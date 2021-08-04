Говорите, сборной нужен смелый футбол? «Спартак» рискнул. Ну и?

Тридцать лет я себе задаю один и тот же вопрос и никак не могу найти ответа:

- Это каким же надо быть параноиком, мазохистом, шизофреником (далее – по вкусу), чтоб серьезно относиться, на что-то рассчитывать и – о, ужас! – болеть за российский футбол? Ну почему в Бразилии или Аргентине нет такого тотального помешательства вокруг хоккея?!

Лично для меня просмотр матчей наших клубов или сборной в евротурнирах – самое лакомое в мире – кхе! - спортивное шоу, идеальная замену цирку или классическим спичам Райкина, Задорнова, Хазанова.

С превеликим удовольствием наблюдал мастер-класс в полноги «Бенфики», которая сражалась с 11 смешными неумехами в красно-белом, квартетом слепых судей и бригадой забастовщиков на VAR. Словно вернулся в триумфальные дни Евро-2020, когда наши славные виртуозы бутсы выступили образцовыми грушами для битья для великанов-сверхчеловеков из Бельгии и Дании.

Ха-ха. Сменщик героя ЧМ-2018 и отбора Евро-2020 Валерий Карпин пообещал в сборной смелый футбол. Ну умора! Неужели непонятно, будешь активничать и открываться, продуешь не 0:3 и 1:4, а 0:6 или 1:7. Как когда-то доказал Ярцев в Португалии.