ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Уэльс 0 Дания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Австрия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Нидерланды 0 Чехия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Футляр без виолончели. Без Zaremы скучно
26 июня 15:41
автор: Олег Чикирис

Футляр без виолончели. Без Zaremы скучно

Три дня как Зарема Салихова прекратила обновлять телеграм-канал Zarema собственными постами. Ощущение, что потеряно что-то очень важное.

Ситуация чем-от напоминает яркую жизнь и скоропостижную смерть «Футляра от виолончели». ТГ-канал, владельцы которого имели доступ к инсайдам запредельного уровня, был большой занозой в заднице у властных структур. Коррупция, большое и мелкое мошенничество, сватовство, лицемерие и прочие прегрешения госчиновников и крупных бизнесменов выставлялись там на показ. Ничего подобного ни до, ни после в российском информационном поле не было и, видимо, уже не будет. В марте прошлого года «Футляр» перестал обновляться. Прошла информация, что канал купили и закрыли. Купили по вполне рыночной цене, вот только владельцы вряд ли собирались его продавать. Скорее всего, им сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Такое у нас бывает.

Zarema просуществовала ровно 20 дней – с 3 по 23 июня. Сама Салихова утверждает, что решение о закрытии было полностью ее, кто-то считает, что ей посоветовали не отсвечивать. Лично я не вижу повода сомневаться в ее словах, но это и не важно. Важно то, что Zarema стала самым ярким явлением июня, а быть может и всего года, затмив даже чемпионат Европы.

В 2018-м наш футбол закономерно добрался до своего пика, а после этого с каждым годом становится все менее интересным и все более жалким. Это касается и внутреннего чемпионата, и игр в еврокубках, и сборной, и системы руководства футболом и всех его составляющих. Сам русский футбол все больше скукоживается, превращается из культурного в субкультурное явление. Цифр у меня нет, но есть полное ощущение, что популярность футбола у молодежи падает: кому интересны лузеры?

Быть может цифры есть у футбольных боссов, но не удивлюсь, если их нет. Люди сидят в своей «песочнице», им там хорошо: тепло и сухо, а еще очень прибыльно. Ведь в футболе продолжают крутиться огромные деньги. В той же песочнице сидит и куча прилипал, которые с разной степенью успеха пытаются «майнить» бабло.

И вдруг по этой песочнице пробежала хулиганка, обсыпав всех песком с головы до ног. Нарушила правила, порвала шаблоны, высветила неприглядные стороны футбольного бизнеса. Восстановила многих против себя. Понятно, что вещала она с собственной колокольни, но от нее многие узнали вторую часть правды. До этого знали полуправду (которая подчас хуже лжи) от агентов, менеджеров и футболистов. Ту часть правды, которую они считали нужным сообщить через свои каналы, выставив себя д'артаньянами.

Объединяя эти две части правды вполне можно создать общую картину близкую к объективной. Теперь важная, интересная и для кого-то очень прибыльная часть футбола вновь ушла в тень. О том, что там происходит, вновь можно будет только догадываться.

Возвращайтесь, Zarema, без вас скучно.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ахмат" будет судиться с GoogleGif-обзор: Новый Porsche 911 получил версию GTSПрезидент ЦСКА рассказал, почему Олич покинул клубДзюба назвал виновных в провале сборной России на Евро-2020Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Снова лето, снова продают Кокорина. Как «Фиорентине» избавиться от российской «звезды»
Александр Кокорин может очередной раз сменить место работы. Вот только кто захочет покупать такого футболиста?
Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии.
Уэльс — Дания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1/8 финала между сборными Уэльса и Дании.
Видео всех голов Евро-2020 26.06.2021: Уэльс против Дании, Италия против Австрии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 26 июня: Уэльс - Дания, Италия - Австрия.
«У Украины есть потенциал для выхода в четвертьфинал». Кирьяков — о матчах первого раунда плей-офф Евро-2020
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.
«Рубин» уже укололся. Кто в нашем футболе следующий и будут ли отказники
В Казани провели вакцинацию от коронавируса игроков основного состава «Спутником V».
Браво, УЕФА, прости, Роналду. Почему отмена правила выездного гола сделает футбол лучше
УЕФА. наконец, решился отменить правило, которое портило еврокубковые соревнования.
С Россией конкурировали Дания, Бельгия и… Венгрия. Букмекерский обзор группового этапа Евро-2020
Подводим итоги завершившейся накануне групповой стадии чемпионата Европы на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Евро-2020 — рай для любителей ставить на низ желтых карточек. Судейские итоги группового этапа
Пандемийный чемпионат Европы уникален по многим статистическим показателям - например, по аномальному количеству автоголов, которых набралось уже 8. Но еще больше поражает невероятно скупое на предупреждения и удаления судейство.
Англия, гуд-бай? Расклады на 1/8 финала Евро-2020
«Плеймейкер» представляет восемь матчей первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который взял небольшую паузы после огненного группового этапа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика