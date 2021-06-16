Андрей Чернышов: Черчесов правильно заменил Шунина на Сафонова, а лучший у нас - Джикия

- Что не понравилось? - Не понравилось, что во втором тайме сбросили обороты и не забили еще один. В такой игре обязательно нужно забивать второй, чтоб потом уже сушить игру. А так до последних секунд было большое напряжение, любой навес, рикошет – и попробуй после этого забей второй.

И самое главное, что забили гол под конец первого тайма. Мы вчера с вами обсуждали: если наши до 60-й минуты не забьют, потом будет все тяжелее забить.

- Понравился первый тайм, играли агрессивно, создавали моменты, контролировали ход матча. В принципе, опасных моментов у наших ворот не было. Кроме гола, который не засчитали.

- Для начала хотел бы поздравить наших ребят и всех болельщиков с победой, сборная теперь имеет шанс выйти из группы, - говорит Андрей Чернышов.

Хотя моменты были и во втором тайме: у Кузяева, у Жемалетдинова. Реализация оставляет желать лучшего.

- Почему во втором тайме сбавили обороты? В подсознании сидело – можно удержать победный счет?

- Думаю, да. Нельзя было снижать активность, финны этим сразу воспользовались, стали чаще атаковать.

Сафонов – молодец! Два раза надежно сыграл – когда головой за переделами штрафной уверенно прервал атаку финнов. Затем во втором тайме отразил очень опасный удар Пукки, и не позволил его партнеру добить мяч.

- Выходит, Черчесов правильно сделал, что заменил Шунина?

- Я всегда говорил, еще до чемпионата, что вратарская позиция вызывает вопросы – Шунин часто действовал не уверенно. Его ошибки влияли и на защитников. Поэтому Черчесов принял правильное решение. А Матвей – молодец, очень непросто дебютировать в таком турнире, да еще со второй игры. Самое главное, что Матвей не пропустил, это придаст ему дополнительную уверенность.

- Перед игрой многие специалисты говорили, что необходимо выпускать двух форвардов. Черчесов опять не решился.

- В старте не выпустил, но по ходу, особенно, как складывался второй тайм, второго нападающего выпускать уже было нельзя. Счет скользкий, а при таком счете важно было, чтобы полузащита была насыщенна. Предположу, что и с Данией двух форвардов в основе не будет.

- Кого выделяем, кроме Сафонова? Джикия отлично сыграл.

- Да, Джикия точно лучший игрок матча. Это цемент нашей обороны. Еще мне понравился Баринов – играл на позиции третьего центрального защитника.

- Я бы еще и Дивеева отметил: помните, как он дважды в подкатах спасал?

- Да, соглашусь, давайте отметим всю тройку центральных защитников.

- Про Дзюбу. Как мог, цеплялся, но одному тяжело.

- Согласен, нет поддержки совсем, все передачи в борьбу, никто ему ни разу не выкатил под удар.