Андрей Червиченко: РФС заплатил каким-то проходимцам сотни тысяч евро, они этот бред написали

- Голландцы разработали новый формат проведения чемпионата Российской премьер-лиги. НХЛ напоминает: команды будут разбиты на группы, эдакие мини-конференции, плей-офф. Не привычно все это для нашего футбола.

- Когда коту делать нечего, он известно что лижет, - негодует Андрей Червиченко. - Это как раз про наших футбольных деятелей. Заплатили каким-то проходимцам сотни тысяч евро, чтобы они этот маразм написали. Могли бы за сумму в десять раз меньше кого-нибудь и в России найти. Ко мне бы обратились, я бы им десять различных вариантов написал.

- Что вам не нравится в этой формате?

- Да, ну – бред сивой кобылы. Особенно стыковые матчи за право сыграть в Лиге конференций между седьмым и четвертым местами. Получается, что ваша команда билась за тройку, возможно, вам не хватило буквально очка, и теперь может остаться без еврокубка. А в Европу пойдет команда, которая отстала на 10 очков.

Да там за что не возьмись, везде бред! Это напоминает отъем денег у лоха.

- Меня больше всего плей-офф напрягает. Ну не вяжется это с футболом никак.

- Почему-то все лучшие чемпионаты Европы проводятся по круговой системе и выигрывают все европейские кубки, а футболисты прекрасно выступают за сборные. Наверное, если б система с плей-офф была лучше, неужели они бы сами на нее давно не перешли? И главное эти голландцы нам написали реформу чемпионата, а почему сами эту систему у себя не применяют?

Эти аферисты, графы Калиостро, еще с начала 2000-х бродили по России. Помню, ко мне в «Спартак» заезжали с всякими прожектами: «Дорогой, давай погадаю, всю жизнь тебе расскажу».