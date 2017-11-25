- Я очень рад. Мы должны были давно подписать это соглашение. Наконец, мы это сделали.

Рад продолжению сотрудничества с «Барселоной». Как я всегда и говорил, именно здесь - мой дом. Всегда хотел посвятить клубу всю свою карьеру.

Моей мечтой было завершении карьеры в качестве игрока «Барселоны», - заявил Месси.

Напомним, новый контракт Лионеля с клубом рассчитан до 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.