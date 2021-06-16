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Станислав Черчесов: Довольны, как игроки выполняли свою роль, но не хватало точности в завершении
16 июня 19:47
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Довольны, как игроки выполняли свою роль, но не хватало точности в завершении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Финляндией (1:0) в матче группового этапа чемпионата Европы поделился впечатлениями о матче.

- Довольны выбором схемы на игру?

- Если мы выбрали эту схему, значит, я знал, как играть. Мы довольны тем, как использовали эту схему с Финляндией. Были уверены, что она принесет успех. Наша команда выполнила задание, которое получила, а Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады.

- Какой был план на игру, и насколько удалось его реализовать?

- План на игру вы видели – он легко читался. Нам надо было развивать атаки и получать мячи через инсайдные зоны, совершать проходы и прострелы по флангам, потому что середина у финнов занята тремя центральными полузащитниками. Игроки выполняли то, что мы от них требовали. Моменты у нас были, как и у соперника. Финны провели пару хороших контратак. Но запланировать голы невозможно. Главное – создавать моменты, что мы и делали. Думаю, что игра держала всех в напряжении. Мы выиграли, находимся в турнире и ждем завтрашней игры соперников.

- Миранчук улучшил свою игру в «Аталанте»?

- Я изначально сказал, когда с ним разговаривал перед его переходом, что приветствую этот переход. В его карьере это большой шаг, как для футболиста, так и для личности. Футболистом он всегда был хорошим, а как личность ему надо было развиваться, выходить из зоны комфорта, что было в «Локомотиве». Сейчас он в «Аталанте», где надо доказывать свою состоятельность в одной из лучших лиг мира. Мы видим, как он ценит свое время, выходя на замену на пять – десять минут. Мы с ним здесь уже два раза разговаривали о том, какая у него роль и к чему надо готовиться. Алексей четко знал, что будет играть. Мы довольны тем, как идет его прогресс. Другое дело, что мы не форсируем события, не давим на игроков. Миранчук должен развиваться естественным образом. Надеемся, что в следующем сезоне он станет получать больше игрового времени в «Аталанте» и выходить на лидирующие роли. Это будет плюс и нам, и ему.

- По какой причине сегодня был сделан выбор в пользу Сафонова?

- Я же не с улицы вратаря взял. Он тоже имеет право играть. Мы внимательно смотрим, и принимаем свои решения.

- В центре поля мы видели ромб, как и в мартовском матче со Словенией. Но тогда Оздоев играл опорного, сегодня ближе к правому флангу. Почему решили, что он будет играть правее, а Зобнин останется опорным?

- Мы смотрим на состояние футболистов и кто какую роль может сегодня выполнить. Надо было чаще подключаться, выжимать. Мы видим, что Оздоев находится в хорошей форме и там больше работы вперед-назад. А Зобнину надо было разводить игру влево-вправо.

- В матче с Бельгией показалось, что в концовке таймов наши ребята выглядели не так хорошо, а сегодня с этим было все в порядке. Говорит ли это о том, что вы хотели вывести команду на лучшую форму ко второму – третьему матчу?

- Бельгия и Финляндия – команды разного уровня. Может поэтому так было. Если бы сегодня опять играли с бельгийцами, может быть было бы также, как в первом матче. Надо посмотреть наши цифры. Они показали, что в первом матче мы пробежали больше всех в первом туре. С одной стороны это хорошо, но с другой – надо подправлять когда бежать и куда, чтобы эта работа приносила больше результата. Сегодня мы довольны тем, как построили матч и как футболисты выполняли свою роль. Правда, иногда не хватало точности в завершении.

источник: «Советский спорт»
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