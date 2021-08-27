Марко Николич: В России есть хорошие судьи, и их надо поддерживать, а не обсуждать каждый тур

– Ваш комментарий к игре? – вопрос Николичу.
– Состоялась несомненно лучшая игра в этом отрезке чемпионата России. Был жесткий ритм, без остановок. Команды старались. Было много моментов у ворот. Очень интересная игра для болельщиков.
Был отрезок, когда «Динамо» играло лучше на поле, особенно в первом тайме соперник доставил нам проблем в центральной зоне. У нас была штанга, гол, удары. Во втором тайме смогли провести две атаки, и стопроцентный голевой момент был в конце игры.
У «Динамо» было больше моментов, но это все происходило из-за того, что мы старались играть вертикально. Они отбирали мяч из отскоков. Но все равно отличная игра. Каждая команда получила по одному очку. У нас за шесть туров было четыре важных матча: «Зенит», «Краснодар», «ЦСКА» , «Динамо».
У нас сейчас одиннадцать сборников и предстоящая пауза пойдет на пользу, чтобы восстановить команду. Надеюсь, все сборники к нам вернутся здоровыми. У нас будет товарищеская игра пятого числа. Затем перед нами будет стоять совсем другая задача, потому что мы будем играть против команд, которые будут играть вторым номером, убегать в контратаки. Потом начинается Лига Европы, и надо готовиться к этому отрезку.
– Понравился Бека-Бека, когда вышел на замену. С учетом дисквалификации Баринова, есть шансы его увидеть в основе на следующих матчах?
– Он отработал с нами две тренировки, но мы купили его, чтобы он играл, а не сидел на лавке. Он показал сегодня, что у него есть качество. Он не боится забирать мяч, а это важно в опорной зоне. Он отдал голевую передачу. Но ему есть над чем работать.
Ему всего 19 лет, он первый раз заграницей, но у него хорошее будущее. Когда он будет готов на сто процентов, сыграет в товарищеских матчах, что добавит ему физики. Посмотрим, на сколько его хватит. По тестам он готов, но игры – совсем другое дело. Он пять дней, за которые совершался трансфер, тренировался со своей командой.
– Как вы оцениваете судейство?
– Отлично. Я доволен. Последние три тура никаких вопросов. В таком ритме игры были непростые ситуации. В России есть хорошие судьи, и их надо поддерживать, а не обсуждать каждый тур. Надо, чтобы они почувствовали доверие.
– По десятибалльной бальной шкале как оцените дебют Бека-Бека?
– Я не оцениваю игроков по баллам, но он отыграл неплохо.
«Я ДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ ИГРЫ, НО НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ»
– Как прокомментируете игру? – вопрос Шварцу.
– Я доволен качеством игры, которое показала наша команда. Мы хорошо, дисциплинированно оборонялись, быстро вступали в отбор при потере мяча, не давали проявить «Локомотиву» себя на контратаках, которые очень опасны. Постоянно пресекали их на корню. Создали много моментов, но не удалось забить больше одного мяча. Качеством игры я доволен, но не могу это сказать о результате. Все-таки мы надеялись на другой результат на табло, но в целом я горд командой.
– Что вы думаете по поводу судейства? Было ощущение, что в ворота «Динамо» не назначили два пенальти.
– Не видел этих моментов и не могу их сходу оценить. Надо будет их просмотреть, после чего смогут сказать что-то конкретное.
– Эксперты признали лучшим Диего Лаксальта. Вы согласны с этим выбором?
– Согласен. Диего провел качественную игру, был цепок в обороне, создавал хорошие подходы и моменты, помогал атаке.