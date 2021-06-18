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Александр Соболев: Мы все верим, что матч с Данией будет для нас не последним на Евро
18 июня 14:20
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Александр Соболев: Мы все верим, что матч с Данией будет для нас не последним на Евро

Нападающий сборной России Александр Соболев перед третьим матчем группового этапа чемпионата Европы.

- Расскажите о подготовке к матчу с Данией.

- Настроение в команде хорошее. Мы смотрели игру Бельгия – Дания, увидели и сильные, и слабые стороны соперника. Я ожидал, что они так мощно сыграют с Бельгией. Не был уверен, что соперник отыграется, потому что датчане смотрелись очень хорошо. Сегодня у нас будет теоретическое занятие. Мы рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать датчан. Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии, ведь у нее хорошие футболисты.

- Поделитесь впечатлениями от своего дебюта на чемпионате Европы и оцените свою игру в матче с финнами.

- Дебютировать на Евро на сборную России - это гордость. Свою игру оценивать не буду. Но я очень рад, что удалось выйти на поле.

- Есть ли уверенность в том, что матч с Данией не последний на этом чемпионате Европы?

- Есть. Все в это верят. Надо выигрывать у Дании и спокойно выходить из группы.

- На что обратили внимание на чемпионате Европы?

На темп игры. Даже 10 минут против Финляндии это показали. Скорости были очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее.

Как чувствует себя Марио Фернандес, получивший травму в игре с Финляндией?

Марио чувствует себя хорошо. Медицинский штаб сейчас работает над ним. Надеюсь, что он сможет нам помочь. Марио - стеснительный, позитивный парень. Он всегда говорит, что все хорошо.

Сами не боитесь идти в стыки?

Нет. Несмотря на то, что в команде есть травмы, мы не боимся идти в стыки. Готовы идти в борьбу, чтобы цепляться за мяч. Если бояться - не нужно вообще играть в футбол.

Встреча с датчанами пройдет без поддержки российских болельщиков. Что об этом думаете?

Неприятно, что наших болельщиков не пустили в Данию. Для нас это не очень хорошо. Но когда ты приезжаешь в другой город или в другую страну, твоих болельщиков всегда мало. Но все будут смотреть матчи по телевизору, на фан-зонах. Вся страна будет вместе, и болельщики нам будут помогать в любом случае. Уверенность в своих силах у нас есть. Работаем над выходом в плей-офф, постараемся не разочаровать наших болельщиков.

Как относитесь к возможной акции по поддержке Кристиана Эриксена?

Положительно отношусь. Если будет такое обсуждение, я поддержу акцию. Эриксену желаю здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

источник: «Советский спорт»
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