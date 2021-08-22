Витория все завалил, Гончаренко ничего не исправил. «Спартак» и «быки» - главные неудачники старта

Вполне могли быть первой и второй. И красно-белые, и «Краснодар» амбиций не скрывали, но игра у команд далека от идеала. «Быки» хотя бы матчи сыграли тяжелые – в гостях с «Зенитом» и «Локомотивом». Свое потеряли, пожалуй, только с «Химками», неожиданно проиграв домашний поединок во втором туре. А «Спартак» не играл ни с кем из серьезных соперников за исключением «Рубина». В Казани в стартовой встрече москвичи уступили (0:1), но при Доменико Тедеско брали там по три очка два сезона кряду. Уже минус в заочном споре португальца с итальянским немцем. Больше никого приличного у красно-белых в оппонентах не было. «Крылья», «Нижний», «Урал» и «Арсенал» - компания для борьбы за выживание, но Витория умудрился потерять тут пять очков.

А всего – уже восемь. Надо было с таким легким расписанием вырываться в лидеры, чтобы потом сильно не откатиться, когда матчи с топ-соперниками пойдут в чемпионате России, а одновременно придется биться в групповом турнире Лиги Европы. Но Руй стратегически все завалил и не попал к тому же в группу Лиги чемпионов. Главное даже - не плохой результат, а то, что нет у «Спартака» никакой игры.

При Тедеско тоже часто говорили об отсутствие четкого игрового рисунка. Но Доменико хотя бы умел выжимать из своих футболистов максимум их индивидуальных качеств. Этого хватило для того, чтобы забраться на второе место по итогам прошлого сезона. Благо по исполнительскому мастерству подбор игроков у «Спартака» получше многих в лиге, а тренер умел мотивировать.

Витория пока не показал, что способен добиться прогресса от кого бы то ни было. Разве что Бакаев немного ожил при португальце, снова оказавшись в основе. Большинство же сдали – не те нынче Ларссон, Соболев, Зобнин, Мозес. Промес на фоне судебного процесса и травм вообще отошел в тень. Стоящих приобретений у клуба не было, вернули ряд товарищей из аренды, и на этом вся трансферная компания завершилась. А теперь ее вовсе некому проводить после побега спортивного директора Дмитрия Попова, уставшего от бесконечных наездов в «телеге» жены босса клуба Заремы Салиховой.

Прекрасная дама навела шороху в красно-белом царстве, ее нынче многие ненавидят, фанаты костерят прямо на футболе. Она действительно потеряла берега, вываливая на публику внутреннюю кухню клуба. Но если разобраться с предысторией конфликта, то бывший член совдира была абсолютно права в своей убежденности, что ставка на Виторию – это путь в никуда.