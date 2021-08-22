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Витория все завалил, Гончаренко ничего не исправил. «Спартак» и «быки» - главные неудачники старта
22 августа 23:38
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Витория все завалил, Гончаренко ничего не исправил. «Спартак» и «быки» - главные неудачники старта

Восьмая и девятая команды РПЛ на сегодняшний момент вряд мечтали о таком раскладе.

Вполне могли быть первой и второй. И красно-белые, и «Краснодар» амбиций не скрывали, но игра у команд далека от идеала. «Быки» хотя бы матчи сыграли тяжелые – в гостях с «Зенитом» и «Локомотивом». Свое потеряли, пожалуй, только с «Химками», неожиданно проиграв домашний поединок во втором туре. А «Спартак» не играл ни с кем из серьезных соперников за исключением «Рубина». В Казани в стартовой встрече москвичи уступили (0:1), но при Доменико Тедеско брали там по три очка два сезона кряду. Уже минус в заочном споре португальца с итальянским немцем. Больше никого приличного у красно-белых в оппонентах не было. «Крылья», «Нижний», «Урал» и «Арсенал» - компания для борьбы за выживание, но Витория умудрился потерять тут пять очков.

А всего – уже восемь. Надо было с таким легким расписанием вырываться в лидеры, чтобы потом сильно не откатиться, когда матчи с топ-соперниками пойдут в чемпионате России, а одновременно придется биться в групповом турнире Лиги Европы. Но Руй стратегически все завалил и не попал к тому же в группу Лиги чемпионов. Главное даже - не плохой результат, а то, что нет у «Спартака» никакой игры.

При Тедеско тоже часто говорили об отсутствие четкого игрового рисунка. Но Доменико хотя бы умел выжимать из своих футболистов максимум их индивидуальных качеств. Этого хватило для того, чтобы забраться на второе место по итогам прошлого сезона. Благо по исполнительскому мастерству подбор игроков у «Спартака» получше многих в лиге, а тренер умел мотивировать.

Витория пока не показал, что способен добиться прогресса от кого бы то ни было. Разве что Бакаев немного ожил при португальце, снова оказавшись в основе. Большинство же сдали – не те нынче Ларссон, Соболев, Зобнин, Мозес. Промес на фоне судебного процесса и травм вообще отошел в тень. Стоящих приобретений у клуба не было, вернули ряд товарищей из аренды, и на этом вся трансферная компания завершилась. А теперь ее вовсе некому проводить после побега спортивного директора Дмитрия Попова, уставшего от бесконечных наездов в «телеге» жены босса клуба Заремы Салиховой.

Прекрасная дама навела шороху в красно-белом царстве, ее нынче многие ненавидят, фанаты костерят прямо на футболе. Она действительно потеряла берега, вываливая на публику внутреннюю кухню клуба. Но если разобраться с предысторией конфликта, то бывший член совдира была абсолютно права в своей убежденности, что ставка на Виторию – это путь в никуда.

Возможно, «Спартак» допустил очередную кадровую ошибку. Их было так много за время царствования Леонида Федуна, что им уже счет сбился. Но так трудно клуб подбирает тренеров, заигравшись, как, кстати, многие в России, в выстраивание клубных вертикалей, что нет никого на горизонте, кому безоговорочно можно было бы доверить накренившийся набок спартаковский корабль. Будут теперь давать шансы на исправление ситуации Витории, пока он окончательно не разбазарит багаж Тедеско. И параллельно искать нового спортивного директора. А там либо состоится триумфальное возвращение немца во славу госпожи Салиховой, либо опять пойдет русская рулетка.

В общем, столетие «Спартака» пока представляется безрадостным событием. Будут вспоминать прошлые победы, коль нынешних на горизонте совсем не видать. Скорее можно поверить, что «Динамо» прервет свою чудовищную серию из нескольких десятилетий без побед, чем в то, что красно-белые совершат суперкамбэк. Не дал Руй ни одной зацепки, чтобы можно было на это надеяться. Вот и слухи пошли о разладе с лидерами, а сам тренер начал толкать такие речи: дескать, кто не со мной, тому тут места нет. Ха, вот чудак, не интересовался видимо плотно историей своих предшественников.

Пока симпатичнее всех выглядят «Динамо» и «Локомотив». Это, конечно, не считая «Зенита». Питерцы явно сильнее всех в лиге по подбору игроков. Даже сейчас, не играя на максимуме, они идут в группе лидеров. Поколебать их позиции способен только второй фронт. Лига чемпионов и матчи за сборные скоро станут дополнительным фактором риска. Если свободные от еврокубков «Динамо» и «Рубин» воспользуются шансом немного оторваться от фаворита последних лет на этом отрезке, то чемпионская интрига может затеплиться.

Казанский клуб, правда, не располагает хорошей скамейкой. Сломались Деспотович и Кварацхелия – без них команда совсем другая. Перспективный Макаров продан в «Динамо». Если Леониду Слуцкому никого не купят, то тяжело ему будет пройти без спадов чемпионат.

Четверка претендентов на места в Лиге чемпионов уже постепенно вырисовывается. ЦСКА немного поправил свои турнирные дела после двух побед кряду, но армейский футбол пока навевает тоску. Не та команда сегодня, чтобы на многое претендовать. Да и тренер совсем необстрелянный, нужно время Алексею Березуцкому. Но показательно, что он после шестой части турнира выше своего предшественника в клубе Гончаренко. Виктор Михайлович в «Краснодаре» пока ничего существенного не добился. Как был бардак в защите при Мураде Мусаеве в прошлом сезоне, так и остался. Достаточно пересмотреть второй гол «Локо» в воскресном матче, чтобы понять, что работы у тренера «быков» завались.

Из тех, кто близок к лидерам, отметим еще «Сочи». Если бы не осечка в Самаре, южане могли бы составить компанию бело-голубым на первой строчке. Но им тяжело и непривычно было начинать сезон в плотном графике. Лигу конференций они обидно покинули, проиграв «Партизану» по пенальти. Дополнительная нагрузка сказалась на матчах РПЛ. В последнем туре у них не было Нобоа, ключевого игрока в команде Владимира Федотова. Восстановят силы, вернут своего лидера – наверняка попортят нервы многим оппонентам.

источник: «Советский спорт»
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