ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 79' Аргентина U23 0 Австралия U23 1
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Чертаново-мол. 1 Арсенал-мол. 2
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 51' Япония U23 0 ЮАР U23 0
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 51' Гондурас U23 0 Румыния U23 1
Олимпийские игры (м) 1-й тайм, 39' Бразилия U23 3 Германия U23 0
Дмитрий Селюк: У всей этой кампании ЦСКА с продажей Влашича один адресат – «Зенит»
22 июля 13:59
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК ЦСКА

Дмитрий Селюк: У всей этой кампании ЦСКА с продажей Влашича один адресат – «Зенит»

Пока нет новостей по поводу продажи полузащитника ЦСКА Николы Влашич в «Милан». Последняя новость состояла в том, что армейцы снизили цену за 23-летнему хорвата с 35 млн евро до 30 млн.

Кроме того, ЦСКА готов отдать футболиста «Милану» на правах аренды с последующим правом выкупа. Тем временем, по информации итальянских СМИ, Влашич давит на руководство ЦСКА, чтобы клуб еще снизил цену и отпустил его в «Милан».

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Милану» Влашич не интересен, а адресат у этой кампании совсем другой клуб.

- Но начать хотел бы наш разговор с назначения Алексея Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА. Что вы об этом думаете?

- Березуцкий свой, для клуба это хорошо. Но я немного о другом хочу сказать – о ситуации с Гогуа (ивуарийский защитник ЦСКА. – Прим. ред.).

- Хорошо, скажите…

- Не хочу эту ситуацию проецировать на Березуцкого. Но когда футболиста не выпускают даже на 15 минут в товарищеских матчах, а во время двусторонних игр он бегает по кругу, это ненормальная ситуация. Если вы хотите футболиста продать или отдать в аренду, то его для этого нужно показать потенциальным покупателям.

Зато полузащитника Бийола ставят в защиту, а Седрик Гогуа сидит на лавке. Не совсем честно клуб ведет себя по отношению к футболисту. Если он вам не нужен – расторгните контракт.

И возвращаясь к Алексею Березуцкому, тренер должен быть равноудален от всех футболистов, для него не должно быть своих и чужих.

- Вернемся к Влашичу. Очевидно, что для «Милана» он дороговат, а ЦСКА пока не хочет еще раз снизить цену, хочет на нем заработать. Что вообще-то, нормально.

- В России любят вбрасывать: «Арсенал» хочет этого нашего футболиста, «Боруссия» - того. Все эти серьезные цифры – 35, 30 миллионов. У всей этой кампании с продажей Влашича один адресат – «Зенит». В ЦСКА только ждут, когда «Зенит» выделит деньги на покупку Влашича.

- То есть, вы считаете, что «Милан» здесь ни при чем?

- У всей этой кампании, всех этих информационных вбросов по поводу интереса «Милана» одна цель – чтобы «Зенит» раскошелился. Думаю, если «Зенит» Влашича не купит, его никто не купит.

Многим болельщикам в России нравится Влашич. Мне же его манера совершенно не нравится. Он абсолютный индивидуалист. И считаю, что большая часть проблемы ЦСКА в минувшем сезоне связана именно с Влашичем.

Вся игра была построена через него. Соперники эту тактику раскусили: закрой Влашича – и все. К примеру, в «Спартаке» опасность исходит от целой группы футболистов. А в ЦСКА все должны играть на Влашича. Я много лет живу в Барселоне, у меня привился вкус к красивой командной игре.

- Если Влашича не продадут, очевидно, что в ЦСКА он совсем скиснет. От такого игрока пользы точно не будет.

- Футболист может мечтать о чем угодно, но если его никто не покупает. Если же Влашич, как вы говорите, скиснет, будет вместе с Гогуа бегать по кругу.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Монако" вступил в борьбу за Николу ВлашичаАлександр Кокорин помог "Фиорентине" разгромить немцевМихаил Кержаков рассказал о своём слабом местеВолочкова в «голом» купальнике блеснула фигурой на курортеСамые сексуальные спортсменки сборной России на Олимпиаде в ТокиоКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
«Гассиев нокаутирует Валлиша». Валуев — о супербое на «Динамо»
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша, который состоится 22 июля во дворце спорта «Динамо». Начало - в 23:00 (мск).
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Футбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будут разыграны два комплекта наград в футболе - у мужчин и женщин.
Олимпиада-2020: все события 21.07.2021
21 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по женскому футболу и софтболу.
Медальный план на Олимпиаду-2020: как Россия может привезти из Токио более 30 золотых
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поставил перед сборной нашей страны задачу завершить летние Игры в Токио в тройке лидеров общекомандного зачета. Но реально ли это?
«Нижний» не опасен, «Юпитер 16» и пиво в приоритете. О чем сказал Прядкин перед стартом РПЛ-2021/22
Накануне нового сезона Российской Премьер-Лиги (первый матч - уже 23 июля) ее президент Сергей Прядкин ответил на актуальные вопросы в формате брифинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика