Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что главный тренер Юпп Хайнкес может остаться в команде на следующий сезон.

- Вполне возможно, что Хайнкес может остаться на следующий сезон. После поражения от «ПСЖ» все в нашем клубе проснулись. С приходом Хайнкеса все поменялось. Команда полностью изменилась, - сказал Хенесс.

Напомним, на посту главного тренера мюнхенцев Хайнкес сменил Карло Анчелотти.

Под руководством Юппа "Бавария" выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.