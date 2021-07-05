«Владимир Владимирович, плюньте вы на футбол. Нельзя столько денег на этих козлов тратить»

Случайно нарвался в интернете на видео любимого артиста Сергея Шакурова, в котором он на грани мата костерит футбольную сборную России. А было это… Впрочем, вот вам начало гневного монолога.

- Честно, я ни на что не рассчитывал, - говорит лауреат государственной премии СССР. – Как профессиональный болельщик и сам много играл, могу сказать, что в последние годы – это банда. Иначе не могу назвать. Вчера мне показалось, что люди просто не хотят играть. Они не умеют – это мы прекрасно знаем. Но они и не хотят! Кое-как побегать по полю 90 минут, откланяться и уйти… При этом получают чумовые деньги. Это меня бесит! Лучше шахтерам отдайте. Кончайте воровать! Вы, пацаны, не стоите этих денег. Вы – засранцы и ублюдки.

Это - во-первых. Это конкретно вам, кто был вчера на поле. А в целом я хочу сказать – мы не умеем играть в футбол. Это не наш спорт. Давайте развивать хоккей, биатлон… Наш президент говорит: да нет, вроде как все нормально. Меня это взбесило! Никакой тренер нам не поможет, потому что мы не умеем играть. Ни Хиддинк, ни Адвокат, ни кто угодно. Нет такого человека, который заставит этих козлов нормально играть. Бороться. Футбол – это игра. Надо получать удовольствие. А они, такое ощущение, делают одолжение. Они не бегали. Ходили. Миллионы русских людей смотрят дома. Кто-то пожертвовал, может, последними деньгами, чтобы приехать и посмотреть на этих уродов. Мы не умеем играть в футбол, а они показывают, что не очень-то и хотим. Никаких чудес, вот повезет, давайте помолимся, пусть боженька нам поможет – бесполезно. И смена тренера не поможет. Фурсенко это прекрасно знает…

Здесь я впервые напрягся. Когда же народный артист России это сказал? После разгрома от Бельгии? Или Дании? Хотя скандинавам мы вроде не сдались безропотно. Пропустив в первом тайме, после перерыва забегали и при счете 0:2 даже один мяч отквитали. Президент на «прямой линии» и правда выразился о выступлении сборной на Евро-2020 предельно корректно. Но при чем тут Фурсенко?..

Слушаем Шакурова дальше:

- Они – козлы. Мы не умеем играть в футбол. Завяжите с этим делом. И перестаньте от государства чесать такие чумовые деньги и платить этим засранцам. Лучше шахтерам отдайте. Скоты.

Когда я выхожу на сцену, какой бы ни был спектакль – Шекспир, будь самый тяжелый – тот же Чехов, я получаю удовольствие. Несмотря на то, что надо заставить слезы лить, зрители переживают. Но эти скоты… Это же игра – больше ничего. Ну получите удовольствие хотя бы от того, что гоняете этот дурацкий круглый мяч, передаете друг другу. Ну забейте вы! Уроды! По воротам попасть не могут. Аршавин – чудовище! Больше сорока минут его на поле вообще держать нельзя. Дальше он ничего не соображает. Мяч у него отнимают. Сам разобраться не может. Козел козлом. Этот Гус-Шмус тащит его. Чего тащит?! Ну пару раз может подать. Все! На большее он не способен. Пустое место. Из таких, как Аршавин, делать сборную – смешно. И грустно…

Стоп-стоп-стоп! Что-то здесь не так. Аршавин-то каким боком? Чем не угодила аналитика на «Матч ТВ» лучшего российского футболиста XXI века? А Гуса-Шмуса никто, кажется, на смену Черчесову в Россию не тащит.

Однако я не сдаюсь. Продолжаем вместе разбираться:

- Завязывайте с футболом. И кончайте платить им деньги. Пускай, сука, сидят на талонах и голодном пайке. Тогда, может, они заработают. Твари!

- Греки в чем их превзошли? Денег нет таких чумовых, а они вышли и нас обыграли, - послышался голос за кадром.

- Вот поэтому и обыграли. Потому что у них нет ни хрена. За ними ничего не стоит. Греки – пустые. Но есть воля. Наверное, нам не хватает какой-то идеологической окраски. Не любят родину. Конечно, половина из них хер знает где сидят. Главное, чтобы баба была довольна. Вот у них жены упакованные, учат: кончай дурака валять, береги себя, тогда ты продержишься. И я буду в золоте ходить и в Лондоне жить. Вот ведь вся психология. Идеологии нет. Не за что бороться. Все пустые! До мозга костей пустые.

Вы посмотрите на их глаза. Я так надеялся на Широкова. Абсолютно, такое ощущение, что это бывший алкаш. Которому все до фени. Бегал один Жирков. С Анюковым. И чего? Нет этого, как Люся Гурченко говорила про своего отца, вот они - пять братанов, - Шакуров показывает кулак. – Как дам! Этого нет. Азарта нет, агрессии. Все отсутствует. Полностью! Атрофия полная. Доставьте удовольствие хотя бы себе, чтобы вам потом было не стыдно. Да, я проиграл, но какая была игра! Но ничего не хотят, скоты. Сволочи вы, ребята.

- Вам не кажется, что нужны перемены с самого верха – с того же РФС, президента РФС? - снова прозвучал законный вопрос где-то рядом.

- Господи… Простите меня ради бога: ребята, уйдите, если не можете справиться. Не врите – главное. Не надо врать, что все хорошо. У нас все очень даже нехорошо. И не надо футболом заниматься. Плюньте! Владимир Владимирович, плюньте вы на футбол. Да, я тоже такой же болельщик, как и вы. Но нельзя столько денег на этих козлов тратить. Ей-богу! Это совершенно бессовестно и бесчестно. Отдайте эти деньги шахтерам…

Вы правильно поняли, девять лет минуло с того пламенного спича сродни речи его Забелина перед выходом эскадрона на ликвидацию банды есаула Брылова, а ничегошеньки не изменилось. Кроме разве того, что президента РФС Сергея Фурсенко сменил Николай Толстых, потом вернулся Виталий Мутко, а сейчас правит Александр Дюков. Равно как давно нет в сборной ни Аршавина, ни Широкова, ни Анюкова. Хотя Жирков все еще играет.

Да, такую нервную реакцию любимого артиста вызвало безвольное поражение в решающем матче от греков в Варшаве (0:1) на Евро-2012. Я был на той игре и сидел на трибуне рядом с группой детдомовцев, которым путевку в Польшу подарили спонсоры. Так все ребята в голос рыдали после матча, а Аршавин и Ко не соизволили даже подойти к сектору с российскими болельщиками и поблагодарить за поддержку.

Так что я прекрасно понимаю Сергея Шакурова. Вот только Владимир Владимирович до сих пор нас так и не услышал…