Черчесов сделал то, что вы просили. Это был беспроигрышный вариант

Сборная России одержала минимальную победу над Финляндией. Она должна стать ключевой на пути в плей-офф. Но не менее важен и то, в каком виде предстала команда во втором туре группового этапа. Разговор сейчас не об игре. Она оставила, мягко говоря, неоднозначное впечатление. А о том, как поменял состав тренерский штаб сборной.

Дело в том, что Станислав Черчесов из тех тренеров, кто раз и навсегда определившись с основными принципами комплектования, никогда от них не отходит. Особенно в тех случаях, когда весь окружающий мир дает ему советы. Кто бы из журналистов, болельщиков и даже экспертов (читай других тренеров) ни выражал свое несогласие с теми или иными решениями тренерского штаба, Черчесов не идет у них на поводу. Если решил, что первым номером будет Маринато Гилерме или Антон Шунин, они будут выходить на поле, даже если пропускают между рук.

И в этом ракурсе матч с Финляндией оказался удивительным. После первой игры на Шунина и защитника Андрея Семенова обрушилась такая мощная критика, что можно было не сомневаться – они вновь выйдут с первых минут. И вдруг случилось чудо – Черчесов оставил обоих в запасе, а на их позициях появились Матвей Сафонов (первый официальный матч за сборную) и Игорь Дивеев, тоже сыгравший против Бельгии не лучшим образом (это ведь от него убежал Ромелу Лукаку, ничем защитника не удивив).

Более того, многие недоумевали, почему сборная, играя почти весь год в три центральных защитника, против сильнейшего соперника по группе вдруг решила перестроиться на 4-5-1. Если в арсенале есть оборонительная модель игры, то как раз против мощных бельгийцев она и должна быть использована. Наверное, у Черчесова был план, но сборная его не придерживалась и проиграла 0:3. За что наставника и раскритиковали. И он вновь всех удивил, неожиданно выйдя против Финляндии играть как раз в той расстановке, которую все ждали четырьмя днями ранее.

На самом деле это был беспроигрышный ход во взаимоотношении с прессой и болельщиками, ведь если бы добиться результата не удалось, 57-летний специалист вышел бы и сказал: «Ну, вот, я сделал то, о чем вы просили. И что?» По факту он застраховал себя от личной неудачи, как бы переложив ответственность на те миллионы диванных тренеров и критиков, которых так не любят все футбольные люди. И мнение которых в упор не замечают.