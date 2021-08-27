Марко Николич: В России есть хорошие судьи, и их надо поддерживать, а не обсуждать каждый тур

– Ваш комментарий к игре? – вопрос Николичу.

– Состоялась несомненно лучшая игра в этом отрезке чемпионата России. Был жесткий ритм, без остановок. Команды старались. Было много моментов у ворот. Очень интересная игра для болельщиков.

Был отрезок, когда «Динамо» играло лучше на поле, особенно в первом тайме соперник доставил нам проблем в центральной зоне. У нас была штанга, гол, удары. Во втором тайме смогли провести две атаки, и стопроцентный голевой момент был в конце игры.

У «Динамо» было больше моментов, но это все происходило из-за того, что мы старались играть вертикально. Они отбирали мяч из отскоков. Но все равно отличная игра. Каждая команда получила по одному очку. У нас за шесть туров было четыре важных матча: «Зенит», «Краснодар», «ЦСКА» , «Динамо».

У нас сейчас одиннадцать сборников и предстоящая пауза пойдет на пользу, чтобы восстановить команду. Надеюсь, все сборники к нам вернутся здоровыми. У нас будет товарищеская игра пятого числа. Затем перед нами будет стоять совсем другая задача, потому что мы будем играть против команд, которые будут играть вторым номером, убегать в контратаки. Потом начинается Лига Европы, и надо готовиться к этому отрезку.

– Понравился Бека-Бека, когда вышел на замену. С учетом дисквалификации Баринова, есть шансы его увидеть в основе на следующих матчах?

– Он отработал с нами две тренировки, но мы купили его, чтобы он играл, а не сидел на лавке. Он показал сегодня, что у него есть качество. Он не боится забирать мяч, а это важно в опорной зоне. Он отдал голевую передачу. Но ему есть над чем работать.