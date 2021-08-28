Далер Кузяев: Без Дзюбы в сборной стало меньше шуток

- Кто в этом коллективе находится на лидерских ролях? - Сложно сказать, потому что мы занимаемся всего второй день. Некоторые ребята только сегодня приехали. Дня через три – четыре станет ясно.

- Выборы капитана сборной уже прошли, или Карпин сам его назначил? - Нам еще не говорили об этом. Не знаю, как будет проходить эта процедура.

- Это первые сборы без Артема Дзюбы. Чувствуется, что в команде нет главного шутника? - Да, Артема нет в команде. Конечно, шуток стало меньше, потому что он отвечал за атмосферу в сборной. Его отсутствие ощущается.

- Что именно поменялось, могли бы рассказать подробнее? - Пока не могу сказать, потому что прошло всего два дня. Сейчас большое внимание уделяется восстановлению. А что касается быта, отличается распорядок дня.

- После пяти лет работы с Черчесовым что изменилось с приходом Валерия Карпина? Какие есть отличия? - Конечно, отличия есть, потому что у каждого тренера свои требования, видение тренировочного процесса и быта. Мы чувствуем изменения в команде. Потихоньку привыкаем.

- Как себя чувствуют новички? Они робеют, или вы их поддерживаете?

- Замечательно себя чувствуют, мы помогаем чем можем.

- Кто мог бы быть капитаном сборной, за кого отдали бы свой голос?

- Не задумывался над этим. Кто будет, тому и буду рад. Сейчас харизматичнее всех в команде Джикия. Это хорошая кандидатура на роль капитана. Может быть, он и станет.

- Этим летом вы опять не уехали в Европу. Мечта уже забыта?

- Не буду отвечать про Европу, потому что в прошлом году много говорил об этом. Зачем повторяться? Сейчас у меня контракт с «Зенитом». Перед нами ставятся большие цели и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов, так что полностью сконцентрирован на команде.

- Как вам группа «Зенита» в Лиге чемпионов?

- Хорошая группа, мне понравилась. Будет здорово сыграть против действующего победителя Лиги чемпионов. И против «Ювентуса» тоже. Это топ-клуб. Считаю, что «Мальме» - тоже не подарок. Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

- Нашим клубам предрекают очередные неудачи в еврокубках. Как считаете, есть у кого-то шансы на то, чтобы выйти из группы?

- Мы ставим задачу выйти из группы, понимаем, что будет очень сложно, потому что в нашей группе есть два явных фаворита. Но шансы у нас есть. Мы уже привыкли к тому, что о нас так пишут, и не удивлены.

- Против Криштиану Роналду сыграть не удастся, потому что он ушел из «Ювентуса». Как к этому отнеслись?

- Хотелось бы сыграть против Роналду. Против Мессии я играл, теперь хотелось бы попробовать посоперничать с Криштиану.

- Модрич точно не сыграет против сборной России. Это большой плюс для нас?

- Считаю, что да. Это очень качественный футболист. Я в этом убедился, когда играл против него в 2018 году. Это игрок «Реала» и обладатель «Золотого мяча».

- Ловрена помучили по поводу предстоящего матча с Хорватией?

- Секреты он не рассказывал, мы немного пообсуждали предстоящий матч. Он ждет интересной игры.