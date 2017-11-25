- Я понимаю, почему Слуцкий сказал, что Россия - нефутбольная страна, и некоторые факты на лицо.

Но я считаю, что Россия – футбольная страна, потому она богата футбольной историей. И есть победы, которые нельзя перечеркнуть. В конце концов мы – чемпионы Европы, Олимпийские чемпионы, - заявил Игнашевич.

Напомним, Россия примет чемпионат мира по футболу в 2018 году. Турнир пройдет на 12 аренах в 11 городах.