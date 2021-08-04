Говорите, сборной нужен смелый футбол? «Спартак» рискнул. Ну и?

Тридцать лет я себе задаю один и тот же вопрос и никак не могу найти ответа:
- Это каким же надо быть параноиком, мазохистом, шизофреником (далее – по вкусу), чтоб серьезно относиться, на что-то рассчитывать и – о, ужас! – болеть за российский футбол? Ну почему в Бразилии или Аргентине нет такого тотального помешательства вокруг хоккея?!
Лично для меня просмотр матчей наших клубов или сборной в евротурнирах – самое лакомое в мире – кхе! - спортивное шоу, идеальная замену цирку или классическим спичам Райкина, Задорнова, Хазанова.
С превеликим удовольствием наблюдал мастер-класс в полноги «Бенфики», которая сражалась с 11 смешными неумехами в красно-белом, квартетом слепых судей и бригадой забастовщиков на VAR. Словно вернулся в триумфальные дни Евро-2020, когда наши славные виртуозы бутсы выступили образцовыми грушами для битья для великанов-сверхчеловеков из Бельгии и Дании.
Ха-ха. Сменщик героя ЧМ-2018 и отбора Евро-2020 Валерий Карпин пообещал в сборной смелый футбол. Ну умора! Неужели непонятно, будешь активничать и открываться, продуешь не 0:3 и 1:4, а 0:6 или 1:7. Как когда-то доказал Ярцев в Португалии.
Попробовал «Спартак» на правах хозяев поиграть в нетрусливый футбол – ну и? Похоже, сербские арбитры обеспечили себе безбедную старость, нагло проморгав четыре (!) стопроцентных одиннадцатиметровых!
Уже по первым минутам всем стало ясно – на газоне команды из двух параллельных галактик. В одной – сборище глумливых шабашников, необученных хоть что-то сделать в простейших ситуациях. Когда игрок типа №11 или №6 добегает до лицевой линии противника и в ужасе вдруг осознает, что абсолютно не знает, как поступать дальше! Вот и тыкают параллельно воротам тупо мяч в кучу – только бы от этой нечисти избавиться. А как надо – показали скромные корифеи из Лиссабона: подходишь к воротам и не ищешь партнеров, а лупишь со всей дури в ближний угол. Тащи, Максименко! При ударе с близкой дистанции голкипер даже руки поднять не успевает. Недаром их держат всегда вверху вратари в гандболе.
Ну со «Спартаком» и всем отечественным горе-футболом нормальным людям все давным-давно ясно. Непонятно другое: на кой ляд красно-белые и другие так называемые гранды РПЛ покупают за миллиарды рублей тьму совершенно бездарных и бесполезных легионеров?! Чем, например, Жиго, засекреченный поклонник волейбола-баскетбола-гандбола-пионербола, лучше наших парней? Неужели дилетанты-покорители ЕГЭ и теперь будут вопить из каждой мусорки, что во всех провалах сборной виноват лимит? Я же говорю: хотите посмеяться, забыться о суровой реальности, в которой морковка стоит полтора евро – смотрите российский футбол. Хорошее настроение гарантировано!
Ладно. Что там у нас дальше? «Рубин» саморазоблачившегося после Евро-2016 Слуцкого играет с «Ракувом»? А это что еще за зверь такой? Из какой хоть страны? С ходу не нашел. Да и турнир какой-то странный – некая Лига конференций. Что еще за фигня? Кубок ярмарок знаю, Лигу конференций – нет. Это специальное утешительное соревнование для всепогодно плавающих евросубстанций?
Ну да, при таком подходе даже бразильские хоккеисты когда-нибудь у кого-нибудь выиграют.