Леонид Слуцкий: «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра

- Почему «Краснодар» - это традиционно неудобный соперник для «Рубина»? За счет чего эту тенденцию можно изменить?

- Просто «Краснодар» - это сильная команда. Если вспоминать матчи, когда я работал в «Рубине», мы одну встречу выиграли 1:0, потом два раза в прошлом сезоне проиграли 3:1 и 0:1. Не могу сказать, что эта статистика кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный, напряженный поединок. «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра.

- Скоро в чемпионате России предстоит перерыв на матчи сборных. Расскажите, какие планы у команды на ближайшие две недели?

- После игры с «Краснодаром» футболисты получат четыре выходных дня, потом мы соберемся на базе и продолжим свою работу. Также на 6 сентября у нас запланирован спарринг как раз с «Краснодаром».

- Нет ли сейчас в команде какого-то чемоданного настроения в связи с паузой на сборные?

- Странный вопрос. У нас еще есть игра, это раз. Во-вторых, многие футболисты сборных уезжают в свои национальные команды и не получат выходных дней. Они будут готовиться уже в составе своих сборных. Мне кажется, такой вопрос можно задавать только не профессиональным командам.

- На днях прошло общее собрание РПЛ по лимиту на легионеров. «Рубин», кажется, стал единственным клубом, который выступил за полную отмену лимита. Расскажите, чем аргументирована такая позиция?

- «Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита на легионеров. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию - за полную отмену лимита выступили «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА. Поэтому мы далеко не одни, кто выступает за это. Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию. И я тоже это делал на протяжении многих лет, ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях.