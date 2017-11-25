Футболисты команды из Ленинградской области появились на поле в специальных футболках. На них изображены детские рисунки к Дню матери, который отмечается 26 ноября. 

Напомним, матч "Тосно" - "Арсенал" начнется на стадионе "Петровский" в 16:30. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию встречи. 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.