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Карпин удрал из «Ростова». Это хорошие новости для всех
02 августа 23:52
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Ростов»

Карпин удрал из «Ростова». Это хорошие новости для всех

Главный тренер сборной России больше не будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Валерий Георгиевич быстро понял, что «Ростов» ему не помощник. И не запасной аэродром. Хотя еще десять дней назад казалось обратное. Когда объявили, что Карпин будет совместителем, думалось как раз о том, что сосредоточиться исключительно на главной команде страны тренер не готов, чтобы не остаться в случае неудачи без работы.

Наша сборная сегодня – не лакомый кусок. Мы же видели, что очереди из желающих возглавить ее не стоит. Провалиться там может каждый. Вот и Карпин наверняка думал, что, не пройдя отбор к ЧМ, просто окунется снова с головой в клубную работу – только и всего.

Но чемпионат «Ростов» начал так, что оптимизма турнирные перспективы дончан не вызывают совсем. 2:6 в двух стартовых домашних матчах не столько пугают результатом с нулем очков и кучей пропущенных голов, сколько безнадежной игрой – как в атаке, так и в обороне. Уступить «Зениту» в РПЛ незазорно. Но смотря как при этом играть. «Ростов» играл никак. Это стало неприятным сюрпризом.

В первом матче с «Динамо» можно еще было списать безвольное поражение на отсутствие тренера на скамейке из-за дисквалификации. С чемпионом он уже стоял на бровке, но это не изменило нехорошую тенденцию. Такой беззубый «Ростов» обречен вероятно болтаться внизу турнирной таблицы. Календарь предстоящих игр у него сложный. Тут не до отлучек тренера в сборную. Тут надо вкалывать с утра до ночи, чтобы исправить ситуацию. Карпин это понял и потому быстро из клуба ушел.

В Ростове-на-Дону он проработал 3,5 года. В качестве совместителя – всего полторы недели. Отпустили его, судя по всему, со спокойной душой. Так точно будет лучше для всех – для тренера, клуба, сборной, руководителей РФС, болельщиков и даже для журналистов, которые перестанут задавать бесконечные вопросы всем действующим лицам нашего футбола, как отражается совмещение на работе.

На «Ростов» оно точно не повлияло сильно сейчас. Не из-за назначения Карпина в сборную команда проиграла два домашних матча. Она распродала год назад половину состава, который пользовался хорошим спросом не только в России, но и за рубежом. Все мы слышим сегодня об интересе «Ромы» к нападающему «Дженоа» Шомуродову. Но это при Карпине он заиграл так, что перебрался в итальянскую Серию А. Значит, есть у тренера жилка, чтобы раскрывать игроков. Это в сборной очень пригодится. А вот «Ростову» усиление необходимо.

Жаль тех, кто шел в клуб под Карпина. Никто не мог предположить, что Валерий Георгиевич уйдет уже после второго тура. Тренера команда срочно ищет. Среди кандидатов СМИ перебирают даже таких, как Доменико Тедеско, Массимо Каррера и Курбан Бердыев. Но это, думается, всех свободных просто свалили в кучу. Список потенциальных кандидатов перед президентом клуба Арташесом Арутюняном наверняка действительно очень большой. Но далеко не каждый согласится принять команду, в которой сегодня полно кадровых проблем.

Что до Карпина, то его решение можно только поддержать. Никто из приличных футбольных стран совмещение в сборной не допускает. И никто из российских предшественников не добивался хороших результатов, практикуя работу в сборной и клубе. Последним пал жертвой совмещения Леонид Слуцкий в 2016-м, завалив выступления на чемпионате Европы. К наставнику «Рубина» за советом сразу после назначения собирался отправиться Валерий Георгиевич. Видимо, они нашли в разговоре общий язык.

источник: «Советский спорт»
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