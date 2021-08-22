Андрей Червиченко: Дзюба – такая хитрая устрица: где надо горлом берет, а где надо и лизнуть может

- Вчера после ничьей «Спартака» в Туле появились заголовки – «Спартак» может не рассчитывать на чемпионство. Но впереди весь сезон. Не рановато такие выводы делать?

- Конечно, рановато. В истории много примеров, когда команды начинали неважно, а потом даже чемпионат выигрывали. Отрыв 5 очков от первого места не такой большой. Если даже «Рубин» сегодня выиграет, станет 6 очков, тоже не критично.

Если «Спартак» сумеет преодолеть свои внутренние проблемы, которые носят в основном психологический характер, ситуация выправится. Главное – наладить игру, а этого пока мы не видим.

- Соболев бьется, рубится, но как-то все мимо – КПД крайне невелик.

- Вот именно - рубится, толкается, спорит с судьями, а не играет. Совершает агрессивные действия, только в них мало футбольного.

У Соболева всегда - либо белое, либо черное, середины нет. Периодами он не забивает совсем, потом его прорывает и влетает все. Он растратил на Кубке Пари-матч весь свой голеадорский ресурс, теперь у него наступила пауза. Надо ждать, когда черная полоса сменится белой.

- «Зенит» играет, совсем не напрягаясь, и при этом выглядит на голову выше всех в нашем чемпионате. Уж по составу – точно. Хотя вчера игра в полноги не позволила увести из Уфы три очка.

- Видимо, Семак не может заставить этих звезд работать на полную катушку и отдаваться по полной программе. Видимо, ему не хватает авторитета, чтобы «построить» этих олимпийских чемпионов.