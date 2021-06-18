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В Химках прошел футбольный матч, посвященный Дню России
18 июня 10:00
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: «Спорт - норма жизни»

В Химках прошел футбольный матч, посвященный Дню России

14 июня на «Арене Химки» состоялся футбольный Гала-матч с участием команд «Звезда России» и «Сборная олимпийских чемпионов».

Дружественная встреча была приурочена к празднованию Дня России. На поле вышли актеры, спортсмены, комментаторы, политики и даже священник. Матч прошел при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни», одним из амбассадоров которого является проект «Звезда России».

В одной команде были собраны известные в прошлом футболисты Дмитрий Булыкин, Олег Карнаухов, Дмитрий Градиленко. Против них играли олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский и Никита Крюков, боксер Григорий Дрозд, солист группы Uma2rman Сергей Кристовский, актер Аристарх Венес и другие известные персоны. Спортивным мероприятием решили отметить государственный праздник и поддержать наших футболистов, которые сейчас выступают на Евро.

Владимир Уткин и Олег Корнаухов не только забивали голы, но и делились оптимизмом.

Болельщики, состоящие из друзей и родных участников гала-матча, расположились прямо у поля, не рассаживаясь на трибунах. В первом тайме доминировали футболисты «Звезды России», которые в один момент даже повели со счётом 5:1 - в этот момент партнёров за собой вели Корнаухов, Булыкин и капитан команды Владимир Уткин.

В концовке первого тайма «Сборная олимпийских чемпионов» отыграла два мяча. А во втором тайме уже своё веское слово сказал Юрий Борзаковский, который и забивал, и отдавал голевые передачи, став лучшим игроком матча. Итоговый счёт - 8:8.

«Сегодня был отличный матч, много голов и шикарное настроение всех участников действа, - подвёл итог Владимир Уткин. - Через такие встречи мы реализуем главную задачу в качестве амбассадоров федпроекта «Спорт - норма жизни» - привлекаем внимание именно к массовому спорту. И делаем мы это с помощью звёздных спортсменов, артистов, политиков и представителей других сфер деятельности, оправдывая наше название - «Звезда России». Также своим матчем мы хотим передать победный импульс сборной России, которая в эти дни бьётся за честь страны на чемпионате Европы. Удачи ребятам на Евро!».

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Казионов после финального свистка поделился впечатлениями от матча, а также рассказал о том, что следит за матчами сборной России на Евро-2020.

- Здесь классная атмосфера, - сразу подчеркнул хоккеист. - Когда меня пригласили, не мог отказаться. Позитив, такие люди играют. Одно удовольствие быть здесь сегодня. Что касается матчей Евро, то игры нашей команды, конечно, не пропускаю. Ожидания? После ЧМ-2018, на котором ребята себя здорово проявили, ожидания у всех самые оптимистичные.

- Игра прекрасная, два года уже не играл в футбол. Пригласили – стало интересно, - признался Сергей Кристовский. - Жарко только, надо чаще играть. Еще и подвернул ногу в этих шипах, я как-то на коньках больше привык. У меня же вечером сегодня еще хоккей. Терпимо, но бегать больно. Такие встречи, как сегодняшняя, популяризируют именно массовый футбол. И это не про результат, а именно про регулярные занятия спортом, про здоровый образ жизни. У каждого из нас есть основное направление деятельности, где мы достигаем разного рода успехов, но при этом никогда не забываем про спорт!

- Можно сказать, что я здесь в роли тренера - подсказываю команде олимпийских чемпионов, - отметил Рохус Шох. - Не мог отказаться от участия – это мои хорошие друзья, бывшие футболисты, спортсмены, олимпийские чемпионы. Как я мог не быть здесь, тем более, что возглавляю комитет по массовому футболу РФС? Хорошая акция – праздничный день, в футбол играют знаковые люди – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, творческие люди, госслужащие. Это хороший пример для молодежи и всех слоев населения – в выходной день поиграть в футбол. Массовый спорт в целом и футбол в частности является основой основ. Именно оттуда идут ростки в профессиональный спорт, в том числе футбол. Наставление участникам перед игрой? Главное, чтобы берегли здоровье, а так они молодцы. Счет на табло не важен, наша цель – хорошее настроение зрителей. Фавориты? В таких играх фаворитом всегда является дружба. Но там, понятное дело, где есть профессиональные футболисты, шансы на победу всегда выше, даже при том, что они уже погрузнели, не те скорость и движение. Но преимущество в игровой мысли, исполнении…Мастерство не пропьешь.

Рохус Шох вручил приз лучшего игрока матча Юрию Борзаковскому.

Поблагодарил организаторов за приглашение Юрий Борзаковский, наш прославленный бегун:

- Лишний раз встретиться, увидеть всех друзей очень приятно. Сегодняшний матч, посвященный Дню России, получился очень хорошим. Отлично поиграли, получили удовольствие. Тот факт, что я провел весь матч без замен, не был проблемой – поддерживаю себя в хорошей физической форме. И, конечно, хочу всем напомнить главное: спорт - норма жизни!

- Игра была супер, люблю такие матчи. Это общение, часть здорового образа жизни и популяризации футбола, - прокомментировал итоги встречи еще один известный в прошлом футболист Олег Карнаухов. - Наши соперники – заслуженные мастера, олимпийские чемпионы, великие люди. Конечно, им было тяжелее с нами на футбольном поле. Точно так же, как нам было бы тяжелее с ними в борьбе, боксе, беге. И очень здорово, что такие сильные спортсмены тоже играют в футбол. Поддаться? Олимпийские чемпионы этого не поняли бы, это была бы обида.

источник: «Советский спорт»
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