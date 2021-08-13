Алексей Сафонов: Письмо ветеранов «Спартака» похоже на донос

- Ветераны «Спартака» обратились с открытым письмом к главе «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову. Жалуются на Леонида Федуна. Ознакомились с письмом?

- У Губермана есть такая фраза «В борьбе за народное дело, я был инородное тело». У меня один вопрос: прежде, чем выходить с лозунгами, вы можете сейчас найти спонсора, который возьмет на себя такое тяжкое финансовое бремя, как «Спартак»?

Или болельщики часто возмущаются, что не купили такого-то нападающего. А вы скиньтесь, соберите 20 млн, и купите. Думаю, ни один президент клуба не откажется от такого подарка.

А так говорить, что все плохо, ничего взамен не предлагая, это не конструктивно. Понятно, что плохо, что Зарема своим телеграм-каналом взбаламутила всех. Про футбол меньше писали, чем про нее.

Здесь не в этом дело, а в том, что команда своей игрой не впечатляет. Ну, хорошо, допустим, возьмет клуб Авен (один из руководителей Альфа-Групп. - Прим. ред.), что, от этого команда сразу заиграет?

- Авен уже вроде бы фигурировал когда-то…

- Я – гипотетически, для примера привел. Дайте конструктивное предложение. Допустим, на два года вводим мораторий на иностранцев, продаем их, пытаемся поднять свою академию, вывести на новый уровень своих воспитанников. Как у «Зенита» это было, когда Кубок УЕФА клуб выиграл. Свои воспитанники играли – Аршавин, Денисов, Кержаков, Малофеев, Быстров, плюс россияне, которые пришли из других команд, но россияне – Погребняк, Широков, Зырянов.

Опять же гипотетически, хотя бы что-то конструктивное предложите. А так это похоже на донос. Сразу вспоминается Довлатов с его фразой про 4 миллиона доносов.

Итак, «Спартак» трясет. Столетие клуба, а тут ни игры, ни порядка. Какая-то Богом проклятая команда. Только Зарема успокоилась – появились ветераны. У ЦСКА тоже сейчас проблем немало, но никаких потрясений нет, никто ничего на публику не выносит, сами внутри разбираются.

- Я не очень понял, почему обращаются к Алекперову? Он формально начальник Федуна в «ЛУКОЙЛе», но в «Спартаке» начальник Федун.

- Думаю, следующее письмо будет к Путину. Но они, наверное, думают, что ему «Зенит» ближе, поэтому пока не пишут. Вообще это мне напоминает картину «Казаки пишут письмо турецкому султану».