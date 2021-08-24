Павел Кукуян: В нашей профессии как у саперов, одна ошибка и ты взорвался, тебя нет

О НАЗНАЧЕНИИ НА МАТЧ СУПЕРКУБКА

- Всегда хочется судить топ-матчи, игры за кубки, суперкубки. Назначения я не ожидал. Его прислал Виктор Кашшаи. Конечно, было волнительно. В сезоне у меня была другая мечта, не буду говорить какая, но получилось, что дали назначение на Суперкубок. Я благодарен за доверие руководству департамента судейства, департамента инспектирования, РФС. Слово «блестяще» здесь неуместно, потому что наша работа - это всегда твердая четверка. Есть хорошо, и есть - не хорошо. Вышел, старался не испортить футбол, который показывали по Первому каналу. Когда находишься внутри, то понимаешь, что каждый момент может быть взрывоопасным, в любой момент игра может пойти не в то русло, в которое ты ее направил. И оценивать игру с точки зрения зрителя очень тяжело, когда находишься внутри. На самом деле, когда ты там, все игры в принципе одинаковые. Одиннадцать человек играют в футбол, есть единоборства, по которым ты должен вынести решение - правильное единоборство или нет. Для нас самое главное, чтобы было меньше спорных моментов в штрафной площади, с красными карточками, с желтыми.

О СУДЕЙСКОМ ДЕБЮТЕ

- В 2014 году я дебютировал в профессиональном футболе в качестве главного арбитра. Закончилось все положительно, но матч был резонансный, Севастополь играл против Симферополя, крымское дерби, две команды, которые играли в 2013 году в высшей лиге Украины и вылетели. В 2014 году им разрешили играть в зоне «Юг». Второй или третий тур, у них между собой игра в Севастополе, и назначают краснодарскую бригаду - я, Вячеслав Бочков и Андрей Гурбанов. Мы приехали, а у них там все еще осталось, как после премьер-лиги украинской - порядок, дисциплина. Я имею в виду, в плане организации. Практически полный стадион пришел на игру, запели гимн. У них в Севастополе есть такая традиция - болельщики перед игрой поют гимн, вживую, без музыки. У меня в телефоне до сих пор фотографии сохранились. Оказалось, на игре было все руководство департамента судейства, у них был семинар в Крыму. После игры все зашли в раздевалку, поблагодарили, обменялись впечатлениями. Инспектором был Енютин Владимир Леонидович, указал нам на маленькие нюансы. И с той игры все пошло.

О ПОПАДАНИИ НА ПЕРВУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА СУДЕЙ В ПОЛЕ

- Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться шестнадцатым. И пик это или не пик… В нашей профессии, как у саперов: ты идешь, все замечательно, но одна ошибка - ты взорвался и тебя нет. И то, что было там, за тобой, неважно. Никто не вспомнит, был ты лучшим, вторым, третьим, пятым. Мне нравится выражение «золотая середина». Лучше всегда быть в серединке, незаметным, но долго.

О ДРУЖБЕ МЕЖДУ АРБИТРАМИ

- Честно скажу: раньше было намного дружней. Не знаю, может сейчас времена изменились. Друзья среди арбитров, конечно, есть. Фамилии не будем называть, но есть ребята, с которыми мы дружим семьями, наши жены знают друг друга. А фамилии не буду называть, потому что думаю, что людям там это неинтересно, а здесь все знают, про кого я говорю. И семьи знают друг друга, и дети, и дома друг у друга были. Не буду скрывать, так как я в Сочи живу, и очень много ребят приезжает отдыхать, то многие и у меня дома были, и супругу знают, и детей. Поэтому все дружно. Но чего-то не хватает…

О РАБОТЕ НА VAR

- Скажу так: нам повезло, у нас был грамотный специалист, Калошин Леонид Сергеевич, который в теоретической части очень сильно нас подтянул, помог, подсказал. Что касается практической части, это процесс очень долгий и трудный. Я считаю, что это связано с тем, что одинаковых моментов в игре не бывает, и ты не можешь дать инструкцию вроде «два плюс два - это четыре», и все, ни влево, ни вправо. В игре бывают моменты вроде одинаковые, но есть нюансы, которые могут развернуть момент в разные стороны. Это мы видели на Евро. Восприятие момента происходит одним человеком, судьей. И так же один сидит в центре VAR и принимает решение.