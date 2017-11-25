ЦСКА отправился в Казань без Фернандеса
ЦСКА вылетел сегодня в Казань, где в воскресенье встретится с «Рубином» в 18-м туре чемпионата России.
В составе красно-синих отстутствует защитник Марио Фернандес. Напомним, из-за травмы игрок пропустил выездную игру прошлого тура с «СКА-Хабаровск» (4:2), но в среду полностью отыграл матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).
В Казань ЦСКА отправился в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.