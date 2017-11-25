Лионель Месси: «Барселона» — мой дом. Всегда хотел отыграть всю карьеру в этом клубе
Нападающий Лионель Месси прокомментировал подписание нового контракта с «Барселоной».
- Я очень рад. Мы должны были давно подписать это соглашение. Наконец, мы это сделали.
Рад продолжению сотрудничества с «Барселоной». Как я всегда и говорил, именно здесь - мой дом. Всегда хотел посвятить клубу всю свою карьеру.
Моей мечтой было завершении карьеры в качестве игрока «Барселоны», - заявил Месси.
Напомним, новый контракт Лионеля с клубом рассчитан до 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.