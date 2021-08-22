Андрей Николаев: Пижонство Барриоса подарило «Уфе» гол, Морозов бы за такой фокус отправил в дубль

- С чем это связываете? - С перестройкой атакующей игры. Некоторые футболисты пока ищут себя: Клаудинью провел только первый матч, Дзюба вообще на себя не похож. Взаимодействия пока не отлажены, возможности футболистов используются не полностью.

- Почему? - Атака часто задерживалась поперечными передачами, которые, как порой казалось, делаются ради самой передачи без дальнейшего обострения и перспективы на опасный момент. Один пас вперед – потом назад и поперек.

- Вчера у «Зенита» дебютировал Клаудинью. Как он вам? - Пока непонятно. Даже об уровне его индивидуального мастерства сказать нечего. В Уфе Клаудинью напоминал раннего Малкома – много суеты, стремления показать себя, но в командные действия бразилец пока не вовлечен. Самостоятельно вблизи ворот он тоже создавал мало. Да вся игра «Зенита» в атаке оставила вопросы.

- И насколько логичной она оказалась по игре? - «Зенит» имел большое преимущество, которое сохранялось и после быстрого мяча Малкома. Сине-бело-голубые были гораздо ближе ко второму голу, чем хозяева к ответному.

- Ожидали осечку «Зенита» в Уфе? - Вполне. «Уфа» нормально выглядит в этом сезоне, умеет разрушать и навязывать борьбу, хорошо двигается. Алексей Стукалов руководит командой еще с прошлого сезона, футболисты к его требованиям привыкли. К тому же «Уфа» принимала «Зенит» в сильную жару на своем поле, да еще искусственном. Все это превосходство в классе могло нивелировать, поэтому заранее предполагал, что может быть ничья.

- Но Малком порадовал?

- По игре в Уфе восторгаться нечем. Он сделал свою работу – принял мяч после длинного паса Ракицкого и забил. Еще несколько раз около штрафной самостоятельно обострял. Но от бразильца мы вправе ждать большего.

СЕМАК РЕШАЕТ ДВЕ ЗАДАЧИ

- Кажется, что когда Малком отходит к своей штрафной, выполняя по сути роль крайнего полузащитника, его атакующие достоинства теряются.

- Конечно! Малком наиболее полезен, когда получает мяч на чужой половине, когда имеет возможность сразу обострять. Но выполнение им защитных функций связываю с издержками перестройки, в которой сейчас находится «Зенит». Сергею Семаку приходится решать сразу две задачи.

- То есть?

- Доверять футболистам игровое время и одновременно сохранить баланс в командных действиях, чтобы не пострадала защита. У Семака сейчас большой выбор в атаке. Есть Азмун, вместо которого вчера матч начал Дзюба, есть Малком и Вендел, появился Клаудинью, а есть еще и Ерохин, который отлично проявил себя в предыдущих матчах и тоже заслуживает места в стартовом составе. В такой ситуации кто-то из них должен выполнять и оборонительные функции.

- Кстати, вы поняли, почему Семак в середине второго тайма заменил Караваева на Сутормина?

- Наверное, чтоб освежить игру. «Зенит» вел в счете, больше владел мячом, преимущество выглядело заметным. Думаю, никто в тот момент не предполагал, что «Уфа» забьет ответный мяч, и возможна ничья. Допускаю, что Сергей Богданович уже смотрел вперед, поэтому решил поберечь Караваева перед матчем с ЦСКА. Кто ж знал, что «Зенит» сам сопернику гол подарит!

ОШИБКА ПАРТНЕРА ВВЕРГЛА ЗЕНИТОВЦЕВ В СТУПОР

- Как можно объяснить фокус Барриоса? Зенитовец стоит лицом к своим воротам, видит соперника и… отдает ему мяч.

- А Барриосу такое свойственно. Он и раньше замечался в авантюрных пижонских передачах, когда на своей половине красиво прокидывал мяч мимо соперника. В Уфе Барриос решил пижонским номером о себе напомнить: между ним и партнером находился Кротов, которому зенитовец решил прокинуть мяч между ног. В итоге – отбор, передача в центр штрафной и гол.

- «Уфу» стоит в этом эпизоде отметить? Воспользовались хозяева ошибкой на раз-два.

- Футболисты «Уфы» навязали борьбу и оказались готовы к ошибке соперника, но ситуация там была простая. Оставалось просто отдать мяч под удар в центр штрафной. За хозяев сыграла и внезапность, которой стала эта потеря для соперника. Никто не предполагал, что Барриос около своей штрафной потеряет мяч. В итоге грубая ошибка стоила «Зениту» победы.

- Вы играли в «Зените» под руководством Юрия Морозова, который за вольности на поле мог наказать строго. Что бы Морозов после такой ошибки сделал с Барриосом?

- Мог бы и в дубль отправить! При том выборе футболистов, какой у «Зенита» есть сейчас, на матч с ЦСКА Барриос бы точно не вышел. И на парочку следующих тоже. До тех пор пока Юрий Андреевич не посчитал бы воспитательное воздействие достаточным. За игнорирование установки и авантюры Морозов карал строго. В том числе и нападающих.

- Яркий эпизод вспомните?

- Да вот с Димкой Акимовым! При Морозове роли в атаке были четко распределены. Если идет навес или прострел, каждый должен занимать свое место. Один перед воротами, второй – идти на ближнюю штангу, третий – замыкать дальнюю. Акимов как-то во время прострела к мячу не побежал, мяч пролетел мимо.

- И что Морозов?

- Через пару дней Акимов уже был в дубле. И его зенитовская карьера пошла к завершению. А вскоре появился Макс Астафьев, который летел, прыгал, пластался и делал все, как надо. Морозов требовал, чтоб игрок выполнял установку всегда, даже если мяч улетает, все равно надо покатиться, проехать на заднице и показать стремление замкнуть передачу. Кто позволял себе не замкнуть штангу – тот мог в «Зените» закончить.

НАДЕЖДА НА АМБИЦИИ ДЗЮБЫ

- Вернемся к нынешнему «Зениту». После пропущенного мяча он прижал «Уфу» к своим воротам, создавал моменты, но не забил. Что помешало?

- Остроты, нацеленности на ворота. До штрафной «Зенит» доходил, мяч хорошо разыгрывал, но в завершающей стадии дерзкой обостряющей передачи или точного удара не хватало. Андрей Мостовой второй раз подряд вышел в конце матча, поучаствовал в нескольких эпизодах, но опасные моменты в гол не превратил.

- Что ему мешает?

- Не хватает опыта, навыков. Мостовой – не игрок эпизода. Ему для уверенности нужно больше практики, нужно чаще участвовать в атакующих действиях, тогда Андрей будет уверенней брать на себя, быстрее разбираться в штрафной.

- А Дзюба для оптимизма дал повод?

- Оптимизма пока не видно. Артем был таким же, как и в предыдущих матчах – мало двигался, запаздывал к развитию эпизодов. Когда у него появился шанс удвоить преимущество «Зенита», не попал в простой ситуацию по мячу. Затянувшийся кризис в игре Дзюбы в преддверии Лиги чемпионов беспокоит.

- Что может Артема взбодрить?

- Амбиции. Артем – сверхамбициозный игрок. Нынешняя ситуация его устраивать не может. Заканчивать с футболом Дзюба не собирается, поэтому эту ситуацию должен переломить. Время еще есть.

- Сегодня ему как раз исполнилось 33.

- Возраст далеко не критичный. К тому же травмы Дзюбу особо не беспокоят. Еще 3-4 года может на своем лучшем уровне играть.