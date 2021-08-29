Вратарь «Красной Звезды» погиб в годовщину смерти Перхуна. Страшная трагедия в Калининграде

Несчастный случай произошел во время матча «Красной Звезды» из города Советск и молодежной команды калининградской «Балтики». Александр Шишмарев, который работал в местном МЧС, а в свободное время играл в футбол, вышел на перехват мяча, столкнулся с игроком соперника и упал без сознания. Есть несколько версий того, что послужило причиной смерти. Самой вероятной выглядит та, которую в интервью «Спорт-Экспрессу» высказал глава Калининградской федерации футбола известный в прошлом судья Александр Гвардис.

- Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал, - рассказывает Гвардис. - По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. «Скорая помощь» прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова.

Сначала помощь Шишмареву пытались оказать врачи «Балтики», потом к спасению человека подключились врачи «Скорой помощи». Кстати, во время игры реанемобиля возле футбольного поля не было.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось», - говорится в официальном сообщении на сайте Калининградской областной федерации футбола.

Федерация футбола и «Балтика» поддержат семью Александра Шишмарева. Желание оказать помощь высказали многие команды и футболисты, в том числе игроки сборной России.