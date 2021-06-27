ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Нидерланды 0 Чехия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Так Манчини еще не нервничал. Италия с огромным трудом прошла Австрию
27 июня 07:05
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

Так Манчини еще не нервничал. Италия с огромным трудом прошла Австрию

Италия и Австрия в 1/8 финала Евро-2020 доигрались до овертайма, в котором забили на двоих сразу три мяча. Итальянцы благодаря голам Кьезы и Пессины победили - 2:1.

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД «СКУАДРЫ АДЗУРРЫ»

Сборная Италии на групповом этапе оставила самое яркое впечатление – страсть, эмоции, красивые атаки и надежность в обороне. Но те матчи проходили на римском «Стадио Олимпико», тогда как в первом раунде на вылет «скундре адзурре» пришлось играть на «Уэмбли» против очень крепкой команды Австрии.

Роберто Манчини не смог выставить на эту игру сразу троих футболистов – Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци и Лоренцо Пеллегрини. В результате на правом фланге обороны вышел Джованни ди Лоренцо, а в центре рядом с Леонардо Бонуччи в центре поля появился Франческо Ачерби. Здесь, пожалуй, таились главные сомнения, тогда как тройки в средней линии и нападении можно назвать оптимальными.

Франко Фода также выставил всех сильнейших, включая скандального Марко Арнаутовича, а отдельного упоминания заслуживает только тот факт, что Давид Алаба расположился на левом фланге обороны. Привычная для него позиция, однако на нынешнем Евро где он только не появлялся – и в центре обороны, и слева в полузащите.

МАЛО СКОРОСТИ И АКТИВНОСТИ НА ФЛАНГАХ

Поначалу австрийцы попытались ошеломить соперника активностью, но хватило их только на непродолжительный стартовый отрезок, после чего игра приобрела ожидаемый вид. Итальянцы грамотно чередовали контрпрессинг с отходом в среднюю треть поля и вчистую выигрывали центр поля.

Ключевую роль в этом преимуществе играли Марко Верратти и Жоржиньо, выжигавшие огромное пространство, тогда как Николо Барелла был более нацелен поддерживать атаки на линии штрафной вторым темпом (так был создан один из лучших моментов первого тайма, но удар полузащитника парировал Даниэль Бахман). Кроме того, постоянно теряли позиции и не успевали возвращаться опорники сборной Австрии Флориан Гриллич и Ксавер Шлагер.

Однако итальянским атакам категорически не хватало ширины и скорости. За фланги отвечали Ди Лоренцо и Лоренцо Спинаццолла, но для первого игра в подыгрыше не является сильной стороной, а второй стал на удивление малоэффективен, если вспомнить, как он жег в первых матчах. В результате итальянцы играли узко и тем очень напоминали «Лацио». Неудивительно, что ближе всех к голу в такой игре был Чиро Иммобиле, прицельно выстреливший в своем стиле из-за пределов штрафной – Бахман провожал глазами попавший в штангу мяч.

ВОТ ЭТО АВСТРИЯ!

Во втором тайме итальянцы совсем потеряли нити управления игрой и стали выглядеть все более растерянными. Лучшее описание происходящего – неудачный пас Спинаццоллы назад, в результате которого мяч едва не закатился в сетку. Благо, Джанлуиджи Доннарумма вовремя подоспел, но недоумение действиями партнера отчетливо читалось в его глазах.

Австрийцы были ближе к голу. Сначала после удара Алабы со штрафного мяч просвистел над перекладиной, затем Марцель Забитцер пробил рядом с дальней штангой, и едва все это не закончилось взятием ворот – Алаба пришел в чужую штрафную и скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Арнаутович головой переправил мяч в сетку. К сожалению для австрийцев, из вне игры. Но они не сбавляли обороты и продолжали создавать моменты у ворот Доннаруммы.

Особенно выделялся Забитцер, руководивший большинством атак и не стеснявшийся бить самостоятельно. Он так загонял Верратти, что Роберто Манчини заменил того уже в середине второго тайма. В немалой степени благодаря его активности австрийцы гоняли соперника по полю почти до самого конца. Лишь в последние 10 минут итальянцы немного выравняли игру, и то лишь благодаря свежим игрокам, выпущенным (Федерико Кьеза, Андреа Белотти, ранее Мануэль Локателли, Матео Пессина), тогда как Фода не имел столь хорошего резерва и поэтому до последнего тянул с заменами. Да и то красно-белые до самого свистка отлично контролировали мяч, а соперники большую часть времени наблюдали за ним со стороны.

РОКОВАЯ ОШИБКА АЛАБЫ

Так команды дошли до овертайма, первого на нынешнем чемпионате Европы. Впервые «скуадра адзурра» встретила такое мощное сопротивление и в общем-то так и не придумала, как ему противостоять. На помощь пришли замены. Вышедший незадолго до конца второго тайма Кьеза воспользовался усталостью Алабы, дважды подряд пробив из опасной позиции. В первом случае удар не получился, а во втором он все сделал классно – носом (!) обработал заброс из центра, прокинул мимо оппонента и сильно пробил в дальний угол. А вот Алаба потерял позицию, поторопившись сместиться в центр обороны вместо того, чтобы контролировать оппонента.

Показательно, что и второй гол создали игроки, вышедшие на замену. Белотти корпусом продавил двоих оппонентов, а Пессина расстрелял Бахмана с угла вратарской. Этот гол стал победным, поскольку за несколько минут до финального свистка Саша Калайджич после подачи углового на ближней штанге горизонтальным прыжком в стиле Владимира Бесчастных один мяч все же отыграл, заставив Манчини вновь грызть ногти. Это первый пропущенный итальянцами гол с октября прошлого года. Кажется, это мировой рекорд. Но на большее австрийцев не хватило.

Итальянцы проявили характер, которым и без того всегда славились, и благодаря отличному подбору игроков на скамейке запасных сумели-таки превзойти Австрию (команда у Фоды отличная, спасибо этим львам за такое сражение), но статус фаворита Евро после такой игры потеряли.

Евро-2020. 1/8 финала

Италия – Австрия – 2:1 (0:0) ДВ

Голы: Кьеза, 95 – 1:0. Пессина, 105+1 – 2:0. Калайджич, 114 – 2:1.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Верратти (Локателли, 67), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 67), Берарди (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахман, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба, Шлагер (Грегорич, 105), Гриллич (Шауб, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103.

Судья: Тейлор (Англия).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-полузащитник сборной России может стать тренером ЦСКАУругвай вышел в плей-офф Кубка АмерикиТоп 5 самых легендарных бойцов ММА последнего десятилетияДзюба назвал виновных в провале сборной России на Евро-2020Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиКаменских взбудоражила публику соблазнительной позой
Доннарумма все-таки пропустил — на 384-й минуте. Как Италия просочилась в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Италии с огромным трудом победила австрийцев (2:1) по итогам дополнительного времени матча 1/8 финала чемпионата Европы. Джанлуиджи Доннарумма впервые на турнире достал мяч из сетки своих ворот.
Видео всех голов Евро-2020 26.06.2021: Дания разгромила Уэльс, Италия дожала Австрию в овертайме
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 26 июня: Уэльс - Дания, Италия - Австрия.
Уэльс почувствовал себя Россией. Как Дания вышла в четвертьфинал Евро-2020
В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Дании, не пустившая россиян в плей-офф, разгромила валлийцев (4:0) в Амстердаме.
Уэльс — Дания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1/8 финала между сборными Уэльса и Дании.
Снова лето, снова продают Кокорина. Как «Фиорентине» избавиться от российской «звезды»
Александр Кокорин может очередной раз сменить место работы. Вот только кто захочет покупать такого футболиста?
Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии.
«У Украины есть потенциал для выхода в четвертьфинал». Кирьяков — о матчах первого раунда плей-офф Евро-2020
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.
«Рубин» уже укололся. Кто в нашем футболе следующий и будут ли отказники
В Казани провели вакцинацию от коронавируса игроков основного состава «Спутником V».
Браво, УЕФА, прости, Роналду. Почему отмена правила выездного гола сделает футбол лучше
УЕФА. наконец, решился отменить правило, которое портило еврокубковые соревнования.
С Россией конкурировали Дания, Бельгия и… Венгрия. Букмекерский обзор группового этапа Евро-2020
Подводим итоги завершившейся накануне групповой стадии чемпионата Европы на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика