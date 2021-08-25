ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 69' Росарио Сентра 4 Арсенал Саранд 0
Лига чемпионов 22:00 Шахтёр Д 0 Монако 0
Лига чемпионов 22:00 Брондбю 0 Ред Булл Зальц 0
Лига чемпионов 22:00 Динамо З 0 Шериф 0
Аргентина - Примера 22:30 Дефенса и Хуст 0 Ньюэллс Олд Бо 0
Аргентина - Примера 22:30 Ланус 0 Химнасия и Эсг 0
Леонид Слуцкий: «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра
25 августа 20:15
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий: «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром», а также высказался по теме лимита на легионеров и рассказал, чем его команда заполнит паузу на игры сборной.

- Почему «Краснодар» - это традиционно неудобный соперник для «Рубина»? За счет чего эту тенденцию можно изменить?
- Просто «Краснодар» - это сильная команда. Если вспоминать матчи, когда я работал в «Рубине», мы одну встречу выиграли 1:0, потом два раза в прошлом сезоне проиграли 3:1 и 0:1. Не могу сказать, что эта статистика кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный, напряженный поединок. «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра.

- Скоро в чемпионате России предстоит перерыв на матчи сборных. Расскажите, какие планы у команды на ближайшие две недели?
- После игры с «Краснодаром» футболисты получат четыре выходных дня, потом мы соберемся на базе и продолжим свою работу. Также на 6 сентября у нас запланирован спарринг как раз с «Краснодаром».

- Нет ли сейчас в команде какого-то чемоданного настроения в связи с паузой на сборные?
- Странный вопрос. У нас еще есть игра, это раз. Во-вторых, многие футболисты сборных уезжают в свои национальные команды и не получат выходных дней. Они будут готовиться уже в составе своих сборных. Мне кажется, такой вопрос можно задавать только не профессиональным командам.

- На днях прошло общее собрание РПЛ по лимиту на легионеров. «Рубин», кажется, стал единственным клубом, который выступил за полную отмену лимита. Расскажите, чем аргументирована такая позиция?
- «Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита на легионеров. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию - за полную отмену лимита выступили «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА. Поэтому мы далеко не одни, кто выступает за это. Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию. И я тоже это делал на протяжении многих лет, ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские голболистки стартовали на Паралимпиаде с победыКурбан Бердыев возглавил "Кайрат"Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Арсенала"​Федун пригрозил футболистам «Спартака» санкциямиЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
«У Максвелла шансов больше». Валуев не согласен с букмекерами, которые считают Энниса Брауна фаворитом чемпионского боя в Бирмингеме
28 августа в Великобритании состоится титульный боксерский поединок в первом полусреднем весе между хозяевами ринга Акимом Эннисом Брауном и Сэмом Максвеллом. Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился своими ожиданиями.
На Хабиба напали в Нижнем Новгороде. Говорят, ради фото, но есть подозрение, что это не так
Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов в последнее время не покидает топ-новостей.
Футбольный экспресс из 20 событий с коэффициентами ниже двойки принес россиянину 4,6 млн рублей
В БК «Лига Ставок» зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года: на вложенные 5516 рублей игрок получил чистый доход свыше 4 с половиной миллионов.
6-й тур РПЛ с двумя суперматчами и уже без Арустамяна: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
26 и 27 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре, который, напомним, был перенесен с выходных в интересах сборной России.
«У меня поминки, а этот дьявол угрожает полицией». Интервью Мамаева, из-за которого Арустамян уволился с «Матч ТВ»
Приводим фрагменты скандального интервью Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну, который покинул штат «Матч ТВ», считая, что такие беседы о личной жизни (а разговор зашел о расставании полузащитника «Ростова» со своей бывшей супругой Аланой) не должны попадать в эфир.
Так был ли «антирусский» бойкот? Что стоит за «уходом» паралимпийцев Украины с церемонии открытия в Токио
Паралимпиада в наше время мало чем отличается от Олимпиады: разные политические круги пытаются использовать в своих целях крупнейшие спортивные старты как трибуну.
НХЛ на Олимпиаде: за и против для сборной России, которая в любом случае не будет фаворитом
Североамериканская лига готова отправиться в Пекин, хотя окончательного решения может не быть еще долго. Что это все значит для нашего хоккея?
Как на ЧМ-2018… Российские пляжники уничтожили японцев и начнут плей-офф матчем с Испанией
На чемпионате мира по пляжному футболу наша сборная победила Японию (7:1), заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал.
Обидно за Федоровцеву! Наша 17-летняя звезда творила чудеса, но Россия проиграла Бельгии на чемпионате Европы
Российские волейболистки упустили победу на континентальном первенстве в Белграде, несмотря на усилия Арины Федоровцевой (28 очков с 6 эйсами!) и перевес в две партии.
«Надо не о лимите думать, а наводить порядок с зарплатами». Герасимец — о реформах нашего футбола
Известный в прошлом полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал «Плеймейкеру» инициативу РФС отказаться от лимита на легионеров в российском футболе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика