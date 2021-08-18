Ха-ха-ха: агент Селюк смешными доводами наглядно показал, как отмена лимита убьет сборную России

Хотелось бы, чтобы вы мне параллельно доступно растолковали: как же канадцы и американцы всегда доминируют на драфте НХЛ, если в их юниорских лигах, по вашей логике, конкуренция отсутствует напрочь?

Почему местные продвинутые агенты не забили во все колокола и не обратились в ООН или в какую-нибудь амнести интернешнл, не подскажите? Почему местные болелы не потребовали народного суда Линча над бессовестными заправилами этих лиг, которые лишают аборигенов необходимой им для космического карьерного роста пресловутой конкуренции?

Уважаемый Дмитрий Селюк, а слабо то же самое предъявить национальной швейцарской Лиге А и североамериканским лигам? Если вы эксперт исключительно в футболе, поясняю: в самой комфортной и богатой стране Европы квота в заявке на клуб даже меньше, чем в КХЛ - четыре мигранта. Во владычице хоккейного мира - Канаде (есть в структуре ее чемпионата и несколько американских команд) клуб вправе пригласить и вовсе лишь двух европейцев. Лет семь назад импорт старосветских голкиперов вообще запретили!

Еще один, видимо, мегаэксперт пытается уверить человечество, что Солнце все-таки вращается вокруг Земли, а не наоборот. Хотя всем давным-давно понятно, что агенты – одни из самых заинтересованных персон в вечном бардаке в РПЛ, в мутных потоках которого прекрасно ловятся золотые рыбки.

На сей раз саморазоблачился популярный агент из Монако Дмитрий Селюк в интервью Sovsport.ru под наименованием: «Лимит – зло для российского футбола, за него ратуют коррупционеры и горе «эксперты».

Понимаю, что загнал вас в тупик. Крыть вам нечем. Или я ошибаюсь?

Тогда упрощаю повествование: перехожу к футбольным материям и вашим забавным доводам. Вы говорите:

- Победы «Шахтера» (над «Монако») и «Шерифа» над загребским «Динамо» (3:0) посрамили «экспертов» и коррупционеров, которые выступают за лимит.

И дальше зачем-то сами себе пуляете в голень:

- Да, вчера в основе у «Шахтера» было всего два украинца.

Браво, господин Селюк! Бинго! Что и требовалось доказать!

Ведь все нормальные люди, которых вы заклеймили как мздоимцев и горе-экспертов, о том и твердят: отмените в РПЛ квоты на россиян - клубы заполонят африканцы, латиноамериканцы, балканцы и прочие азиаты! Кто за сборную РФ тогда играть-то будет?! Есть ответ? Нет ответа! Или я опять ошибаюсь?

«Шериф», считаете, имеет отличные шансы пройти в групповой этап Лиги чемпионов и заработать 25-30 млн долларов? Ну да, неплохая цель для беднейшей страны Европы. Лично я – только «за»! Но на каком месте Молдова в недавно опубликованном рейтинге ФИФА? Как? Вы и этого не знаете?! Вы сильно удивитесь – на 175-м из 210 ранжированных. Понятно, нашим бывшим соотечественникам их национальная команда глубоко по барабану, как, к примеру, Грузии - ее хоккейная сборная, находящаяся в классификации ИИХФ на 37-й позиции из 52. Все равно ничего не светит, а тут аж 30 млн твердой валюты можно нарубить!

Вот и раздолбали вчера в Тирасполе десятку динамовских хорватов (с учетом замен) два грека, тринидадец, перуанец, колумбиец, два бразильца, ганец, люксембуржец, гвинеец, малиец, малавиец, словенец, босниец (тоже с учетом замен) и один-единственный молдаванин - некий Энрике Луваннор?! Причем тоже не свой – натурализованный бразилец!

Вы, господин Селюк, хотите, чтобы таким же инохламом ушлые эффективные менеджеры за счет российских налогоплательщиков завалили всю РПЛ? Это и ответ тем наивнякам, которые с какого-то перепуга решили, что выкинутых россиян из клубов-толстосумов, для которых 25-30 млн долларов – семечки, подберут бедняки из низов таблицы. Нет, конечно! Зачем с кем-то возиться? Куда проще набрать непритязательных ноунеймов, скупив всю Африку, Южную Америку с Антарктидой в придачу!

Но ведь сборная России пока еще худо-бедно на 41-м месте в рейтинге ФИФА числится, а ее тренера общество готово было разорвать в клочья, после того как наши неумехи не соизволили на заказ расколоть первую команду мирового рейтинга (Бельгия) и 10-ю (Дания) и выйти из группы Евро-2020. Вот и сейчас у Карпина задача-минимум – просочиться через игольное ушко и во что бы то ни стало добыть путевку на ЧМ-2022 в Катар.

Не исключаю, что вопреки всем законам природы нам это удастся. Но если, как лоббирует агент Селюк, у нас обнулят лимит и очистят РПЛ от русских, то со звездами подворотен и ФНЛ сборная уже точно никуда не выйдет!

Мужской и женский баскетбол это безапелляционно доказали. Обе сборные забыли дорогу на Олимпийские игры. Зато напичканные под завязку иностранцами ЦСКА и УГМК регулярно в верхах мужской и женской Евролиги. Вот только российскому болельщику до этого нет никакого дела! ЦСКА даже на финальный матч плей-офф единой лиги, когда прощался с олимпийским залом на Ленинградке, не сумел заполнить трибуны своего убогого сарайчика на пять тысяч душ.

Кому-то – откаты, а нам – закаты? Нет! На это прогрессивная общественность честных налогоплательщиков, которая и содержит весь этот разврат, как сказал Лелик, пойтить не могет!