- Все в наших руках, чтобы отыграться за поражение в первом круге (от «Зенита») и взять реванш. Но, как я уже говорил, важнее сама победа, чем счет. В прошлом году меня спрашивали об этом. Мы побеждали по 1:0, набирали много очков, и этого хватило, чтобы оторваться от преследователей. Вот и сейчас лучше выиграть пять матчей по 1:0, чем одну игру 5:0, - передает слова Глушакова «Р-Спорт».

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 27 ноября на поле стадиона «Открытие Арена».