В составе красно-синих отстутствует защитник Марио Фернандес. Напомним, из-за травмы игрок пропустил выездную игру прошлого тура с «СКА-Хабаровск» (4:2), но в среду полностью отыграл матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).

В Казань ЦСКА отправился в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

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