В составе победителей отличились Жоан Жордан и Шарлес. У хозяев в концовке забил Бурги. Отметим, что обе команды доигрывали матч в меньшинстве из-за удалений.

«Эйбар» набрал 14 очков и занимает 14-е место. У «Алавеса» шесть очков и 19-е место. В следующем туре «Эйбар» примет «Эспаньол», а «Алавес» на выезде сыграет с «Жироной».

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

«Алавес» - «Эйбар» - 1:2

Голы: Бурги, 90+1 - Жордан, 33, Шарлес, 69

Удаления: Сантос, 45 – Шарлес, 83