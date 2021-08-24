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Павел Кукуян: В нашей профессии как у саперов, одна ошибка и ты взорвался, тебя нет
24 августа 13:20
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Павел Кукуян: В нашей профессии как у саперов, одна ошибка и ты взорвался, тебя нет

Один из лучших российских арбитров Павел Кукуян дал и интервью youtube-каналу РФС. Мы собрали самые интересные его высказывания.

О НАЗНАЧЕНИИ НА МАТЧ СУПЕРКУБКА

- Всегда хочется судить топ-матчи, игры за кубки, суперкубки. Назначения я не ожидал. Его прислал Виктор Кашшаи. Конечно, было волнительно. В сезоне у меня была другая мечта, не буду говорить какая, но получилось, что дали назначение на Суперкубок. Я благодарен за доверие руководству департамента судейства, департамента инспектирования, РФС. Слово «блестяще» здесь неуместно, потому что наша работа - это всегда твердая четверка. Есть хорошо, и есть - не хорошо. Вышел, старался не испортить футбол, который показывали по Первому каналу. Когда находишься внутри, то понимаешь, что каждый момент может быть взрывоопасным, в любой момент игра может пойти не в то русло, в которое ты ее направил. И оценивать игру с точки зрения зрителя очень тяжело, когда находишься внутри. На самом деле, когда ты там, все игры в принципе одинаковые. Одиннадцать человек играют в футбол, есть единоборства, по которым ты должен вынести решение - правильное единоборство или нет. Для нас самое главное, чтобы было меньше спорных моментов в штрафной площади, с красными карточками, с желтыми.

О СУДЕЙСКОМ ДЕБЮТЕ

- В 2014 году я дебютировал в профессиональном футболе в качестве главного арбитра. Закончилось все положительно, но матч был резонансный, Севастополь играл против Симферополя, крымское дерби, две команды, которые играли в 2013 году в высшей лиге Украины и вылетели. В 2014 году им разрешили играть в зоне «Юг». Второй или третий тур, у них между собой игра в Севастополе, и назначают краснодарскую бригаду - я, Вячеслав Бочков и Андрей Гурбанов. Мы приехали, а у них там все еще осталось, как после премьер-лиги украинской - порядок, дисциплина. Я имею в виду, в плане организации. Практически полный стадион пришел на игру, запели гимн. У них в Севастополе есть такая традиция - болельщики перед игрой поют гимн, вживую, без музыки. У меня в телефоне до сих пор фотографии сохранились. Оказалось, на игре было все руководство департамента судейства, у них был семинар в Крыму. После игры все зашли в раздевалку, поблагодарили, обменялись впечатлениями. Инспектором был Енютин Владимир Леонидович, указал нам на маленькие нюансы. И с той игры все пошло.

О ПОПАДАНИИ НА ПЕРВУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА СУДЕЙ В ПОЛЕ

- Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться шестнадцатым. И пик это или не пик… В нашей профессии, как у саперов: ты идешь, все замечательно, но одна ошибка - ты взорвался и тебя нет. И то, что было там, за тобой, неважно. Никто не вспомнит, был ты лучшим, вторым, третьим, пятым. Мне нравится выражение «золотая середина». Лучше всегда быть в серединке, незаметным, но долго.

О ДРУЖБЕ МЕЖДУ АРБИТРАМИ

- Честно скажу: раньше было намного дружней. Не знаю, может сейчас времена изменились. Друзья среди арбитров, конечно, есть. Фамилии не будем называть, но есть ребята, с которыми мы дружим семьями, наши жены знают друг друга. А фамилии не буду называть, потому что думаю, что людям там это неинтересно, а здесь все знают, про кого я говорю. И семьи знают друг друга, и дети, и дома друг у друга были. Не буду скрывать, так как я в Сочи живу, и очень много ребят приезжает отдыхать, то многие и у меня дома были, и супругу знают, и детей. Поэтому все дружно. Но чего-то не хватает…

О РАБОТЕ НА VAR

- Скажу так: нам повезло, у нас был грамотный специалист, Калошин Леонид Сергеевич, который в теоретической части очень сильно нас подтянул, помог, подсказал. Что касается практической части, это процесс очень долгий и трудный. Я считаю, что это связано с тем, что одинаковых моментов в игре не бывает, и ты не можешь дать инструкцию вроде «два плюс два - это четыре», и все, ни влево, ни вправо. В игре бывают моменты вроде одинаковые, но есть нюансы, которые могут развернуть момент в разные стороны. Это мы видели на Евро. Восприятие момента происходит одним человеком, судьей. И так же один сидит в центре VAR и принимает решение.

Я вам приведу пример. Вчера на семинаре показывали топики, и был момент из нашего чемпионата, нужно решать - желтая или красная карточка. Есть те, кто за желтую, и те, кто за красную. Мы все люди, и у каждого из нас свое мнение. Преподаватель говорит: «Кто за желтую, кто за красную?» 50% за желтую, 50 - за красную. Хорошо». «VAR-вмешательство. Поднимите руки, кто бы позвал судью к монитору, а кто бы не позвал?» И реально, опять 50% поднимает, что не позвали бы, а 50 - что позвали. И заключение: VAR не зовет, потому что неочевидно, 50 на 50.

Но я задаю вопрос – «Вот я сижу один в VAR и для меня лично этот момент очевиден, я могу привести какие-то критерии за его очевидность. Я в зале поднимаю руку за то, что это красная. А кто-то поднимает, что это желтая, и получается спорный момент. Но этого человека нет же рядом со мной в VAR-центре, я сижу один. И в моем понимании это красная». То есть, вот эта система, VAR - не компьютер, здесь также есть субъективное мнение человека, который там сидит. Только там не с улицы человек, а такой же профессионал, который - по лекциям, по всем нашим направляющим - понимает, что решение должно быть такое. Но опять же, есть моменты, вроде бы одинаковые для зрителей, но если смотрит профессионал, то он найдет кучу разных аргументов в пользу того, что это разные моменты.

Поэтому VAR - это субъективно. И его посыл - не дать правильное решение, а исправить очевидную ошибку арбитра. Есть падение, арбитр назначает 11-метровый удар, а там нет контакта. Вот это - очевидная ошибка. Основная задача VAR - не принятие правильного решения. Потому что в футболе правильного решения нет. Вы думаете так, я думаю вот так, третий думает по-другому, а болельщики - естественно, все за свою команду. Мы за синих, те за желтых. Правильно? Кому верить, кто прав?

О ЛУЧШЕ АРБИТРЕ VAR

- Есть рейтинг РФС, там все видно наглядно. Василий Казарцев. Плюс у нас есть ребята, которые лицензированы в УЕФА, проходят семинары: Карасев, Москалев, Иванов Сергей, Мешков Виталий, который отработал уже не один матч Лиги Чемпионов и Лиги Европы. У них чуть больше информации, поэтому я думаю, что эти люди лучше оснащены теоретически плюс практически имеют больше игр разного уровня.

О ФУТБОЛЕ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

- Футбол без зрителей и со зрителями - это две разные игры. Но благодаря руководству регионов, республик, у нас этот чемпионат прошел, по-моему, при минимальной заполняемости 50%. То есть, все стадионы были практически полные. Там, где не ходит народ, его и нет. Я обслуживал матч «Спартак» - «Зенит» в октябре, был полный стадион. На российском чемпионате это сказывается по минимуму, благодаря руководству РПЛ, РФС и клубов.

О ЖЕЛАНИИ ОБСЛУЖИВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЧИ

- На самом деле, хочется попробовать. Всегда хочется чего-то новенького, правильно? Естественно, хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи. Я понимаю, что уровень нашей премьер лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но, к сожалению, пока не получается с английским. Я учу его практически каждый день, но кому-то дается, а кому-то нет. Если бы мне сказали: «Учи английский, мы за тебя все сделаем», - вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь.

источник: «Советский спорт»
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