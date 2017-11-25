- Вполне возможно, что Хайнкес может остаться на следующий сезон. После поражения от «ПСЖ» все в нашем клубе проснулись. С приходом Хайнкеса все поменялось. Команда полностью изменилась, - сказал Хенесс.

Напомним, на посту главного тренера мюнхенцев Хайнкес сменил Карло Анчелотти.

Под руководством Юппа "Бавария" выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.

 

 

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