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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
Ха-ха-ха: смешные самоубийцы, за непопадание на ЧМ-2022 теперь спросить будет не с кого
08 июля 17:31
автор: Виталий Славин

Ха-ха-ха: смешные самоубийцы, за непопадание на ЧМ-2022 теперь спросить будет не с кого

Поздравляю всех, кто, как я, считает, что в футболе РФ никогда не совпадут желания с возможностями. Как это давным-давно продекларировано с хоккеем в Бразилии. Спасибо, Станислав Саламович. В Катар не поедет другой тренер.

Немногим менее чем через два месяца, 1 сентября, нам на своем поле принимать в ключевом матче отбора ЧМ-2022 хорватов, 14-ю команду мирового рейтинга. Если мы, удобно расположившиеся в этой классификации на 38-й ступени, давеча на Евро-2020 в одну калитку влетели Бельгии (1-е место) и Дании (10-е), то, понятно, шансы на успех близки к нулевым. Но ведь теперь и тренер у сборной будет другой. Который, разумеется, пропишет в многомиллионном долларовом контракте, что за проделки предшественника ни коим боком не отвечает. А значит, если сборную России в группе Н в преддверии ЧМ-2022 припрут к реке с вполне вероятной крышкой, то он вправе будет воскликнуть:

- Я-то тут при чем! – и продолжит работу на хлебном месте дальше.

Напомню, какое наследство Мистеру Икс оставляет Черчесов:

24.03.2021. Мальта – Россия – 1:3

27.03.2021. Россия – Словения – 2:1

30.03.2021. Словакия – Россия – 2:1

Положение в группе Н на сегодня:

1. Хорватия – 6 очков (после трех игр)

2. Россия – 6 (3)

3. Словакия – 5 (3)

4. Кипр – 4 (3)

5. Словения – 3 (3)

6. Мальта – 1 (3)

Европе выделено 13 путевок на ЧМ-2022. Десять победителей отборочных групп попадают в финальную часть напрямую. Остальные три счастливчика определятся через плей-офф. Понятно, что на втором этапе у России шансов нет, ибо сейчас мы не сумели войти даже в топ-16 на Евро-2020. С запасом! Единственная реальная надежда поехать в Катар – выиграть группу, а для этого жизненно необходимо 1 сентября хотя бы не проиграть вице-чемпионам мира-2018.

Но кто-нибудь в курсе, какой главком остановит хорватов в День знаний? Просочилась информация, что Валерий Карпин, Леонид Слуцкий, Сергей Семак отказались от предложения РФС наложить на себя руки в прямом эфире. Чем косвенно подтвердили, что национальная команда России вместе со всем отечественным футболом неизлечимо больны: припарки и пиявки тут уже не спасут.

Однако на горизонте, как всегда, тьма шабашников, которые за миллиарды рублей российских налогоплательщиков в любой момент готовы выдать на-гора перпетуум-мобиле.

Среди Калиостро XXI века – немцы Йоахим Лев и Штефан Кунц, португалец Андре Виллаш-Боаш, босниец Владимир Петкович. Последний хоть по-русски что-то понимает. Но что толку, если клубам РПЛ глубоко наплевать на национальную команду. Ведущие позиции оккупированы легионерами. Из кого комплектовать сборную, если никто не умеет играть вперед, обфинтить один в один, убежать от оппонента как Блохин/Беланов/Стерлинг, тем более при более или менее интенсивном сопротивлении соперника?!

Всем уже лет двадцать ясно, что начинать надо с основания - детского футбола, а не с верхушки пирамиды. Неужели позорные фиаско забугорных горе-волшебников Хиддинка, Адвоката, Капелло наших властителей футбольных дум ничему не научили? Да, конечно, нет! Если космического героя ЧМ-2018 в легкую, как шкодливого котенка, выкидывают из сборной. Стыдобища!

Ну и ладно. В добрый путь! Граблями по лбу можно стучать бесконечно. Но, если долго мучиться, шанс когда-нибудь должен все-таки обозначиться. На это и уповаем.

источник: «Советский спорт»
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