ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Нефтехимик 1 Ак Барс 2
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Манчестер Сити 0 Блэкпул 0
Лига Европы 20:00 Нефтчи 0 ХИК 0
Лига чемпионов 20:00 Мальмё 0 Рейнджерс 0
Лига чемпионов 20:00 Спарта П 0 Монако 0
Лига чемпионов 21:00 ПСВ Эйндховен 0 Мидтьюлланн 0
Лига чемпионов 21:00 ЧФР Клуж 0 Янг Бойз 0
Лига чемпионов 21:00 Генк 0 Шахтёр Д 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Шериф 0
Лига конференций 21:45 Линфилд 0 Фола 0
Лига конференций 21:45 Богемианс 0 ПАОК 0
Лига чемпионов 22:00 Олимпиакос 0 Лудогорец 0
Александр Соболев: У меня ликует душа, потому что с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов
03 августа 18:05
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

Александр Соболев: У меня ликует душа, потому что с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев перед встречей с «Бенфикой» в рамках 3-го квалификационного раунда ответил на вопросы журналистов.

- Предстоящие матчи Лиги чемпионов являются квинтэссенцией прошлого сезона. Все надеялись, что стадион будет заполнен хотя бы на половину. Но разрешили только три тысячи человек. Насколько поддержка болельщиков важна, или команда и так будет рвать и метать завтра?

- В некоторых регионах разрешено присутствие только пятиста человек, а нам разрешили три тысячи. Я уверен, что они будут за нас болеть так, как будто стадион заполнен на пятьдесят процентов. Мы знаем, что у нас есть болельщики во многих городах и странах, и мы постараемся их не подвести.

- Какой первый матч в Лиге чемпионат вы видели в своей жизни, и ликует ли в вас внутренний ребенок от возможности сыграть в этом турнире?

- Я, пожалуй, не вспомню первый матч, который посмотрел, но душа ликует, потому что это была мечта детства. Я к ней шел. Постараюсь показать завтра свою лучшую игру. В этой стадии не будет гимна Лиги чемпионов, а у меня была мечта услышать гимн на поле, поэтому мы обязаны проходить в следующую стадию.

- Есть ли факторы, которые говорят о том, что у «Спартака» завтра будет преимущество перед «Бенфикой»?

- Единственный фактор, который дает нам преимущество, что мы играем дома, пусть и не будет много зрителей, встреча будет тяжелая, «Бенфика» – хорошая команда. Мы сделаем все возможное, чтобы победить и постараемся пройти дальше. Я сказал, что моя мечта – это услышать гимн Лиги чемпионов, и я надеюсь услышать его в этом году.

- Российские клубы приучили нас к тому, что мы далеко не всегда проходим квалификацию Лиги чемпионов. И особенно у нас есть проблемы именно с португальскими командами. Обращаете ли вы на это внимание? К тому же, мы недавно соперничали в таблице УЕФА именно с Португалией, и на кону стоит больше, чем проход в следующий раунд. Что об этом думаете?

- На это никто не обращает внимание. Мы в команде об этом не разговариваем. У нас скоро игра с «Нижним Новгородом», и настрой будет одинаковый. Что я умею, то и буду делать на поле. Все будут выкладываться на сто процентов, чтобы добиться результата. А то, что российские клубы не проходят квалификацию, об этом никто не думает.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Раскрыты технические характеристики первого ноутбука от Realme, но не полные5 известных спортсменов, пропустивших Олимпиаду в Токио из-за собственной глупостиВ Сети появились первые рендерные изображения нового электрокара Hyundai Ioniq 7Бразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом делеУкраинская легкоатлетка сводит с ума соцсети: вот это красавица
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Серебро Аблязина не опротестовали, наш гандбольный вратарь забил гол, волейболистки «подложили» себе Бразилию. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 2 августа на Олимпийских играх в Токио.
Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал
Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.
«Безумно рад за Коробейникову, очень обидно за Кирилла Бородачева». Боронтов — о победе фехтовальщиков России в общем зачете Олимпиады
Двукратный чемпион Европы рапирист Павел Боронтов подвел для «Плеймейкера» итоги турнира фехтовальщиков на Играх в Токио.
«Пришел психолог, работавший с убийцами, говорил какой-то бред». Скандал на Олимпиаде с бегуньей Тимановской набирает обороты
Накануне на Олимпиаде в Токио обсуждали не только результаты выступлений спортсменов. Одной из главных тем стал скандал, вспыхнувший вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской.
Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию с Олимпиады, Украина осталась без Шевченко, Феттеля дисквалифицировали
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Олимпиада-2020: главные события 02.08.2021
1 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 22 комплекта медалей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика