно, поэтому Черчесов и вернулся к тройке центральных защитников. Чтобы Георгий Джикия имел возможность активнее страховать партнера.

Из заявки на матч было не очень понятно, по какой расстановке сыграют россияне. Это зависело от позиции Дмитрия Баринова. До стартового свистка многие популярные платформы отправили его в центр полузащиты, выстроив таким образом 4-3-3 с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком на флангах нападения. Реальность оказалась иной – железнодорожник все-таки получил роль третьего центрального защитника, а четверка полузащитников расположилась ромбом.

В соответствии с этой задачей Станислав Черчесов и выбрал стартовый состав, удивив сразу дважды – оба допустившие результативные ошибки против бельгийцев игрока Антон Шунин и Андрей Семенов все-таки уступили место на поле конкурентам. В воротах появился Матвей Сафонов (для него это второй матч за сборную и первый официальный), а в центре обороны Игорь Дивеев. Любопытно, что Шунин оказался в шкуре самого Черчесова, которого на Евро-1996 после первого тура сменил Дмитрий Харин.

Несмотря на критику сборной России после поражения от Бельгии, такой результат читался изначально, а главными все равно виделись игры против Финляндии и Дании. Разве что мало кто мог предположить, что борьбу за вторую строчку нам надо с первыми, а не вторыми. По понятным причинам россиянам в этой игре нужна была победа, тогда как соперник не скрывал, что его устроит и ничья.

БАРИНОВ НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

Уже на третьей минуте план чуть не был разрушен. Игорь Дивеев ошибся в передаче налево из собственной штрафной (Семенов, наверное, усмехнулся), правый латераль финнов (они играли 3-5-3) Юкка Райтала совершил перехват и подал в центр штрафной, где Йоэль Похьянпало опередил Баринова и еще двоих оппонентов и головой воткнул мяч в сетку. Это был бы второй гол финнов на чемпионате Европы вторым ударом в створ, однако он был отменен из-за миллиметрового офсайда. Пронесло.

Игра защитников удручала и в дальнейшем, хотя финны атаковали нечасто. Особенно бросалось в глаза, что Баринов во всех аспектах действует невпопад. Он очень высоко поднимался, участвуя в розыгрыше мяча, но совершил очень катастрофически много неточных передач (77% точности для защитника – адски мало). Сзади он упустил все того же Похьянпало (помогли партнеры), заработал желтую карточку за срыв атаки на Глене Камара и прошел по краю, совершив схожий прием против Теэму Пукки. Опорник финнов вообще молодец – оба предупреждения (вторая Магомеду Оздоеву) россияне заработали именно на нем.

Ошибались и двое других игроков обороны, но вовремя страховали друг друга. Дивеев поскользнулся на ровном месте, но Джикия накрыл Пукки, а до того спартаковец рано выдернулся из зоны, куда забегал все тот же Пукки, но его удар заблокировал армеец. Еще в одном эпизоде Сафонов вовремя вышел из ворот, прервав заброс за спины защитникам.

КАКОЙ КРАСАВЕЦ МИРАНЧУК!

А вот в атаке получалось интересно и неминуемо должно было привести к голу. Россияне атаковали размашисто и большими силами, Головин и Миранчук вели игру и регулярно обостряли, а крайние защитники Кузяев и Марио Фернандес (а после замены бразильца – он очень неудачно приземлился после верхового единоборства – Вячеслав Караваев) подключались ко всем атакам по всей бровке.

Передачи верхом на Дзюбу не шли. Защитники финнов играли против него очень внимательно, поэтому акцентированный удар головой он за тайм нанес только один, а внизу оказался слишком нерасторопным или невезучим (в одном эпизоде сначала попал в штангу, а потом увидел поднятый флажок лайнсмена).

Зато у сборной наконец стало получаться проникать в чужую штрафную низом. В первую очередь за счет интеллекта и техники Головина и Миранчука. Не хватало только завершения – Оздоев чуть ли не с угла вратарской пробил над перекладиной и вообще очень часто открывался под передачи в непосредственной близости от чужих ворот, классно простреливали Кузяев и Караваев.

В общем, гол Миранчука в раздевалку был абсолютно справедлив, а еще очень хорош – сыграв в стенку с Дзюбой, Алексей развернул защитника и мягко уложил мяч в дальнюю девятку. За него хочется порадоваться отдельно, ведь ему нечасто даются хорошие игры за сборную, а в этой он смотрелся действительно здорово, интересно и остро.

ДЕБЮТ НА ЕВРО ЖЕМАЛЕТДИНОВА И СОБОЛЕВА

А вот вторая половина матча получилась тревожной. Финны не только не собирались отсиживаться в обороне, но и временами забирали мяч и проводили позиционные атаки. Встретив сопротивление намного выше чужой штрафной, россияне замешкались и оказались прижаты к своим воротам.

Статистика ударов в первые 15 минут – 4-1 в пользу гостей, а процент владения – всего 53 на 47 в нашу пользу. До голевых эпизодов дело не дошло (вовремя накрывали оппонентов), но нельзя не обратить внимание, что Пукки стал чаще забегать в зону Баринова. Как будто соперники определили слабое звено в нашей обороне.

Если в первом тайме россияне запирали соперника в штрафной, то теперь этого не было и близко. Игра отодвинулась к центру поля. Тем удивительнее, что в этой ситуации Черчесов заменил опорника Оздоева на игрока атаки Рифата Жемалетдинова (дебют на Евро). Ход мог сработать почти сразу, но из выгодной позиции, на которую его вывел Миранчук, железнодорожник пробил мимо дальней штанги. А в компенсированное время он промахнулся из центра штрафной.

Еще за 20 минут до конца все мог решить Кузяев. Дзюба грамотно сместился направо, открылся под передачу и разогнал что-то вроде контратаки, в завершение которой покатил мяч поперек на партнера по «Зениту». Далер подготовил удар и очень хорошо пробил в дальний угол, но Лукаш Градецки спас партнеров. Так что концовка получилась нервной (статистика ударов во втором тайме 8-6 в пользу соперника), а за пять минут до конца Дзюбу заменил Александр Соболев. Это его дебют на Евро, но времени для реализации у него было мало.

Таким образом, сборная России все-таки одержала, пожалуй, заслуженную победу и вышла на второе место в группе (обходим финнов по личным встречам). По крайней мере, до матча Дания – Бельгия. Шансы на выход в плей-офф становятся более чем реальными. Теперь нам почти наверняка достаточно просто не проиграть в Копенгагене.

Евро-2020. Группа B. 2-й тур

Финляндия – Россия – 0:1 (0:1)

Голы: Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, Райтала (Сойри, 75), Тойвио (Йенсен, 84), Араюри, О’Шонесси, Уронен, Лод, Шуллер (Кауко, 67), Камара, Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Марио Фернандес (Караваев, 26), Баринов, Дивеев, Джикия, Кузяев, Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Головин, Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара, 22. Баринов, 27. Оздоев, 34. Джикия, 88. О’Шонесси, 90+1.

Судья: Маккели (Нидерланды).