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Евгений Ловчев: Увольнение Попова – это итог пути, который «Спартак» прошел от Старостина до Заремы
05 августа 13:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Евгений Ловчев: Увольнение Попова – это итог пути, который «Спартак» прошел от Старостина до Заремы

Вчера вечером после поражения «Спартака» от «Бенфики» спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что 5 августа собирается написать заявление об уходе. Он недоволен некоторыми решениями руководителя клуба Леонида Федуна.

По словам Попова, последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, которого хотели привезти в клуб за деньги ниже рыночных. Аргентинца забраковал босс клуба Леонид Федун, сославшись на мнение бывшего тренера команды Доменико Тедеско, и этот факт консультации с экс-наставником вызвал резкую негативную реакцию спортивного директора.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему. При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», - объяснил Попов свое желание покинуть «Спартак». Добавив, что устал от постоянных унижений со стороны супруги Федуна Заремы Салиховой, которая нещадно критиковала Попова и его коллег в своем телеграм-канале Zarema. Федун якобы обещал Попову решить вопрос, но не исполнил обещаний.

В свою очередь Леонид Арнольдович заявил, что Попов поступает не по-мужски, убегая в сложной ситуации. И сказал, что российский футбол деградирует. Брат Федуна – Андрей предположил, что Попов в момент принятия решения был нетрезв.

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев высказал свое мнение по поводу этой ситуации.

- Все, что творится в «Спартаке» в последние годы, я охарактеризовал бы одной фразой: это итог пути, который «Спартак» прошел от Старостина до Заремы, - говорит Евгений Ловчев. – Это просто бардак – постоянно кого-то увольняют или люди сами увольняются. А сколько тренеров, генеральных директоров при Федуне сменилось. Почти каждый год в команде меняется главный тренер. О каком прогрессе и каких результатах можно говорить в такой ситуации?

Зарема постоянно что-то комментирует, вносит сумятицу в работу клуба. Но она не руководит клубом, руководит клубом Федун. И он несет всю ответственность за все происходящее.

источник: «Советский спорт»
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