Дмитрий Селюк: У всей этой кампании ЦСКА с продажей Влашича один адресат – «Зенит»

- Березуцкий свой, для клуба это хорошо. Но я немного о другом хочу сказать – о ситуации с Гогуа (ивуарийский защитник ЦСКА. – Прим. ред. ).

- Но начать хотел бы наш разговор с назначения Алексея Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА. Что вы об этом думаете?

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Милану» Влашич не интересен, а адресат у этой кампании совсем другой клуб.

Кроме того, ЦСКА готов отдать футболиста «Милану» на правах аренды с последующим правом выкупа. Тем временем, по информации итальянских СМИ, Влашич давит на руководство ЦСКА, чтобы клуб еще снизил цену и отпустил его в «Милан».

- Не хочу эту ситуацию проецировать на Березуцкого. Но когда футболиста не выпускают даже на 15 минут в товарищеских матчах, а во время двусторонних игр он бегает по кругу, это ненормальная ситуация. Если вы хотите футболиста продать или отдать в аренду, то его для этого нужно показать потенциальным покупателям.

Зато полузащитника Бийола ставят в защиту, а Седрик Гогуа сидит на лавке. Не совсем честно клуб ведет себя по отношению к футболисту. Если он вам не нужен – расторгните контракт.

И возвращаясь к Алексею Березуцкому, тренер должен быть равноудален от всех футболистов, для него не должно быть своих и чужих.

- Вернемся к Влашичу. Очевидно, что для «Милана» он дороговат, а ЦСКА пока не хочет еще раз снизить цену, хочет на нем заработать. Что вообще-то, нормально.

- В России любят вбрасывать: «Арсенал» хочет этого нашего футболиста, «Боруссия» - того. Все эти серьезные цифры – 35, 30 миллионов. У всей этой кампании с продажей Влашича один адресат – «Зенит». В ЦСКА только ждут, когда «Зенит» выделит деньги на покупку Влашича.

- То есть, вы считаете, что «Милан» здесь ни при чем?

- У всей этой кампании, всех этих информационных вбросов по поводу интереса «Милана» одна цель – чтобы «Зенит» раскошелился. Думаю, если «Зенит» Влашича не купит, его никто не купит.

Многим болельщикам в России нравится Влашич. Мне же его манера совершенно не нравится. Он абсолютный индивидуалист. И считаю, что большая часть проблемы ЦСКА в минувшем сезоне связана именно с Влашичем.

Вся игра была построена через него. Соперники эту тактику раскусили: закрой Влашича – и все. К примеру, в «Спартаке» опасность исходит от целой группы футболистов. А в ЦСКА все должны играть на Влашича. Я много лет живу в Барселоне, у меня привился вкус к красивой командной игре.

- Если Влашича не продадут, очевидно, что в ЦСКА он совсем скиснет. От такого игрока пользы точно не будет.

- Футболист может мечтать о чем угодно, но если его никто не покупает. Если же Влашич, как вы говорите, скиснет, будет вместе с Гогуа бегать по кругу.