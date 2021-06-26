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Борис Игнатьев: Почему Канчельскиса так волнует, что главными тренерами становятся бывшие вратари?
26 июня 09:42
автор: Иван Медведев

Борис Игнатьев: Почему Канчельскиса так волнует, что главными тренерами становятся бывшие вратари?

Экс-главный тренер сборной России о выводах, которые подарил отечественному футболу чемпионат Европы, нашем расточительстве и слабой аналитике.

Гол Дамсгора показал разницу между нами и датчанами

-Борис Петрович, Россия потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от прямого конкурента. Насколько закономерны итоги турнира и в частности, поражения от Дании?

-Закономерны. Результат сборной на чемпионате Европы отражает состояние, в котором находится наш футбол. Это его объективное место. Дания на сегодня выше классом, поэтому ее убедительная победа в ключевом матче группы была ожидаема.

-Неужели Дания сильнее России настолько, что должна выигрывать в три мяча?

-Матч между любыми соперниками может сложиться по-разному. Были и у сборной России шансы на положительный результат в Копенгагене. По тому, как складывался первый тайм, наша команда вполне могла рассчитывать не только на ничью, но и победу.

-Вопреки ожиданиям, хозяева вовсе не выглядели грозной в атаке командой.

-Да. Наши футболисты сдерживали соперника - контролировали зоны, быстро реагировали на перемещения датчан во всех зонах, быстро выходили в атаку. При счете 0:0 после прохода мог забивать Александр Головин, вскоре - скоростная атака, в которой Роман Зобнин не смог исполнить острую передачу, попав мячом в защитника. Были и еще опасные атаки.

-А на 38-й минуте вроде бы не из голевой позиции Дамсгор открыл счет.

-В этом и заключается разница в индивидуальном мастерстве между нашими и игроками сборной Дании. Хотя кроме мастерства, Дамсгору помогло и везение.

-То есть?

-Мне показалось, что Матвею Сафонову стоило сделать еще один шаг в сторону, тогда бы он момент удара увидел и наверное, смог бы среагировать. Но наш вратарь в той ситуации увидел мяч поздновато.

Россия и Аргентина

-Второй гол мы подарили сопернику сами - Зобнин отдал голевой пас Поульсену. Как в том эпизоде должен был играть наш полузащитник?

-Зобнин допустил элементарную ошибку - ситуация то стандартная. Если игрок решил отдать мяч вратарю, находясь на фланге лицом к своим воротам, то должен пасовать в сторону ближней штанги и не в створ ворот. Это азбука! Ей должны обучать в детском возрасте, обучать так, чтоб у футболиста вырабатывался динамический стереотип. Тогда в такой ситуации автоматически отдал бы безопасную для своей команды передачу.

-Авантюрная передача Зобнина говорит о его недостаточной обученности?

-Конечно. Такая ошибка - следствие пробелов в подготовке еще на детско-юношеском уровне. Когда же мы после гола Дзюбы заиграли активней впереди, снова сказалось преимущество Дании в атаке и индивидуальном мастерстве. Этот матч, как и весь турнир, снова обнажил наши проблемы. Бывает, что неудачное выступление сборной на крупном турнире не говорит о системной проблеме. Возьмем для примера сборную Аргентины. Сколько у нее было провалов?! Но это ж не значит, что там проблемы с футболистами. Нет! Месси, Агуэро и другие разъезжаются по своим клубам и снова там превращаются в суперзвезд. Создают, делают разницу, забивают. А вот сборной Аргентины организованности не хватает. Это локальная проблема сборной. У нас не так. У нас результаты сборной на крупных турнирах отражают уровень российского футбола. Мы слабее и в комадных действиях, слабее индивидуально, у нас меньше мастерства. Поэтому поражение от Дании не досадный эпизод, а часть сложившейся системы.

Как догнать Францию с Германией

-Многие болельщики не понимают, почему Россия проигрывает странам c с населением меньше Санкт-Петербурга.

-Дело ж не только в количестве населения, главное - эффективность использования футбольных ресурсов. Есть большие страны, где климатические условия позволяют развивать футбол повсеместно. Испания, Франция, Германия, Италия, Португалия - при их выборе они могут доминировать в европейском футболе всегда. А например, в той же Дании выбор гораздо меньше. И даже при отличной организации футбола трудно рассчитывать, что очень сильная сборная будет в каждом поколении.

-Так наш то потенциал на каком уровне?

-По тому, как мы наши ресурсы используем, сейчас мы ближе к маленьким странам. Основное - это правильный выбор направления. Можно наслаждаться игрой испанцев, но пытаться копировать их, делая акцент исключительно на технику и тактику, - огромная ошибка.

-Почему?

-Да потому что мы никогда не будем играть, как испанцы, как бразильцы, как грузины! У них другая пластика, поэтому они изначально больше приспособлены к виртуозному владению мячом. Не случайно же козырем советской сборной была высокая функциональная готовность. Это у южных народов на первом месте может стоять техника. У нас как минимум на равных с ней должна быть физическая подготовка.

-Но ведь Россия - многонациональная страна. У нас есть не только центральная полоса или Сибирь, но и Дагестан, Кабардино-Балкария, Осетия. Там у людей технический потенциал наверное гораздо ближе к тем же грузинам, чем к шведам или исландцам.

-Согласен. И такое этническое многообразие дает нам потенциальное преимущество перед маленькими странами. Потенциально мы можем играть в разнообразный футбол. Но для этого он должен быть правильно организован. Нужно точно выбирать плодородные регионы для его развития.

-То есть?

-На мой взгляд, настраивать инфраструктуру и создавать школы повсеместно - ошибка. Ну зачем это делать в сибирских регионах, где большого футбола никогда не было!? Где нет футбольных традиций, зато постоянно и успешно развивался биатлон или лыжи. Пусть на них там и делают акцент, а для футбола нам и традиционно подходящих регионов хватит. Их и надо максимально наполнить инфраструктурой, тренерскими кадрами и возможностями развиваться. Тогда со временем мы сможем приблизиться к большим футбольным странам.

Лучше перебрать с критикой, чем замалчивать проблемы

-Вернемся в сегодняшний день. Если сравнить эмоциональный фон вокруг сборной на домашнем чемпионате мира и сейчас, в чем разница?

-Проблем у нас и тогда было не меньше, чем сегодня. Но во время чемпионата мира люди объединились вокруг сборной. Ей горячо желали успеха и этого успеха от нее ждали! Сейчас психологический фон вокруг нашей сборной казался намного пессимистичней. Позитива и оптимистичных ожиданий почти не было. Еще и медийный фон вызывает сожаление. Статей и высказываний на тему выступления нашей сборной очень много. Но о футболе речь ведется редко.

-А как о нем надо говорить?

-В СМИ перебор частностей - обсуждают локальные темы. Состав, замены, пропущенные голы, какие-то тренерские решения. Но это частности! А говорить надо о другом - в чем мы глобально уступаем большинству сборных, сколько мы должны тренироваться, на чем должны делать акцент, чтобы с сильными командами играть на равных.

-Выделяются частностями и ваши бывшие футболисты. Уровень их аналитики расстраивает?

-Вы про кого?

-Да про Андрея Канчельскиса, например.

-Что он сказал?

-Он годами говорит одно и то же. В частности, в адрес Черчесова: «Вратарь должен тренировать вратарей».

-Из таких высказываний можно предположить, что Канчельскис не любит Черчесова. Но я б так не сказал. Не слышал об этом. (Смеется). А повод возмущаться у Канчельскиса есть! Разве сборная России сыграла хорошо? Нет. Сборная России играет в плохой футбол. Канчельскис переживает из-за этого и уверен, что способен помочь изменить ситуацию к лучшему. Другое дело - вместо подробного поиска причин поражений идет переход на личности. Это уже вопрос воспитания и эмоционального состояния в момент разговора.

-Вы ведь с Канчельскисом долго работали в сборной России. Он тогда интеллектом и склонностью к аналитике отличался?

-Сейчас уже не вспомню. (Смеется) Да и время было такое, что особо не поговоришь.

-У Андрея Антанасовича как то все однообразно и общими тезисами. «Вратарь не может организовать команду». Футболом руководят жулики с дилетантами». И так по кругу из года в год.

-Не могу ответить за него. Я с Канчельскисом не вижу и не общаюсь. Наверное, Андрей обижен из-за того, что в российском футболе не востребован. Мы очень расточительно относимся к опыту наших бывших футболистов, которые играли на высшем уровне в Европе. Это наша большая беда, которая указывает на то, что много хорошего из советского футбола мы растеряли.

-Например?

-В советское время, при Вячеславе Колоскове, работали специалисты по кадрам. Они отслеживали всех тренеров, и опытных, и начинающих, все, включая семейные дела, знали о каждом начинающем тренере. И докладывали: «Этого специалиста можно рекомендовать уже в высшую лигу, а этого дальше второй лиги пока пробовать не стоит». У нас же сейчас полно ребят с огромным опытом, который остается не востребован. А того же Канчельскиса могли пригласить на работу в футбольную школу, Академию.

-Вы считаете, бывшие игроки сборной России всерьез будут рассматривать такую работу?

-Допустим кто-то откажется. Ответит: «Это не мой уровень». Но руководители хотя бы попробуют, проявят инициативу. И в случае отказа уже смогут сказать: «Мы предлагали тому или другому поделиться опытом, а они отказались. Но многих наших ребят с богатым опытом никуда не зовут. Поэтому я недовольство Канчельскиса понимаю. Это лучше, чем понимать проблемы и постоянно молчать. Но не знаю, зачем Андрей переходит к оскорблениям, затрагивая бывших вратарей. Разве нет среди них сильных тренеров? А Дино Дзофф!?

-И его достижения в качестве главного тренера Канчельскиса смущают.

-Можно на результаты посмотреть. (Дино Дзофф выиграл с «Ювентусом» Кубок УЕФА и серебряные медали чемпионата Европы-2000 со сборной Италии - «Советский спорт»). Другие успешные примеры тоже есть. И вообще, должны ли бывшие вратари работать главными тренерами или нет,- не та тема, на которой Канчельскису стоит зацикливаться.

источник: «Советский спорт»
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