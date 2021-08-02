Карпин удрал из «Ростова». Это хорошие новости для всех

Валерий Георгиевич быстро понял, что «Ростов» ему не помощник. И не запасной аэродром. Хотя еще десять дней назад казалось обратное. Когда объявили, что Карпин будет совместителем, думалось как раз о том, что сосредоточиться исключительно на главной команде страны тренер не готов, чтобы не остаться в случае неудачи без работы.

Наша сборная сегодня – не лакомый кусок. Мы же видели, что очереди из желающих возглавить ее не стоит. Провалиться там может каждый. Вот и Карпин наверняка думал, что, не пройдя отбор к ЧМ, просто окунется снова с головой в клубную работу – только и всего.

Но чемпионат «Ростов» начал так, что оптимизма турнирные перспективы дончан не вызывают совсем. 2:6 в двух стартовых домашних матчах не столько пугают результатом с нулем очков и кучей пропущенных голов, сколько безнадежной игрой – как в атаке, так и в обороне. Уступить «Зениту» в РПЛ незазорно. Но смотря как при этом играть. «Ростов» играл никак. Это стало неприятным сюрпризом.

В первом матче с «Динамо» можно еще было списать безвольное поражение на отсутствие тренера на скамейке из-за дисквалификации. С чемпионом он уже стоял на бровке, но это не изменило нехорошую тенденцию. Такой беззубый «Ростов» обречен вероятно болтаться внизу турнирной таблицы. Календарь предстоящих игр у него сложный. Тут не до отлучек тренера в сборную. Тут надо вкалывать с утра до ночи, чтобы исправить ситуацию. Карпин это понял и потому быстро из клуба ушел.

В Ростове-на-Дону он проработал 3,5 года. В качестве совместителя – всего полторы недели. Отпустили его, судя по всему, со спокойной душой. Так точно будет лучше для всех – для тренера, клуба, сборной, руководителей РФС, болельщиков и даже для журналистов, которые перестанут задавать бесконечные вопросы всем действующим лицам нашего футбола, как отражается совмещение на работе.