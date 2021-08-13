Дмитрий Селюк: Лига конференций для униженных и обездоленных, скоро нас Гибралтар будет выбивать

- Это просто позор, уже какому-то «Рукаву» проигрываем, - категоричен Селюк. – Катимся в пропасть, такими темпами скоро скатимся к Люксембургу и Мальте в рейтинге УЕФА.

- Прямо уж к Мальте?

- А что? Сначала проигрывали болгарам 1:5, грузинскому «Локомотиву», теперь полякам и сербам. Лига конференций – это же лига для униженных и обездоленных, а наши клубы даже из нее вылетают. И при этом, вы будете смеяться, но клуб из Гибралтара будет играть в Лиге конференций, а наши вылетели. Армянский «Алашкерт» с бюджетом в миллион прошел дальше. У многих игроков «Рубина» и «Сочи» зарплата равна бюджету многих клубов из этой лиги. Поэтому не удивимся, если скоро нас Гибралтар будет выбивать.

- Поразила игра «Рубина». Все-таки казалось, что четвертая команда нашего чемпионата выше классом, чем этот клуб из Ченстохова, который всю жизнь играл во второй и первой лигах Польши. Это даже не «Легия» и не «Шленск».

- «Рубин» не должен был выигрывать у «Спартака». Совершенно не заслужил победу своей игрой, просто повезло. С «Ахматом» судья сыграл в пользу «Рубина». За весь первый тайм они не нанесли ни одного удара в ворота «Ахмата». Потом удаление и дальше все знают, что случилось.

Так почему же «Рубин» должен обыгрывать этот «Рукав»? Более того, поляки играли лучше и заслужили победу. И где все эти игроки, стоимостью в 20 млн евро? Я понимаю, что Слуцкий любит играть в КНВ - вот и доигрались. А уж как судья помогал «Рубину»!

- Не дал чистейший пенальти в добавочное время в ворота «Рубина»…

- Конечно, а потом поставил пенальти в ворота поляков, которого близко не было. А как вам слова тренера «Рукава», что вместо часа тренировки им в Казани дали всего 30 минут, затем выключили свет и унесли ворот?