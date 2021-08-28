Звезду «Ман Сити» обвиняют в четырех изнасилованиях. Менди заключен под стражу

В пятницу Бенжамен Менди предстал перед судом по обвинению в нападениях на женщин, включая одно, которое было «всего несколько дней назад». По данным следствия, обвинения касаются трех женщин – все в возрасте старше 16 лет. Четыре случая изнасилований произошли в период с октября прошлого года в доме французского защитника «Ман Сити» стоимостью 5 миллионов фунтов в пригороде Манчестера.

Менди уже задерживали в ноябре 2020 года после первого заявления, однако в результате слушаний в суде он был отпущен под залог. Странно, что первый случай ничему не научил футболиста и остальные нападения на женщин произошли, когда он уже был под следствием. Кстати, французу предъявляют и обвинения в нарушении условий пребывания на свободе под залогом.

В здание суда Менди прибыл в пятницу в фургоне в сопровождении полицейского эскорта. После того как он предстал перед судом Честера, футболист был заключен под стражу. Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября. Если, конечно, не будет подана апелляция. Но вряд ли в нынешних обстоятельствах апелляция поможет.

После этого на официальном сайте «Ман Сити» появилось следующее сообщение:

«Клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что после того, как сегодня полиция предъявила ему обвинение, Бенжамен Менди был отстранен от работы в ожидании расследования. Этот вопрос подлежит судебному разбирательству, и поэтому клуб не может дать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен».