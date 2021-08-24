РФС и РПЛ на пороге гражданской войны. Голосование клубов определит не лимит, а их судьбу

«В понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.

Поясню свою мысль чуть позже, а для начала давайте ознакомимся с пресс-релизом РФС:

В понедельник клубы едва ли не единым фронтом выступили против революции. За исключением «Рубина» и еще одного-двух сомневающихся. Коллеги сообщали, что голосование по изменениям было провалено, однако на следующий день РФС внес важное уточнение – на собрании был обмен мнениями, а не голосование. Оно запланировано только на 31 августа. И все идет к тому, что этот день станет судьбоносным для российского футбола. Не потому, что клубы определят дальнейшее развитие футбола, а потому, что определят свою судьбу и перспективы забронзовевшего президента лиги Сергея Прядкина вновь усидеть в своем кресле.

Однако выработанные алгоритмы решения проблемы встретили сопротивление клубов РПЛ в той ее части, которая касается непосредственно их, а именно в вопросах отмены лимита на легионеров и изменения формулы проведения чемпионата. Хочется написать, что эта реакция стала неожиданной (особенно на фоне мнений едва ли не всех главных тренеров), но на самом деле это не так. Клубные руководители давно привыкли вариться в котле российского уныния и ничего менять не хотят.

После двух лет провалов на европейской арене (неудачи клубов в еврокубках и слабые результаты сборной в Лиге наций и на чемпионате Европы) отечественный футбол оказался на пороге неминуемых перемен. Российский футбольный союз (РФС) пришел к выводу, что нужна глобальная перестройка, и заказал анализ причин и решения проблем авторитетной компании из Нидерландов Hyperсube, занимавшейся реструктуризацией нескольких чемпионатов и Лиги чемпионов.

1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов – официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.

2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут еще ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров - выработать оптимальное решение с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.

4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ.

5. Отметим, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля мы открыли публичное анкетирование, его прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

Средние оценки (болельщики оценивали каждый формат - от 1 до 10 баллов) среди болельщиков РПЛ:

• Юпитер 16 (после 24 туров клубы делятся на группы по 6 и 10) - 7,33 балла

• Марс 16 (на втором этапе клубы делятся на группы: верхняя четверка, 5-12 места играют в плей-офф, нижняя четверка борется за выживание) - 4,65 балла

• Земля 16 (текущий формат) - 4,32 балла

• Юпитер 20 (вариант Юпитер с 20 командами) - 4,11 балла

• Земля 18 (текущий формат с расширением до 18 клубов) - 3,69 балла

9 или 10 баллов вариантам ставили:

• Юпитер 16 - 48% болельщиков

• Земля 16 - 12%

• Марс 16 - 10%

• Юпитер 20 - 9%

• Земля 18 - 9%».

В двух словах это заявление о том, что РФС уверен в правильности выбранного маршрута, и в целом общественность в лице болельщиков их поддерживает, компании Hypercube по-прежнему оказывается доверие, а если кто сомневается в их предложениях, тем каждый пункт готовы разжевать с примерами и таблицами.

Это ключевой в понимании происходящего контекст, но главное записано в пункте 4 – «позиция клубов будет отправлена на РАССМОТРЕНИЕ исполкома РФС», и именно исполкомом «закрепляется решение о формате соревнований». В переводе с казенного на всем понятный язык это значит, что голосование клубов – это всего лишь выражение их мнения, закрепленное на бумаге, а окончательное решение будет принимать исполком, на который у инициатора реформ президента РФС Александра Дюкова имеется огромное влияние. А лимит и вовсе является прерогативой министерства спорта.

Проще говоря, мнение клубов никакого значения не имеет. Реформы пройдут вне зависимости от их позиции, а голосование на самом деле является возможностью оказаться в одной лодке с РФС, то есть голосованием о судьбе РПЛ. После появления во главе российского футбола Дюков быстро понял, что тот не является единым целым, поскольку лиги получили самостоятельное право решать многие вопросы, а поскольку руководителей устраивает стагнация (они называют ее стабильностью), провести через них реформы не получится.

Более того, даже сменить президента РПЛ Прядкина легким мановением руки не получилось. Помните ту абсурдную историю, когда клубы на общем собрании проголосовали за продление его полномочий вопреки всем правилам и процедурам? РФС тогда указал на это клубам, и что они сделали? Правильно, просто переголосовали, уже с соблюдением устава. Этот момент и стал переломным – РФС стал сознательно забирать лиги обратно в свое подчинение. ФНЛ и ПФЛ оказались в руках надежного соратника Дюкова Александра Алаева, после чего произошла ликвидация ПФЛ в форме слияния с ФНЛ.

Теперь на очереди премьер-лига. Избежать этого можно только одним способом – проголосовать за поправки, так сказать. Дюков не из тех, кто позволит ставить ему палки в колеса, мешая решать масштабные задачи по реструктуризации российского футбола. Он многократно объяснил каждый пункт (уже после собрания РПЛ даже выступил с интервью на федеральном канале), в пресс-релизе подчеркнул открытость Hypercube к дискуссиям (мол, обсуждайте и вносите предложения, но не отвергайся сами реформы), поэтому для него противоборство со стороны клубов – блажь и желание удержаться за собственные интересы вопреки поставленной государственной задаче (не зря же даже министерство спорта согласно на отмену лимита, что вообще-то сенсация покруче перехода Лионеля Месси в «ПСЖ»).

А значит, 31 августа клубы РПЛ будут определять не пути развития российского футбола, а собственную судьбу. Останется ли организационная структура премьер-лиги в том виде, который имеет сейчас, то есть на принципах полной свободы действий, или РФС заберет организацию чемпионата в собственные руки? Вариантов масса. Можно отозвать лицензию на проведение соревнований (маловероятно – это не в стиле Дюкова) или дождаться ее истечения (а это всего лишь вопрос времени), а можно добиться отставки Прядкина какими-нибудь закулисными способами – например, через правоохранительные органы (правительство-то на стороне РФС), которые действуют по принципу был бы человек… Или через некий компромисс, то есть предложение поста в РФС. Тогда можно будет не сомневаться, что выборы президента РПЛ выиграет креатура главы РФС, как это сделал Алаев в ФНЛ. Конечно, клубы могут объединиться вокруг условного Евгения Гинера и отстоять свою свободу, но, опять же, лишь на время. А гражданская война между главными участниками – это будет уже навсегда.

Так что Прядкину сейчас ничего не остается, кроме как усиленно уговаривать клубы принять проект реформ от РФС. Уверен, в клубах это тоже понимают. Тем интереснее, какое решение они примут 31 августа. Этот день – точка отсчета новой эры в российском футболе, когда тянущая вниз всю футбольную пирамиду демократия 16 избранных клубов столкнется с просвещенной монархией. Уступит ли она сразу или ввяжется в безнадежную гражданскую войну, в которой не будет победителя, но окажется масса пострадавших?