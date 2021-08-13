Сергей Силкин: «Сочи» в еврокубках понравился больше «Спартака» и «Рубина», но результата нет

- С чем связываете неудачи наших клубов в еврокубках?

- С уровнем российского футбола. Если бы наши команды прошли дальше, можно было бы говорить о каком-то везении. «Сочи», думаю, не хватило опыта, хотя там собраны неплохие игроки. Они первый раз выступают в международной арене и споткнулись на серии пенальти. Хотя было видно, что южане хотели пройти «Партизан». Камень в их огород не надо бросать. Мячи хорошие они забили. Но сыграла свою роль психология. И замены, которые сделал тренер. Им надо бить пенальти, а всех кто бьют, заменили. Но там было дополнительное время. Может, эти замены связаны с травмами. Сложно судить. Но игроков в концовке не хватило. Хотя можно было и дожать соперника, потому что моменты были в дополнительное время.

- Что скажете об игре «Рубина»? В его пользу даже пенальти назначили в концовке встречи, но он не смог его реализовать.

- Это говорит об уровне футболистов. «Рубин» вообще ничего не показал. Команда давно не играла в еврокубках. Чтобы чувствовать себя там как рыба в воде, должно быть хладнокровие и запас прочности. А все это приходит только с играми.

- «Ракув» - единственная команда, которой «Рубин» не смог забить, хотя в этом сезоне с результативностью у казанцев все в порядке и они забивали всем соперникам. Почему так получилось?