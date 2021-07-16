Евгений Ловчев: Бердыев сегодня лучший вариант для сборной России, но я бы подумал и о Семине

Сообщается, что контракт с Бердыевым может быть подписан до начала чемпионата мира-2022 в Катаре. Зарплата специалиста будет значительно ниже, чем у бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова. Однако для тренера предусмотрен солидный бонус, в случае попадания сборной на ЧМ-2022.

Лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Телеспорта» Евгений Ловчев считает, что в нынешней ситуации Курбан Бердыев – лучшая кандидатура.

- Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева, - говорит Ловчев. – Пока мы еще ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.

Ведь не совсем же у нас пропащие футболисты. Сморите, как сейчас играли в «Спартаке» Джикия, Соболев и Зобнин. Легко, в удовольствие, забивали красивые голы. Видимо, в «Спартаке» немного другая атмосфера, нежели в сборной. Там игроки выгляди робко, играли боязливо.

После матча с «Рубином» давал интервью Рассказов. На вопрос, что разнит Тедеско и Виторию, он ответил, что португалец требует от игроков играть в футбол. Этим и объясняется такая игра «Спартака».