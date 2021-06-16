Черчесов сделал то, что вы просили. Это был беспроигрышный вариант

Сборная России одержала минимальную победу над Финляндией. Она должна стать ключевой на пути в плей-офф. Но не менее важен и то, в каком виде предстала команда во втором туре группового этапа. Разговор сейчас не об игре. Она оставила, мягко говоря, неоднозначное впечатление. А о том, как поменял состав тренерский штаб сборной.
Дело в том, что Станислав Черчесов из тех тренеров, кто раз и навсегда определившись с основными принципами комплектования, никогда от них не отходит. Особенно в тех случаях, когда весь окружающий мир дает ему советы. Кто бы из журналистов, болельщиков и даже экспертов (читай других тренеров) ни выражал свое несогласие с теми или иными решениями тренерского штаба, Черчесов не идет у них на поводу. Если решил, что первым номером будет Маринато Гилерме или Антон Шунин, они будут выходить на поле, даже если пропускают между рук.
И в этом ракурсе матч с Финляндией оказался удивительным. После первой игры на Шунина и защитника Андрея Семенова обрушилась такая мощная критика, что можно было не сомневаться – они вновь выйдут с первых минут. И вдруг случилось чудо – Черчесов оставил обоих в запасе, а на их позициях появились Матвей Сафонов (первый официальный матч за сборную) и Игорь Дивеев, тоже сыгравший против Бельгии не лучшим образом (это ведь от него убежал Ромелу Лукаку, ничем защитника не удивив).
Более того, многие недоумевали, почему сборная, играя почти весь год в три центральных защитника, против сильнейшего соперника по группе вдруг решила перестроиться на 4-5-1. Если в арсенале есть оборонительная модель игры, то как раз против мощных бельгийцев она и должна быть использована. Наверное, у Черчесова был план, но сборная его не придерживалась и проиграла 0:3. За что наставника и раскритиковали. И он вновь всех удивил, неожиданно выйдя против Финляндии играть как раз в той расстановке, которую все ждали четырьмя днями ранее.
На самом деле это был беспроигрышный ход во взаимоотношении с прессой и болельщиками, ведь если бы добиться результата не удалось, 57-летний специалист вышел бы и сказал: «Ну, вот, я сделал то, о чем вы просили. И что?» По факту он застраховал себя от личной неудачи, как бы переложив ответственность на те миллионы диванных тренеров и критиков, которых так не любят все футбольные люди. И мнение которых в упор не замечают.
Зато победный результат полностью стал заслугой тренера, ведь теперь получается, что он сделал выводы, прислушался к общественности и вышел победителем. Это принципиально иной подход к взаимоотношениям с российским футбольным миром, а цель этого изменения – продолжить тренировать сборную и после Евро-2020. Потому что как ни крути, ясно, что нам здесь ничего не светит. А работа эта комфортная (матчи раз в один-два месяца, график спокойный, РПЛ в основном по выходным) и прекрасно оплачиваемая. 2,5 млн евро в год – один из высших окладов тренеров на Евро-2020. Для сравнения, живущий «Локомотивом» Марко Николич получает в два раза меньше.
Так что переоценивать реакцию наставника сборной на критику не стоит. Он действительно впервые сделал то, что от него ждали, но не потому, что изменился сам (в таком солидном возрасте люди не меняются), а потому, что увидел в этом грамотный тактический маневр.
Кстати, оправдался он еще и потому, что в сборной России нет настоящих звезд. Что бы ни говорили о том, что у нас нет футболистов для национальной команды, это не правда. У нас полно квалифицированных игроков. Просто все они абсолютно среднего уровня. А это значит, что любая позиция в сборной легко заменяема.
Поменяли одного вратаря на другого? Хуже не стало. Заменили одного периодически ошибающегося защитника на другого? Тоже провала не последовало. Слева в обороне вместо троих (!) травмированных профильных футболистов вышел универсальный Далер Кузяев? И вновь команда не стала слабее. Неудачно приземлился на газон Марио Фернандес? Вот вам Вячеслав Караваев, умеющий все то же самое при примерно аналогичном КПД.
Черчесова не раз упрекали в том, что ему некомфортно работать с большими футбольными личностями, но российский футбол находится в том состоянии, когда решать эту головоломку ему и не приходится. Формула этой команды – Александр Головин (плюс временами Алексей Миранчук) и рабочие лошадки, которые будут пахать до потери пульса. Такие как Артем Дзюба, Роман Зобнин, Кузяев или Георгий Джикия – футболисты, компенсирующие недостаток технического мастерства самоотдачей и самоотверженностью.
Так что парадоксальным образом, за исключением нескольких позиций, у нас практически взаимозаменяемый состав, а это значит, что команда почти ни от кого не зависит. В эту картину мира не вписывается только Дзюба, но лишь потому, что структура атак подстроена под его лучшие качества и не может быть сходу пересобрана на иную. Поэтому если он не играет, позицию занимает такой же столб (не зря же в команде три однотипных нападающих), вот только куда менее эффективный в верховой борьбе.
Все это не о том, что сборная России – сильна, а о том, что она может держать свой уровень, несмотря ни на какие кадровые потери. Лимит в РПЛ – абсолютное зло, но он сделал из сборной России универсального солдата, способного стоять на своем посту в любую погоду и в любых условиях. Любить ли такую команду, каждый решит для себя, но быть уверенными в завтрашнем дне сборной нам ничто не мешает.