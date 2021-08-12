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Рамос зовет Месси домой, букмекеры ставят Лео выше Мбаппе, а инстаграм «ПСЖ» пухнет от подписчиков
12 августа 11:38
автор: Иван Сергеев

Рамос зовет Месси домой, букмекеры ставят Лео выше Мбаппе, а инстаграм «ПСЖ» пухнет от подписчиков

Футбольный мир продолжает обсуждать во всех подробностях переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

Неймар, Ди Мария и Паредес были в курсе переговоров Месси с «ПСЖ»

Некоторыми деталями поделился с прессой сам Лео. Так, он сообщил в интервью BBC о том, как узнал о провале переговоров по новому контракту с «Барселоной».

«Отец вернулся домой, проведя с Лапортой (президентом «Барсы». - Прим.) весь вечер. Он рассказал о неутешительных итогах. В тот момент я почувствовал себя абсолютно подавленным. Мне непросто было приготовиться к разговору с моей женой. Мы оба заплакали, но должны были взять себя в руки и рассказать обо всем детям.

Нам нужно было объяснить им, почему так случилось. В декабре мы сказали им, что останемся в Барселоне. Мы понимали, как это будет сложно сделать, и как это тяжело, особенно для Тьяго. Но дети быстро ко всему привыкают. Тьяго мог бы держать это внутри себя, но кажется, что ему пока все нравится. Он такой же, как я. Страдает внутри, не показывая этого на публике. Я уверен, что вся семья будет счастлива в этом клубе».

Также Месси рассказал, что делился планами о переходе в «ПСЖ» со своими соотечественниками Ди Марией и Паредесом, и бывшим партнером по «Барселоне», своим другом Неймаром, выступающими за французский клуб. «Неймар все уже знал в тот момент, когда папа начал переговоры с Леонардо (спортивный директор парижан. – Прим.), я уже начал обсуждать с ним этот вопрос. Еще сообщил об этом Ди Марии и Паредесу. Но речь шла о вероятности перехода в «ПСЖ». Мы говорили о возможных шагах в дальнейшем, они интересовались моими делами», – сказал Месси ВВС.

Месси обойдет Мбаппе по голам?

Тем временем букмекеры уже вовсю делают ставки на то, кто станет лучшим бомбардиром Лиги 1. Претенденты на победу играют, как нетрудно догадаться, за «ПСЖ». В звездном трио Месси, Мбаппе, Неймар лидирует по котировкам аргентинец. Коэффициент на то, что именно Лео забьет больше всех голов в сезоне – 1.80. Вторым расположился французский нападающий. У Мбаппе – 2.70. В успех бразильца верят куда меньше – 10.00. Впрочем, это не его главная фишка – быть бомбардиром. Куда охотнее и полезнее Неймар играет на партнеров.

Для сравнения на нашего Александра Головина из «Монако» можно поставить с коэффициентом 30.00. А что, можно рискнуть. В Лиге чемпионов россиянин уже открыл счет своим голам.

Что касается Месси, то его дебют в новой команде может состояться в матче 2-го тура со «Страсбуром». Игра пройдет 14 августа на «Парк де Пренс». Начало в 22:00 (мск). «Матч ТВ» будет показывать, так что не пропустите.

«Барса» осталась должна Лео 39 млн

«Барселона», потерявшая свою главную звезду, осталась должна ему денег. По сообщению El Mundo, каталонский клуб должен выплатить Лео бонус за лояльность - 39 миллионов евро. Немного цинично это звучит в данный момент, но это должок. Никто не предполагал неделю назад, что так повернется история взаимоотношений игрока и клуба, в котором Месси играл с 2003-го.

Месси предлагали 600 млн на 4 года

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился информацией о том, сколько клуб сэкономил на приходе суперзвезд этим летом. «Мы провели четыре бесплатных трансфера. Эти футболисты стоят от 400 до 500 миллионов евро. В январе один клуб предлагал Лео 600 миллионов евро по контракту на 4 года. Не буду говорить, сколько мы ему предложили, но можете представить, сколько мы сэкономили».

Помимо Месси в качестве свободных агентов пришли в «ПСЖ» капитан «Реала» Серхио Рамос, вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум.

Инстаграм «ПСЖ» подрос на 5 млн

Переезд Месси в Париж резко увеличил число подписчиков на инстаграм «ПСЖ». С момента официального объявления о заключения контракта с аргентинцем цифры выросли на 5 млн. А всего с начала августа на 5,8 млн человек. Очевидно 800 тысяч обеспечили предыдущие новички.

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Рамос приглашает Месси

Защитник-новичок «ПСЖ» Рамос поприветствовал Месси, опубликовав в инстаграме фотографию своей футболки, которая выставлена в клубном магазине рядом с футболкой Лионеля. «Кто-нибудь раньше мог в это поверить? Добро пожаловать, Лео».

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Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

El Pais пишет, что Рамос даже предложил Месси и его семье пожить у него некоторое время. «Если твоя семья предпочитает жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться у меня».

Вскоре Серхио прокомментировал свое предложение. «На первое время я поселил бы его у себя дома, чтобы ему было легче освоиться. Я был бы в восторге, если бы Лео согласился. Он принес «Реалу» много страданий в свои лучшие годы. Я бы с огромным удовольствием принял его: не пришлось бы против него играть, а он помог бы стать команде еще успешнее».

Месси обойдет Неймара по деньгам

Le Parisien сообщает, что Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Франции. Он будет получать в «ПСЖ» 41 миллион евро в год чистыми. Зарплата Неймара – 37 млн евро за сезон. Так что первую победу аргентинец уже одержал.

источник: «Советский спорт»
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