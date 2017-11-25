В матче 18 тура РФПЛ «Тосно» на стадионе «Петровский» принимает тульский «Арсенал».

Футболисты команды из Ленинградской области появились на поле в специальных футболках. На них изображены детские рисунки к Дню матери, который отмечается 26 ноября.

Смотрите, в каких классных футболках вышли игроки "Тосно" на матч с "Арсеналом"! Эта акция приурочена ко Дню матери #ТосноАрсенал pic.twitter.com/25t6n1dAgO — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 25 ноября 2017 г.

Напомним, матч "Тосно" - "Арсенал" начнется на стадионе "Петровский" в 16:30. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию встречи.