Так Манчини еще не нервничал. Италия с огромным трудом прошла Австрию

Ключевую роль в этом преимуществе играли Марко Верратти и Жоржиньо, выжигавшие огромное пространство, тогда как Николо Барелла был более нацелен поддерживать атаки на линии штрафной вторым темпом (так был создан один из лучших моментов первого тайма, но удар полузащитника парировал Даниэль Бахман). Кроме того, постоянно теряли позиции и не успевали возвращаться опорники сборной Австрии Флориан Гриллич и Ксавер Шлагер.

Поначалу австрийцы попытались ошеломить соперника активностью, но хватило их только на непродолжительный стартовый отрезок, после чего игра приобрела ожидаемый вид. Итальянцы грамотно чередовали контрпрессинг с отходом в среднюю треть поля и вчистую выигрывали центр поля.

Франко Фода также выставил всех сильнейших, включая скандального Марко Арнаутовича, а отдельного упоминания заслуживает только тот факт, что Давид Алаба расположился на левом фланге обороны. Привычная для него позиция, однако на нынешнем Евро где он только не появлялся – и в центре обороны, и слева в полузащите.

Роберто Манчини не смог выставить на эту игру сразу троих футболистов – Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци и Лоренцо Пеллегрини. В результате на правом фланге обороны вышел Джованни ди Лоренцо, а в центре рядом с Леонардо Бонуччи в центре поля появился Франческо Ачерби. Здесь, пожалуй, таились главные сомнения, тогда как тройки в средней линии и нападении можно назвать оптимальными.

Сборная Италии на групповом этапе оставила самое яркое впечатление – страсть, эмоции, красивые атаки и надежность в обороне. Но те матчи проходили на римском «Стадио Олимпико», тогда как в первом раунде на вылет «скундре адзурре» пришлось играть на «Уэмбли» против очень крепкой команды Австрии.

Однако итальянским атакам категорически не хватало ширины и скорости. За фланги отвечали Ди Лоренцо и Лоренцо Спинаццолла, но для первого игра в подыгрыше не является сильной стороной, а второй стал на удивление малоэффективен, если вспомнить, как он жег в первых матчах. В результате итальянцы играли узко и тем очень напоминали «Лацио». Неудивительно, что ближе всех к голу в такой игре был Чиро Иммобиле, прицельно выстреливший в своем стиле из-за пределов штрафной – Бахман провожал глазами попавший в штангу мяч.

ВОТ ЭТО АВСТРИЯ!

Во втором тайме итальянцы совсем потеряли нити управления игрой и стали выглядеть все более растерянными. Лучшее описание происходящего – неудачный пас Спинаццоллы назад, в результате которого мяч едва не закатился в сетку. Благо, Джанлуиджи Доннарумма вовремя подоспел, но недоумение действиями партнера отчетливо читалось в его глазах.

Австрийцы были ближе к голу. Сначала после удара Алабы со штрафного мяч просвистел над перекладиной, затем Марцель Забитцер пробил рядом с дальней штангой, и едва все это не закончилось взятием ворот – Алаба пришел в чужую штрафную и скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Арнаутович головой переправил мяч в сетку. К сожалению для австрийцев, из вне игры. Но они не сбавляли обороты и продолжали создавать моменты у ворот Доннаруммы.

Особенно выделялся Забитцер, руководивший большинством атак и не стеснявшийся бить самостоятельно. Он так загонял Верратти, что Роберто Манчини заменил того уже в середине второго тайма. В немалой степени благодаря его активности австрийцы гоняли соперника по полю почти до самого конца. Лишь в последние 10 минут итальянцы немного выравняли игру, и то лишь благодаря свежим игрокам, выпущенным (Федерико Кьеза, Андреа Белотти, ранее Мануэль Локателли, Матео Пессина), тогда как Фода не имел столь хорошего резерва и поэтому до последнего тянул с заменами. Да и то красно-белые до самого свистка отлично контролировали мяч, а соперники большую часть времени наблюдали за ним со стороны.

РОКОВАЯ ОШИБКА АЛАБЫ

Так команды дошли до овертайма, первого на нынешнем чемпионате Европы. Впервые «скуадра адзурра» встретила такое мощное сопротивление и в общем-то так и не придумала, как ему противостоять. На помощь пришли замены. Вышедший незадолго до конца второго тайма Кьеза воспользовался усталостью Алабы, дважды подряд пробив из опасной позиции. В первом случае удар не получился, а во втором он все сделал классно – носом (!) обработал заброс из центра, прокинул мимо оппонента и сильно пробил в дальний угол. А вот Алаба потерял позицию, поторопившись сместиться в центр обороны вместо того, чтобы контролировать оппонента.

Показательно, что и второй гол создали игроки, вышедшие на замену. Белотти корпусом продавил двоих оппонентов, а Пессина расстрелял Бахмана с угла вратарской. Этот гол стал победным, поскольку за несколько минут до финального свистка Саша Калайджич после подачи углового на ближней штанге горизонтальным прыжком в стиле Владимира Бесчастных один мяч все же отыграл, заставив Манчини вновь грызть ногти. Это первый пропущенный итальянцами гол с октября прошлого года. Кажется, это мировой рекорд. Но на большее австрийцев не хватило.

Итальянцы проявили характер, которым и без того всегда славились, и благодаря отличному подбору игроков на скамейке запасных сумели-таки превзойти Австрию (команда у Фоды отличная, спасибо этим львам за такое сражение), но статус фаворита Евро после такой игры потеряли.

Евро-2020. 1/8 финала

Италия – Австрия – 2:1 (0:0) ДВ

Голы: Кьеза, 95 – 1:0. Пессина, 105+1 – 2:0. Калайджич, 114 – 2:1.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Верратти (Локателли, 67), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 67), Берарди (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахман, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба, Шлагер (Грегорич, 105), Гриллич (Шауб, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103.

Судья: Тейлор (Англия).