Проспорил. Тренер «Антверпена» пришел на пресс-конференцию без одежды

Нет, 44-летний датский специалист был не полностью голым: его мощный торс все-таки прикрывало банное полотенце. В таком виде Приске, ничуть не смущаясь, и провел победную пресс-конференцию. Бельгийский «Антверпен» по сумме двух матчей прошел кипрскую «Омонию». В принципе после гостевого поражения 2:4 ставка Приске не выглядит такой уж чрезмерной. Дома «Антверпен» в основной время сумел победить 2:0, а потом взял верх и в серии пенальти – 3:2 (с нынешнего сезона правило гостевого гола упразднено).

Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда тренер проигрывает спор. В феврале 2005 года Валерий Газзаев во время «Прямой линии» с читателями «Советского спорта» пообещал сбрить усы. То общение с болельщиками и журналистами состоялось за несколько дней до 1/16 финала Кубка УЕФА, в которой ЦСКА обыграл «Бенфику» (2:0, 1:1). Вот выдержка из интервью:

– Вадим Глейзеров из Смоленска беспокоит. Валерий Георгиевич, а вы готовы ради победы в Кубке УЕФА расстаться со своими усами?