Валерий Непомнящий: «Зениту» покупка лишнего иностранца важнее, чем интересы других

– Их много. Главная – неправильные приоритеты на детско-юношеском уровне, где готовят команды, а не индивидуальности. Поэтому отмена лимита грозит проблемами для сборной России – выбор игроков может сильно сократиться. Другой важный фактор – есть сомнения, что увеличение количества иностранцев повысит уровень РПЛ и результатов в еврокубках.

– Я приветствую отмену ограничений – свободная конкуренция для футбола полезна. Однако есть принципиальное «но»! Это – специфика нашего футбола. Молодые российские игроки пока не настолько подготовлены, чтобы выдерживать конкуренцию без какой-то поддержки. Сейчас на примере «Динамо», «Рубина» и ЦСКА, мы видим, что при доверии молодежь себя проявляет и закрепляется в основном составе. Хотя у ЦСКА есть и молодые иностранцы. Значит, российских не хватает.

– Большие мастера едут к нам все реже. Во многих европейских лигах сейчас платят не меньше, чем в РПЛ. Сильные иностранцы остаются в Европе, а к нам приезжают такие, каких в другой ситуации бы не позвали. Конечно, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, возможно, еще два-три клуба, могут купить таких, которые команды усилят, но кого пригласят другие? Разница между богатыми и остальными в РПЛ велика и так, а отказ от лимита эту разницу превратит в огромную пропасть. Конкуренция в РПЛ может стать еще ниже. А многие иностранцы не того уровня, чтоб ради них отменять лимит.

– Какой же выход?

– У меня нет ответа, как эти разногласия разрешить. Думаю, противостояние между желающими отменить лимит и противниками этого будет продолжаться. У двух сторон разные возможности, разные задачи, потому и на лимит они смотрят по-разному. Возможно, стоит ввести какие-то критерии для оценки качества иностранных футболистов.

«Налог на иностранцев кормил корейский футбол»

– Вы работали в пяти странах из дальнего зарубежья. Где-нибудь столь остро тема лимита обсуждалась?

– Нет, нигде столь больших разногласий, как сейчас у нас, не было. Но проблемы, связанные с лимитом, возникали. Когда я приехал в Южную Корею, там в сильнейшей лиге выступало только восемь команд. Но в шести из них вратарями были иностранцы!

– Лимита не было?

– Был! Пятеро иностранцев в заявке и три на поле. Тренеры сборной терялись: из кого выбирать вратарей, если постоянно играют в матчах чемпионата только двое?! Проблему решили без введения официальных правил. Собрались президенты клубов и пришли к джентльменскому соглашению: больше иностранных вратарей не берем.

– Вот нам бы так по центральным защитникам договориться.

– У нас такое невозможно. Даже представить корпоративную договоренность между шестнадцатью клубами не могу. Но я про Южную Корею еще расскажу.

– Слушаю.

– Помимо лимита местный футбол защищался налогом на иностранцев. За каждого клубы платили федерации шестьдесят тысяч долларов на сезон. Деньги шли на развитие детско-юношеского футбола, строительство инфраструктуры. Позже количество команд в лиге увеличилось до 16, легионеров в заявке разрешили иметь больше. Но за каждого свыше пяти клубы платили уже сто двадцать тысяч долларов. Большие по тем временам деньги. И все знали, на что они тратятся – как раз тогда и центр подготовки сборных появился.

Слово президентов

– А по финансовым вопросам джентльменское соглашение возможно?

– В той же Корее так было! Там большую часть заработка футболистов составляли премиальные. Их размер зависел от категории игрока – по максимальному тарифу выплачивались премии игрокам сборной. Таким и пять тысяч долларов за победу могли дать, где-то – и десять. Суммы для 90-х приличные. Но наступил кризис, расходы пришлось сокращать.

– И что решили?

– Президенты клубов снова собрались и договорились: оклады остаются такими же, а максимальный размер премиальных – пятьсот долларов. Договорились и все выполнили. Футболисты между собой общаются – выплати в каком-то клубе хоть раз даже на цент больше, об этом бы узнали все. Ни одного прецедента не было!

– А у нас как раз о потолке зарплат заговорили. Почему в российском футболе корпоративные договоренности нереализуемы?

– Не только в футболе! Такое у нас общество – менталитет, воспитание. Найти главную причину трудно. А футбол – отражение жизни общества.

– Значит, условному «Зениту» всегда будет важнее покупка дополнительного иностранца, чем корпоративная солидарность и интересы сборной?

– Думаю, да.