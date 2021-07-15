ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Андрей Червиченко: РФС заплатил каким-то проходимцам сотни тысяч евро, они этот бред написали
15 июля 22:01
автор: Юрий Волохов
автор фото: "Советский спорт"

Андрей Червиченко: РФС заплатил каким-то проходимцам сотни тысяч евро, они этот бред написали

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко категорически не согласен с изменением формата РПЛ.

- Голландцы разработали новый формат проведения чемпионата Российской премьер-лиги. НХЛ напоминает: команды будут разбиты на группы, эдакие мини-конференции, плей-офф. Не привычно все это для нашего футбола.
- Когда коту делать нечего, он известно что лижет, - негодует Андрей Червиченко. - Это как раз про наших футбольных деятелей. Заплатили каким-то проходимцам сотни тысяч евро, чтобы они этот маразм написали. Могли бы за сумму в десять раз меньше кого-нибудь и в России найти. Ко мне бы обратились, я бы им десять различных вариантов написал.

- Что вам не нравится в этой формате?
- Да, ну – бред сивой кобылы. Особенно стыковые матчи за право сыграть в Лиге конференций между седьмым и четвертым местами. Получается, что ваша команда билась за тройку, возможно, вам не хватило буквально очка, и теперь может остаться без еврокубка. А в Европу пойдет команда, которая отстала на 10 очков.

Да там за что не возьмись, везде бред! Это напоминает отъем денег у лоха.

- Меня больше всего плей-офф напрягает. Ну не вяжется это с футболом никак.
- Почему-то все лучшие чемпионаты Европы проводятся по круговой системе и выигрывают все европейские кубки, а футболисты прекрасно выступают за сборные. Наверное, если б система с плей-офф была лучше, неужели они бы сами на нее давно не перешли? И главное эти голландцы нам написали реформу чемпионата, а почему сами эту систему у себя не применяют?

Эти аферисты, графы Калиостро, еще с начала 2000-х бродили по России. Помню, ко мне в «Спартак» заезжали с всякими прожектами: «Дорогой, давай погадаю, всю жизнь тебе расскажу».

- Поклонники этой системы выкладывают такой козырь: наши гранды будут больше матчей проводить друг с другом. Будет больше матчей от ножа, чего нашим футболистам не хватает.
- Слушайте, у нас давно уже есть плей-офф – Кубок России, на который все давно забили. Вначале реанимируйте Кубок, если вам так хочется, чтоб был плей-офф. И потом, есть эффект переедания, перенасыщения. Когда будет по четыре матча между ведущими командами, интерес к ним будет снижаться. А так болельщики, журналисты, специалисты ждут с нетерпением противостояния «Зенит» - «Спартак» или ЦСКА – «Спартак». Два матча за чемпионат, и каждый такой матч – большой праздник.

Неудачи нашей сборной и клубов в Европе хотят прикрыть какой-то бредовой реформой.

Неужели, если добавятся еще по два матча, от этого резко вырастет мастерство наших сборников или клубы будут лучше играть в Европе?

И представьте, если «Спартак» вдруг не попадет в первую восьмерку. Что же это будет за чемпионат без «Спартака»?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гарри Каспаров стал последним на турнире по блицу в ЗагребеСергей Фёдоров возглавил хоккейный ЦСКАДмитрий Аленичев: Российский футбол деградирует, стыдно уже становитсяХодченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
«Кто такой этот сопляк Фархад Гаеми?!» Эксклюзив Владимира Алекно, который выигрывал олимпийское золото с Россией, а в Токио-2020 повезет Иран
Волейбольный турнир стартующей скоро Олимпиады в Токио наверняка вызовет огромный интерес среди российских болельщиков. В том числе благодаря Владимиру Алекно - тренеру, который добыл России ее единственное волейбольное олимпийское золото, а теперь работает в другой национальной команде.
Бердыев на отбор к ЧМ-2022? Годный вариант для сборной России
Несколько источников сообщают о том, что кандидатуру Курбана Бердыева РФС рассматривает в числе других на вакантное место главного тренера.
«О Бердыеве вспомнили, потому что никто больше эту сборную брать не хочет». Червиченко — о вероятном преемнике Черчесова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Пока не чемпион России, но уже чемпион по товарищеским матчам. Как «Спартак» оформил второй подряд разгром
Красно-белые с крупным счетом переиграли «Рубин» (4:0) во втором туре Кубка Париматч Премьер.
ЦСКА поменял Никитина на Федорова. Есть подозрение, что из-за сборной
В хоккейном ЦСКА грянула сенсация, которую трудно было предположить. Новым главным тренером команды стал легендарный Сергей Федоров.
«В СМИ пишут много неправды». Тренер ЦСКА — о возможном трансфере Шведа из «Химок»
Многолетний ассистент главного тренера армейского баскетбольного клуба Антон Юдин прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном возвращении Алексея Шведа в стан красно-синих.
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика