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Г. Иванов: В «Рубине» Макаров получал 1,5 миллиона в месяц, а «Динамо» дает 9. В этом виноват лимит?
23 августа 13:52
автор: Максим Михалко
автор фото: ФК «Урал»

Г. Иванов: В «Рубине» Макаров получал 1,5 миллиона в месяц, а «Динамо» дает 9. В этом виноват лимит?

Президент «Урала» Григорий Иванов - о реформах, которые сегодня на общем собрании обсудят клубы РПЛ.

«ПОЧЕМУ ФАВОРИТЫ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ЧАЩЕ? И ЧТО ДЕЛАТЬ ОСТАЛЬНЫМ?»

- Дать ответ на предлагаемые реформы клубам рекомендовали до 25 августа. Вы уже определились, за что будете голосовать на общем собрании РПЛ?
- Я против изменения формата чемпионата. Хотелось бы увидеть несколько предложений, чтобы мы могли обсуждать и выбирать. Но нам почему-то говорят, что формат с разделением команд на группы – единственно правильный, и надо его принимать. Я против.

- Так почему?
- Мы всегда пытаемся изобрести велосипед как-то по-новому. А велосипед уже давно изобретен. У него два колеса, седло и педали. Мы же стремимся установить туда еще что-то необычное. Давайте вспомним успешные для нашего футбола годы. В 2018-м, в 2008-м, когда сборная выиграла бронзу на Евро, а «Зенит» - Кубок УЕФА, в 2005-м, когда Кубок УЕФА выиграл ЦСКА, у нас был гладкий чемпионат. Почему в то время не говорили, что надо формат менять? Все ведущие лиги в Европе играют по классической схеме – двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях.

- Так сейчас идея в том, чтобы для повышения качества футбола чаще могли встречаться фавориты?
- Но почему чаще должны играть только они между собой? А что делать остальным? Нам предлагают формат, при котором с «Зенитом» мы можем встретиться только раз в три года. Такого нигде в сильных лигах нет. Хотя везде есть и гранды, и середняки, и аутсайдеры. Но там они играют с грандами, как и все. Мне идея с делениями команд на группы не нравится. Если мы хотим что-то изменить в лучшую сторону, надо хорошо подумать обо всех, чтобы и конкуренция была, и «болота» не было - предлагать варианты, при которых интересно будет всем.

- А что готовы предложить вы?
- Считаю сейчас более подходящим правило, которое вылет из премьер-лиги ограничивает двумя командами. Это же предлагалось – одна команда вылетает, еще одна играет переходные матчи. А сейчас у нас вылететь из РПЛ могут до четырех команд - четвертая часть лиги!

- Чем это плохо?
- А вы вспомните, такое однажды случилось – из ФНЛ одновременно четыре команды зашли. И что, они все РПЛ соответствовали? Чемпионат разве интересней стал?

«ЗАЧЕМ В РОССИИ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ?»

- Но ведь идея переходных матчей для двух команд в том, чтобы максимальное количество участников оставались мотивированными до последнего тура. Такой чемпионат смотреть интересней, и он вызывает меньше подозрений.
- Над очень многими командами висит угроза вылета! Это лишает возможности для маневра. Как что-то наигрывать, как рисковать, как воспитывать молодых? Я потребую пробовать молодежь, а тренер скажет: «Они ошибутся, мы проиграем и вылетим, а ты меня уволишь. Зачем мне это надо?» И тренер ведь будет прав. Нам о другом надо думать: как максимально использовать свои футбольные ресурсы.

- И как же?
- Россия – огромная страна, у нас много футбольных регионов с хорошими современными стадионами. Калининград, Волгоград, во Владикавказе строится стадион. Футбол в этих городах любят. В Оренбурге скоро, надеюсь, решат вопросы. Надо работать над тем, чтобы все такие регионы могли реализовать свой потенциал максимально, посмотреть, что и кому не хватает. Потенциально у нас и 18 команд для премьер-лиги есть. А вот календарь надо в порядок привести.

- А что с ним не так?
- Вы посмотрите, сколько матчей мы играем в зимних условиях! Календарь надо адаптировать к нашему климату. А то получается, в один год с погодой повезет – можно в комфортных условиях играть зимой в нескольких городах. А в другой год зима суровая и долгая, поэтому поля даже весной в плохом состоянии. Об этом надо думать. Возможно, я ошибаюсь, но не согласен с экспертами-ветеранами, которые говорят, что между матчами обязательно нужен недельный цикл подготовки.

- Не нужен?
- А как вся Европа через два дня на третий играет? Мы же хотим Европе соответствовать, значит, должны подстраиваться под этот календарь и готовиться так, чтоб нормально играть дважды в неделю.

ШАЛИМОВ И АТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ

- На тему повышения уровня чемпионата: есть идея запретить в течении чемпионата переходы тренеров в другие клубы премьер-лиги. Поддержите?
- Сомневаюсь, что надо ограничивать тренеров в переходах. Зачем?

- Хотя бы затем, чтобы повторения вашей истории с Вадимом Скрипченко не случилось: когда он сказал, что берет в работе паузу, а через неделю вывел на матч с «Уралом» прямого конкурента.
- Такой пример только раз был – Скрипченко все бросил и уехал в Самару. Но сдерживать карьерный рост тренера неправильно. Мы наоборот будем рады, если у нас тренер вырастет и обратит на себя внимание больших клубов.

- А если это случится по ходу чемпионата, где ваша команда неожиданно для всех идет, допустим, в тройке?
- Ну и что? Большие клубы в таких ситуациях ведут себя порядочно – договариваются по-хорошему, компенсации выплачивают. Может, стоит в регламенте правила для таких ситуаций подробней прописать, с размером компенсаций. Но препятствовать уходу тренера в большой клуб нельзя. Его сегодня туда могут позвать, а завтра уже нет. Могут потом вообще никогда не позвать. Зачем человеку ломать карьеру?

- Как раз на тему тренера: Игорь Шалимов называет себя приверженцем зрелищного атакующего футбола. Это учитывалось при выборе тренера?
- Да. «Урал» всегда стремится играть в привлекательный футбол. Так было при всех тренерах. Получится ли у Шалимова – пока не знаю. В последние полгода у нас что-то сломалось. Играем так, что это не нравится никому – ни болельщикам, ни мне, ни спонсорам. Игоря Шалимова я давно знаю. Когда принимали решение, учитывали, какой он был футболист, какая у него тренерская философия, как в других клубах работал. Надеюсь, Игорь Михайлович закрепится в нашем клубе и поставит атакующий футбол, приносящий радость болельщикам и очки в таблицу.

КОНСИЛИУМ С ВЕТЕРАНАМИ

- Вернемся к реформам. За какой вариант лимита будете голосовать?
- За нынешний. Чтобы оставили 8+17, обязательно доиграли по этой схеме сезон и продолжили дальше. Здесь нужна стабильность. Надо всем сесть и договориться: несколько лет к этому вопросу не возвращаемся. Только при этом условии поймем, насколько срабатывает это решение. Но у нас каждые два года бросаются в крайности.

- То есть?
- Выступила сборная России хорошо на домашнем чемпионате мира – кричим, что лимит надо сохранять. Проиграла сборная на чемпионате Европы – тут же требуем отменять. Этими метаниями мы ничего не добьемся.

- А ваша позиция?
- Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в лиге чемпионов будут выступать. Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождем. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении. С участием тренеров, ветеранов, которые лучше меня в футболе разбираются. И вместе с принятием решения должно быть строгое правило: «Все, этот вопрос на пять лет закрыт!»

«БОГАТЫЕ КЛУБЫ САМИ СНИЖАЮТ МОТИВАЦИЮ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ»

- Вы за лимит, но разве не лимит перегревает рынок, делая зарплаты российских футболистов неадекватными?
- Я вам свежий пример приведу. Денис Макаров. Отличный футболист, поднял себя сам – от Нижнекамска до сборной России, в «Динамо» перешел. В «Рубине» зарплата Макарова была полтора миллиона рублей в месяц. При таком уровне футбола в России полтора миллиона для молодого игрока – хорошие деньги, позволяющие содержать семью, купить квартиру, иметь машину. И такая зарплата сохраняет мотивацию. Но покупает Дениса Макарова «Динамо», и дает ему сразу девять миллионов! В шесть раз больше! У меня вопрос – неужели футболист сразу в шесть раз лучше играть станет?

- В шесть не станет, зато другим не достался.
- Вот! Игрока переманивают огромными нерыночными деньгами, а потом жалуются на лимит. Но при чем здесь лимит, если вы заваливаете Макарова неадекватной зарплатой и отбираете у него мотивацию уехать в Европу? Сколько ж это в Евро зарплата будет!

- Больше миллиона в год.
- И кто сейчас Денису такие деньги в Европе даст? И близко никто не даст. В «Рубине» ему платили адекватные деньги. Ладно, «Динамо» сейчас относится к грандам, по деньгам это более состоятельный клуб. Ну дайте молодому игроку в два раза больше зарплату, чтобы у него оставалось стремление добиться большего, ставить цель уехать, попасть когда-нибудь в «Челси» или «Барселону», чтоб и зарабатывать там намного больше. Но «Динамо» сразу насыпает зарплату в шесть раз больше, чем создает условия для потери мотивации. Пройдет два года, убедится Макаров, что таких денег в Европе нигде не предложат, и тема с отъездом будет закрыта навсегда. При чем здесь лимит, если у нас молодых игроков так деньгами заваливают?

«ТРЕНЕРАМ НАДО ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ, А НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ ЛИМИТОМ»

- Тренеры говорят, что нужна честная свободная конкуренция. Тогда и запросы российских футболистов упадут.
- Вот играет в том же «Динамо» 19-летний нападающий Тюкавин. Он же конкуренцию выиграл, в том числе и у иностранцев, на скамейку их посадил. Но представьте, сейчас «Динамо» бы купило условного Кураньи в расцвете карьеры. Играл бы Тюкавин?

- Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много.
- Правильно. Хотя желаемого эффекта покупка даже таких иностранцев не всегда приносит. К сожалению, порой выдающиеся мастера в РПЛ опускаются до нашего уровня. А должно быть наоборот - наши футболисты должны подниматься до их уровня, становиться такими, как тот же Кураньи, Халк, Витсель. Так конкуренция между российскими футболистами станет выше.

- Тренеры, наверное, тоже этого хотят.
- И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания. Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите.

- Его отмена может разницу между богатыми и остальными превратить в пропасть?
- Конечно. «Зенит» может себе позволить много. Возьмет он пятнадцать иностранцев и с кем тогда будет играть? А еще – куда тогда пойдут российские футболисты? У всех наших больших клубов есть хорошие академии, их выпускники уже играют в основном составе и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре» молодежь выходит на заметные роли. Но наших игроков придется отодвинуть, если клубы смогут выпускать на поле по одиннадцать иностранцев. Зачем тогда игроков в академиях готовить? Россияне должны играть обязательно!

источник: «Советский спорт»
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