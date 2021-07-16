Евгений Ловчев: Бердыев сегодня лучший вариант для сборной России, но я бы подумал и о Семине

Сообщается, что контракт с Бердыевым может быть подписан до начала чемпионата мира-2022 в Катаре. Зарплата специалиста будет значительно ниже, чем у бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова. Однако для тренера предусмотрен солидный бонус, в случае попадания сборной на ЧМ-2022.
Лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Телеспорта» Евгений Ловчев считает, что в нынешней ситуации Курбан Бердыев – лучшая кандидатура.
- Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева, - говорит Ловчев. – Пока мы еще ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.
Ведь не совсем же у нас пропащие футболисты. Сморите, как сейчас играли в «Спартаке» Джикия, Соболев и Зобнин. Легко, в удовольствие, забивали красивые голы. Видимо, в «Спартаке» немного другая атмосфера, нежели в сборной. Там игроки выгляди робко, играли боязливо.
После матча с «Рубином» давал интервью Рассказов. На вопрос, что разнит Тедеско и Виторию, он ответил, что португалец требует от игроков играть в футбол. Этим и объясняется такая игра «Спартака».
- Итак, вернемся к Бердыеву. В чем его плюсы?
- Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчасове, было противно смотреть.
- Пару недель назад ходили инсайды, что РФС склоняется к кандидатуре Семака. Понятно, почему – Дюков газпромовец, зенитовец, Семак - свой, под рукой. Но во время отбора к ЧМ-2022, видимо, Семаку пришлось бы совмещать...
- Во-первых, совмещение – это плохо, а, во-вторых, если сравнивать Бердыева и Семака, Курбан гораздо более квалифицированный тренер.
- Говорили еще про Карпина. В чем он уступает Бердыеву?
- Карпов запоминается остроумными ответами журналистам. Но какие у него непосредственно тренерские достижения? А Бердыев двукратный чемпион России, обыгрывал «Барселону».
- Еще называли Слуцкого. «Рубин» заявил, что не хочет отпускать его в сборную.
- Это грамотный специалист, обладает международным опытом. Во время Евро-2020 Слуцкий комментировал матчи по ТВ – скажу, что он прекрасно разбирается в футболе.
- Но Слуцкий уже сильно обжегся на сборной.
- Он как раз понимает, что в случае неудачи, опять может стать изгоем всей страны. Хотя в 2016 году у него было гораздо меньше опыта.
И вообще, сборная – это про результат, про здесь и сейчас. В этом плане на месте РФС я бы присмотрелся и к Палычу, Семину.