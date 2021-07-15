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Руй Витория: Пока не определился с парой центральных защитников
15 июля 01:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: Пока не определился с парой центральных защитников

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча с «Рубином» на турнире «Кубок Париматч Премьер» (4:0).

- Хорошая победа. Сегодня мы играли против отличного соперника, который прекрасно знает, что делать на поле, играет очень умно. Ребята выполнили установку, сыграли умно, как я просил. Даже в обороне мы контролировали ход игры. В атаке была установка сближаться с мячом и не терять его. В первом тайме вышел практически тот же состав, что и в первом матче. Ребятам не хватало свежести, поэтому не все получилось. Во втором тайме обновили состав, было больше атак, хороших голов. Работаем дальше.

- Это был первый матч «Спартака» против «Рубина». Насколько этот матч можно назвать репетицией перед официальной игрой против «Рубина», которая скоро состоится? Леонид Федун только что сказал, что «Рубин» поддавался. Что вы об этом думаете?
- Мы смотрим на свою игру. Сегодня мы играли против хорошего соперника, но обращаем внимание на то, как идет наша подготовка. Я отдаю себе отчет, что первая игра сезона будет отличаться от этого матча. Мы провели около тридцати тренировок, не все получается, бывают ошибки, и мы стараемся их исправлять. Если меня спросят, что лучше: побеждать в товарняках или проигрывать, скажу, что побеждать. Но я критично отношусь к нашим матчам. Будем разбирать ошибки. Это часть сборов. Надеюсь, к началу сезона мы будем готовы.

- Когда Кутепов выходил на поле, вы объяснялись без переводчика. Это Кутепов знает португальский, или вы русский?
- Я стараюсь каждый день почерпнуть что-то новое из русского языка, но с ребятами общаюсь по-английски. Это здорово. Рад, что ребята обладают знаниями английского языка.

- Понятно, что основная связка центральных защитников - это Джикия и Жиго. Почему их не наигрываете и даете им так мало времени?
- Ситуация с Джикией, как и с Соболевым и Зобниным такова, что они только вернулись из сборной, и мы постепенно вводим их в рабочий процесс. Не могу сказать, кто у нас будет основной парой центральных защитников. Но нам будут нужны все игроки, а не одиннадцать человек. У нас будут еврокубки. Рад, что ребята полностью выкладываются, доказывают, что они могут, и это очень хорошо.

источник: «Советский спорт»
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