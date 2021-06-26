Футляр без виолончели. Без Zaremы скучно

Ситуация чем-от напоминает яркую жизнь и скоропостижную смерть «Футляра от виолончели». ТГ-канал, владельцы которого имели доступ к инсайдам запредельного уровня, был большой занозой в заднице у властных структур. Коррупция, большое и мелкое мошенничество, сватовство, лицемерие и прочие прегрешения госчиновников и крупных бизнесменов выставлялись там на показ. Ничего подобного ни до, ни после в российском информационном поле не было и, видимо, уже не будет. В марте прошлого года «Футляр» перестал обновляться. Прошла информация, что канал купили и закрыли. Купили по вполне рыночной цене, вот только владельцы вряд ли собирались его продавать. Скорее всего, им сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Такое у нас бывает.

Zarema просуществовала ровно 20 дней – с 3 по 23 июня. Сама Салихова утверждает, что решение о закрытии было полностью ее, кто-то считает, что ей посоветовали не отсвечивать. Лично я не вижу повода сомневаться в ее словах, но это и не важно. Важно то, что Zarema стала самым ярким явлением июня, а быть может и всего года, затмив даже чемпионат Европы.

В 2018-м наш футбол закономерно добрался до своего пика, а после этого с каждым годом становится все менее интересным и все более жалким. Это касается и внутреннего чемпионата, и игр в еврокубках, и сборной, и системы руководства футболом и всех его составляющих. Сам русский футбол все больше скукоживается, превращается из культурного в субкультурное явление. Цифр у меня нет, но есть полное ощущение, что популярность футбола у молодежи падает: кому интересны лузеры?

Быть может цифры есть у футбольных боссов, но не удивлюсь, если их нет. Люди сидят в своей «песочнице», им там хорошо: тепло и сухо, а еще очень прибыльно. Ведь в футболе продолжают крутиться огромные деньги. В той же песочнице сидит и куча прилипал, которые с разной степенью успеха пытаются «майнить» бабло.

И вдруг по этой песочнице пробежала хулиганка, обсыпав всех песком с головы до ног. Нарушила правила, порвала шаблоны, высветила неприглядные стороны футбольного бизнеса. Восстановила многих против себя. Понятно, что вещала она с собственной колокольни, но от нее многие узнали вторую часть правды. До этого знали полуправду (которая подчас хуже лжи) от агентов, менеджеров и футболистов. Ту часть правды, которую они считали нужным сообщить через свои каналы, выставив себя д'артаньянами.