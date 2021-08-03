Александр Соболев: У меня ликует душа, потому что с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов

- Предстоящие матчи Лиги чемпионов являются квинтэссенцией прошлого сезона. Все надеялись, что стадион будет заполнен хотя бы на половину. Но разрешили только три тысячи человек. Насколько поддержка болельщиков важна, или команда и так будет рвать и метать завтра?

- В некоторых регионах разрешено присутствие только пятиста человек, а нам разрешили три тысячи. Я уверен, что они будут за нас болеть так, как будто стадион заполнен на пятьдесят процентов. Мы знаем, что у нас есть болельщики во многих городах и странах, и мы постараемся их не подвести.

- Какой первый матч в Лиге чемпионат вы видели в своей жизни, и ликует ли в вас внутренний ребенок от возможности сыграть в этом турнире?

- Я, пожалуй, не вспомню первый матч, который посмотрел, но душа ликует, потому что это была мечта детства. Я к ней шел. Постараюсь показать завтра свою лучшую игру. В этой стадии не будет гимна Лиги чемпионов, а у меня была мечта услышать гимн на поле, поэтому мы обязаны проходить в следующую стадию.

- Есть ли факторы, которые говорят о том, что у «Спартака» завтра будет преимущество перед «Бенфикой»?